Genoa, Ballardini è carico

Il Genoa sabato debutta in Coppa Italia contro il Lecce e Davide Ballardini è carico: "Si gioca la prima partita ufficiale e le chiacchiere lasciano il posto ai fatti. Favilli, Romero, Sandro e Medeiros non saranno disponibili. Riguardo la formazione vale per ora la difesa a 3, con due o tre attaccanti".

L'obiettivo del Grifone: "Il Genoa deve puntare al traguardo più lontano anche in Coppa Italia. Si tratta di un piacere, ma anche di un obbligo: quello di dare sempre il meglio di sé. Abbiamo un rosa di giocatori seri, fieri e volenterosi di vestire la maglia rossoblu. Si può vedere chiaramente la voglia nei loro occhi. Penso che la rosa ad oggi sia completa, ma è chiaro che ci sia qualcuno in attesa di trasferimento".

