Genoa-Atalanta: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Genoa-Atalanta di Serie A 2025-26, 16a giornata: tutte le informazioni fondamentali

GenoaAtalanta accende la 16ª giornata della Serie A 2025-26: si gioca domenica 21 dicembre 2025 alle 20.45 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Sfida dal peso specifico notevole per la zona medio-bassa: il Genoa è 16° con 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi, 7 sconfitte; 16 gol fatti, 23 subiti), la Atalanta è 12ª a quota 19 (4 vittorie, 7 pareggi, 4 sconfitte; 19 reti segnate, 18 incassate). Punti pesanti in palio tra chi deve risollevarsi e chi cerca continuità.


Probabili formazioni di Genoa-Atalanta

Il Genoa dovrebbe ripartire dal 3-5-2: con Messias e Gronbaek fuori, spazio a soluzioni più lineari sulle corsie, dove Norton-Cuffy e Martin potrebbero garantire ampiezza. In mezzo Frendrup e Malinovskyi dovrebbero gestire i tempi, mentre davanti si va verso la coppia VitinhaColombo. Dietro, con Vasquez riferimento a sinistra, potrebbero completare Otoa e Marcandalli. La Atalanta si orienterebbe sul 3-4-2-1: assenti Djimsiti e Bellanova, sulle fasce dovrebbe toccare a Zappacosta e Bernasconi, con De Roon ed Ederson a schermare. Sulla trequarti opzione De Ketelaere e Sulemana a supporto di Scamacca. In difesa possibile terzetto ScalviniHienKolasinac, tra i pali Carnesecchi.

  • Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo.

  • Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Sulemana; Scamacca.

Gli indisponibili di Genoa-Atalanta

Assenze che pesano su entrambe. Il Genoa perde qualità tra trequarti e fasce con Messias e Gronbaek out, mentre in porta la defezione di Siegrist limita le rotazioni. Nella Atalanta il forfait di Djimsiti toglie leadership dietro, con Bellanova ai box sulla corsia e Bakker ai margini di lungo corso.

  • Genoa – Infortunati: Siegrist (frattura del dito), Messias (infortunio al polpaccio), Gronbaek (lesione muscolare), Cuenca (infortunio all’inguine). Squalificati: nessuno.
  • Atalanta – Infortunati: Djimsiti (lesione al bicipite femorale), Bellanova (lesione al bicipite femorale), Bakker (lesione del legamento crociato anteriore). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Il Genoa arriva con segnali alterni ma in crescita esterna; la Atalanta alterna vittorie casalinghe a inciampi fuori. Trend recenti che suggeriscono equilibrio, con dettagli e palle inattive potenzialmente decisivi.

Nelle ultime 5 di campionato il Genoa ha raccolto 8 punti; la Atalanta ne ha fatti 6. Questo il dettaglio dei risultati:

  • Genoa

Genoa-Fiorentina 2-2; Cagliari-Genoa 3-3; Genoa-Verona 2-1; Udinese-Genoa 1-2; Genoa-Inter 1-2.

  • Atalanta

Atalanta-Sassuolo 0-3; Napoli-Atalanta 3-1; Atalanta-Fiorentina 2-0; Verona-Atalanta 3-1; Atalanta-Cagliari 2-1.

L’arbitro di Genoa-Atalanta

Arbitra il signor Abisso (Palermo). Assistenti Di GioiaBarone, IV Marchetti, VAR Gariglio, AVAR Marini. In questa Serie A 2025/26 Rosario Abisso ha diretto 4 gare: 0 rigori assegnati, 14 ammonizioni e 1 espulsione, per una media di 3,7 cartellini a partita; 13 fuorigioco sanzionati complessivamente.

