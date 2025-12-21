Genoa-Atalanta: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Genoa-Atalanta di Serie A 2025-26, 16a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Genoa–Atalanta accende la 16ª giornata della Serie A 2025-26: si gioca domenica 21 dicembre 2025 alle 20.45 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Sfida dal peso specifico notevole per la zona medio-bassa: il Genoa è 16° con 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi, 7 sconfitte; 16 gol fatti, 23 subiti), la Atalanta è 12ª a quota 19 (4 vittorie, 7 pareggi, 4 sconfitte; 19 reti segnate, 18 incassate). Punti pesanti in palio tra chi deve risollevarsi e chi cerca continuità.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Probabili formazioni di Genoa-Atalanta

Il Genoa dovrebbe ripartire dal 3-5-2: con Messias e Gronbaek fuori, spazio a soluzioni più lineari sulle corsie, dove Norton-Cuffy e Martin potrebbero garantire ampiezza. In mezzo Frendrup e Malinovskyi dovrebbero gestire i tempi, mentre davanti si va verso la coppia Vitinha–Colombo. Dietro, con Vasquez riferimento a sinistra, potrebbero completare Otoa e Marcandalli. La Atalanta si orienterebbe sul 3-4-2-1: assenti Djimsiti e Bellanova, sulle fasce dovrebbe toccare a Zappacosta e Bernasconi, con De Roon ed Ederson a schermare. Sulla trequarti opzione De Ketelaere e Sulemana a supporto di Scamacca. In difesa possibile terzetto Scalvini–Hien–Kolasinac, tra i pali Carnesecchi.

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo.

V:Sport

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Sulemana; Scamacca.

V:Sport

Gli indisponibili di Genoa-Atalanta

Assenze che pesano su entrambe. Il Genoa perde qualità tra trequarti e fasce con Messias e Gronbaek out, mentre in porta la defezione di Siegrist limita le rotazioni. Nella Atalanta il forfait di Djimsiti toglie leadership dietro, con Bellanova ai box sulla corsia e Bakker ai margini di lungo corso.

Genoa – Infortunati: Siegrist (frattura del dito), Messias (infortunio al polpaccio), Gronbaek (lesione muscolare), Cuenca (infortunio all’inguine). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: (frattura del dito), (infortunio al polpaccio), (lesione muscolare), (infortunio all’inguine). Squalificati: nessuno. Atalanta – Infortunati: Djimsiti (lesione al bicipite femorale), Bellanova (lesione al bicipite femorale), Bakker (lesione del legamento crociato anteriore). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Il Genoa arriva con segnali alterni ma in crescita esterna; la Atalanta alterna vittorie casalinghe a inciampi fuori. Trend recenti che suggeriscono equilibrio, con dettagli e palle inattive potenzialmente decisivi.

Nelle ultime 5 di campionato il Genoa ha raccolto 8 punti; la Atalanta ne ha fatti 6. Questo il dettaglio dei risultati:

Genoa

Genoa-Fiorentina 2-2; Cagliari-Genoa 3-3; Genoa-Verona 2-1; Udinese-Genoa 1-2; Genoa-Inter 1-2.

Atalanta

Atalanta-Sassuolo 0-3; Napoli-Atalanta 3-1; Atalanta-Fiorentina 2-0; Verona-Atalanta 3-1; Atalanta-Cagliari 2-1.

L’arbitro di Genoa-Atalanta

Arbitra il signor Abisso (Palermo). Assistenti Di Gioia – Barone, IV Marchetti, VAR Gariglio, AVAR Marini. In questa Serie A 2025/26 Rosario Abisso ha diretto 4 gare: 0 rigori assegnati, 14 ammonizioni e 1 espulsione, per una media di 3,7 cartellini a partita; 13 fuorigioco sanzionati complessivamente.

Statistiche interessanti

Storia e momento spingono verso una gara tatticamente vibrante. La Atalanta ha un ruolino favorevole recente contro il Genoa e negli ultimi incroci al Ferraris è spesso passata con autorevolezza; il Genoa, però, in casa cerca il salto di qualità nonostante numeri offensivi ancora contenuti. La gestione delle palle inattive potrebbe pesare, così come la verve di Scamacca e la ritrovata incisività di Vitinha nel sistema rossoblù. Occhio anche al pressing alto: da quando è cambiata la guida tecnica, la Atalanta ha alzato l’asticella in aggressività e recupero palla nella metà campo avversaria. Sulla lavagna dei precedenti, i nerazzurri hanno segnato con continuità, ma il Genoa tende a restare in partita, come testimoniano i pareggi recenti.

