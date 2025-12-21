Genoa-Atalanta, rosso choc a Leali: Maldini travolto, gelo a Marassi. La sentenza di Marelli su Abisso

Il portiere del Genoa come Okoye in Fiorentina-Udinese: Leali espulso dopo 2' per fallo da ultimo uomo sul figlio d'arte rilanciato da Palladino. Tifosi rossoblù increduli

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Leali come Okoye. Genoa-Atalanta esattamente come Fiorentina-Udinese: in entrambe le partite i portieri sono stati espulsi nei primi minuti. Il numero uno della squadra di De Rossi ha travolto Daniel Maldini: Abisso non ha avuto dubbi e ha estratto il cartellino rosso. Le parole dell’ex arbitro Marelli sull’episodio che ha cambiato la storia del match del Ferraris.

Genoa-Atalanta, Leali subito espulso

La partita di Leali è durata solo poco più di due minuti. Inizio horror del Grifone contro l’Atalanta dell’ex Palladino: un erroraccio di Norton-Cuffy ha ‘dato il là’ alla ripartenza di Maldini, rispolverato dopo mesi ai margini e lanciato dal primo minuto nonostante una valigia già pronta.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’esperto portiere rossoblù ha abbandonato i pali per andare incontro al numero 70 nerazzurro travolgendolo sulla trequarti. Abisso non ha esitato neppure un istante e ha mostrato immediatamente il rosso all’estremo difensore del Genoa.

Il portiere rossoblù come Okoye

Gli ultimi due incontri della domenica hanno regalato due episodi identici. Domenica nera per i portieri: in Fiorentina-Udinese Okoye è stato espulso da Mariani dopo 7′ per aver abbattuto Kean poco al di là dell’area di rigore bianconera. Nel posticipo del sunday night Leali ha soffiato il record dell’espulsione più veloce di questa edizione della Serie A al collega in un’azione fotocopia, anche se di qualche metro più avanti.

Il classe 1993 di Castiglione delle Stiviere è uscito alla disperata sul figlio d’arte, facendo calare il gelo a Marassi. Tifosi increduli per l’espulsione flash del portiere della squadra di Daniele De Rossi, che ha poi sostituito l’esterno spagnolo Martin per consentire a Sommariva di prendere il posto di Leali.

Norton-Cuffy flop: distratto dal mercato?

Forse Leali avrebbe potuto temporeggiare, ma l’espulsione è comunque figlia di una leggerezza clamorosa di Norton-Cuffy. Nelle ultime settimane il 21enne terzino destro londinese è diventato un vero e proprio uomo mercato, dal momento che il suo nome è finito nel mirino di Inter, Juventus e Napoli.

Se i nerazzurri hanno bisogno di trovare un’alternativa all’infortunato Dumfries, la squadra di Antonio Conte punta a trovare un giovane esterno capace di far rifiatare capitan Di Lorenzo. Le voci sul suo futuro hanno forse influito sull’errore che ha spianato la strada al rosso mostrato al suo compagno di squadra?

Abisso ha deciso bene? La spiegazione di Marelli

Come già accennato, l’espulsione di Leali è molto simile se non uguale a quella di Okoye. Da Mariani ad Abisso cambia zero: secondo l’ex arbitro ed esperto di Dazn, Luca Marelli, “il rosso è corretto”.

E spiega il perché: “Maldini avrebbe avuto tutta la porta spalancata, difficilmente Norton-Cuffy avrebbe potuto intercettare il pallone. Si tratta di una chiara occasione da rete interrotta con un’infrazione. Direzione del pallone, possesso dello stesso, posizione dei difendenti e direzione generale dell’azione: ci sono tutti e quattro gli elementi per il Dogso”.