Statistiche interessanti

Storia e momento spingono verso una gara tatticamente vibrante. La Atalanta ha un ruolino favorevole recente contro il Genoa e negli ultimi incroci al Ferraris è spesso passata con autorevolezza; il Genoa, però, in casa cerca il salto di qualità nonostante numeri offensivi ancora contenuti. La gestione delle palle inattive potrebbe pesare, così come la verve di Scamacca e la ritrovata incisività di Vitinha nel sistema rossoblù. Occhio anche al pressing alto: da quando è cambiata la guida tecnica, la Atalanta ha alzato l’asticella in aggressività e recupero palla nella metà campo avversaria. Sulla lavagna dei precedenti, i nerazzurri hanno segnato con continuità, ma il Genoa tende a restare in partita, come testimoniano i pareggi recenti.

  • Negli ultimi 17 incroci di Serie A, il Genoa ha vinto una sola volta contro la Atalanta, subendo in media 2,4 gol a partita; le ultime quattro sfide sono tutte nerazzurre con almeno due reti segnate.
  • La Atalanta ha espugnato Genova in sette delle ultime nove trasferte di campionato, invertendo un lungo periodo senza vittorie al Ferraris.
  • L’ultima punizione diretta subita dal Genoa in A porta la firma di Koopmeiners proprio contro la Atalanta (11 febbraio 2024): da allora nessuna rete incassata su punizione.
  • Con il nuovo corso nerazzurro, arrivano cinque successi nelle ultime sette gare complessive: ritmo e pressing più alti rispetto all’avvio di stagione.
  • Bilancio recente del Genoa con De Rossi: 2 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte, compreso un ko di Coppa Italia con la Atalanta (4-0 a Bergamo).
  • In casa, il Genoa ha raccolto solo sei punti finora e segnato appena cinque reti: serve uno scatto al Ferraris.
  • La Atalanta è reduce da tre ko di fila in trasferta in Serie A: il quarto consecutivo non accade dal 2013.
  • Pressing e recuperi alti: la Atalanta è in cima per palloni riconquistati in avanti con il nuovo tecnico.
  • Vitinha protagonista con De Rossi: due gol e un assist in cinque gare di A, quattro dei suoi sei centri in rossoblù sono arrivati al Ferraris.
  • Scamacca ha partecipato a gol in quattro presenze consecutive tra tutte le competizioni; all’andata con il Genoa segnò i primi gol in A nel 2020/21.

Le statistiche stagionali di Genoa e Atalanta

Più palleggio per la Atalanta (possesso 56,6% vs 47,8% Genoa), più precisione del Genoa al tiro (45,9% vs 43,8%). I nerazzurri tirano di più (160 vs 135) e concedono leggermente meno (161 vs 178); il Genoa difende in modo più aggressivo (PPDA 10,9 vs 12,8) ma paga in gol subiti (23 vs 18). Clean sheet: 3 Carnesecchi, 2 Leali.

Focus giocatori: capocannoniere Genoa Ostigard (3), poi Vitinha, Malinovskyi e Thorsby (2); top assist Martin (3). Più ammonizioni: Malinovskyi (5); unico rosso: Norton-Cuffy. Nella Atalanta guida Scamacca (5 gol); migliori assistman Zappacosta e Pasilic (2). Più ammonito ed espulso: De Roon (3 gialli, 1 rosso). Portieri: Leali 2 clean sheet, Carnesecchi 3.

Genoa Atalanta
Partite giocate 15 15
Vittorie 3 4
Pareggi 5 7
Sconfitte 7 4
Gol fatti 16 19
Gol subiti 23 18
Possesso palla % 47,8 56,6
Tiri totali 135 160
Tiri in porta 62 70
Precisione tiro % 45,9 43,8
Clean sheet 2 3
Ammonizioni 34 20
Espulsioni 1 1
PPDA 10,9 12,8

FAQ

Quando e a che ora si gioca Genoa-Atalanta?

Domenica 21 dicembre 2025 alle ore 20:45.

Dove si gioca Genoa-Atalanta?

Allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Chi è l’arbitro di Genoa-Atalanta?

L’arbitro è Rosario Abisso, con assistenti Di Gioia e Barone; IV uomo Marchetti, VAR Gariglio, AVAR Marini.

Dove vedere Genoa-Atalanta in TV/streaming?

La partita sarà trasmessa su DAZN.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