Negli ultimi 17 incroci di Serie A, il Genoa ha vinto una sola volta contro la Atalanta , subendo in media 2,4 gol a partita; le ultime quattro sfide sono tutte nerazzurre con almeno due reti segnate.

ha vinto una sola volta contro la , subendo in media 2,4 gol a partita; le ultime quattro sfide sono tutte nerazzurre con almeno due reti segnate. La Atalanta ha espugnato Genova in sette delle ultime nove trasferte di campionato, invertendo un lungo periodo senza vittorie al Ferraris.

ha espugnato Genova in sette delle ultime nove trasferte di campionato, invertendo un lungo periodo senza vittorie al Ferraris. L’ultima punizione diretta subita dal Genoa in A porta la firma di Koopmeiners proprio contro la Atalanta (11 febbraio 2024): da allora nessuna rete incassata su punizione.

in A porta la firma di Koopmeiners proprio contro la (11 febbraio 2024): da allora nessuna rete incassata su punizione. Con il nuovo corso nerazzurro, arrivano cinque successi nelle ultime sette gare complessive: ritmo e pressing più alti rispetto all’avvio di stagione.

Bilancio recente del Genoa con De Rossi: 2 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte, compreso un ko di Coppa Italia con la Atalanta (4-0 a Bergamo).

con De Rossi: 2 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte, compreso un ko di Coppa Italia con la (4-0 a Bergamo). In casa, il Genoa ha raccolto solo sei punti finora e segnato appena cinque reti: serve uno scatto al Ferraris.

ha raccolto solo sei punti finora e segnato appena cinque reti: serve uno scatto al Ferraris. La Atalanta è reduce da tre ko di fila in trasferta in Serie A: il quarto consecutivo non accade dal 2013.

è reduce da tre ko di fila in trasferta in Serie A: il quarto consecutivo non accade dal 2013. Pressing e recuperi alti: la Atalanta è in cima per palloni riconquistati in avanti con il nuovo tecnico.

è in cima per palloni riconquistati in avanti con il nuovo tecnico. Vitinha protagonista con De Rossi: due gol e un assist in cinque gare di A, quattro dei suoi sei centri in rossoblù sono arrivati al Ferraris.

protagonista con De Rossi: due gol e un assist in cinque gare di A, quattro dei suoi sei centri in rossoblù sono arrivati al Ferraris. Scamacca ha partecipato a gol in quattro presenze consecutive tra tutte le competizioni; all’andata con il Genoa segnò i primi gol in A nel 2020/21.

Le statistiche stagionali di Genoa e Atalanta

Più palleggio per la Atalanta (possesso 56,6% vs 47,8% Genoa), più precisione del Genoa al tiro (45,9% vs 43,8%). I nerazzurri tirano di più (160 vs 135) e concedono leggermente meno (161 vs 178); il Genoa difende in modo più aggressivo (PPDA 10,9 vs 12,8) ma paga in gol subiti (23 vs 18). Clean sheet: 3 Carnesecchi, 2 Leali.

Focus giocatori: capocannoniere Genoa Ostigard (3), poi Vitinha, Malinovskyi e Thorsby (2); top assist Martin (3). Più ammonizioni: Malinovskyi (5); unico rosso: Norton-Cuffy. Nella Atalanta guida Scamacca (5 gol); migliori assistman Zappacosta e Pasilic (2). Più ammonito ed espulso: De Roon (3 gialli, 1 rosso). Portieri: Leali 2 clean sheet, Carnesecchi 3.

Genoa Atalanta Partite giocate 15 15 Vittorie 3 4 Pareggi 5 7 Sconfitte 7 4 Gol fatti 16 19 Gol subiti 23 18 Possesso palla % 47,8 56,6 Tiri totali 135 160 Tiri in porta 62 70 Precisione tiro % 45,9 43,8 Clean sheet 2 3 Ammonizioni 34 20 Espulsioni 1 1 PPDA 10,9 12,8

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando e a che ora si gioca Genoa-Atalanta? Domenica 21 dicembre 2025 alle ore 20:45. Dove si gioca Genoa-Atalanta? Allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Chi è l’arbitro di Genoa-Atalanta? L’arbitro è Rosario Abisso, con assistenti Di Gioia e Barone; IV uomo Marchetti, VAR Gariglio, AVAR Marini. Dove vedere Genoa-Atalanta in TV/streaming? La partita sarà trasmessa su DAZN.