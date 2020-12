Genoa, Ballardini pensa al reintegro di Schone

L’anno scorso era stato il colpo assoluto del calciomercato del Genoa. Lasse Schone però aveva deluso tutti al primo anno in Serie A, dopo le magie mostrate in Olanda con l’Ajax. Tanto che, Rolando Maran all’inizio di questa stagione aveva deciso di tagliarlo fuori dalla lista per la Serie A, in accordo con la dirigenza.

Al Genoa però nel mentre è cambiato tutto: il direttore sportivo non è più Faggiano e l’allenatore non è più Maran, ma Davide Ballardini (che ha già vinto la sua prima partita al debutto contro lo Spezia).

E così, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, club e tecnico stanno valutando l’ipotesi di un reintegro di Schone.

Schone fino ad oggi ha sempre lavorato comunque con la prima squadra, a parte il periodo (fra il 27 settembre e il 14 ottobre) in cui è stato in isolamento per la positività al Covid-19.

Per Ballardini potrebbe essere un uomo molto importante per il suo 3-5-2, che sembra ormai il modulo scelto dal nuovo allenatore del Genoa.

OMNISPORT | 28-12-2020 11:18