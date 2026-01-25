Genoa-Bologna, moviola: Maresca, sei sempre tu: un rosso inventato smentendo il Var cambia tutto, finale choc

La prova dell’arbitro a Marassi nella 23esima giornata di A analizzata ai raggi X, il fischietto napoletano ha espulso il portiere degli emiliani

Fabio Maresca, la scelta di Rocchi per Genoa-Bologna, è stato il primo arbitro italiano ad assegnare un calcio di rigore in Serie A grazie all’utilizzo del VAR nella gara tra Juventus e Cagliari. Nato a Napoli il 12 aprile 1981 comincia ad arbitrare il 10 aprile del 1997 in una partita degli Esordienti a Napoli. Nel 2010 raggiunge la Lega Pro e prosegue la trafila delle serie minori fino a raggiungere la Serie B nell’estate del 2013 con l’esordio nella gara tra Virtus Lanciano e Reggina. In quella stessa stagione arriverà a dirigere la sua prima gara di Serie A. Maresca è un vigile del fuoco e ha prestato servizio presso la Direzione Regionale Vigili del Fuoco Campania. Si ricorda la celebre sfuriata di Conte quando era all’Inter a Udine: “Sei sempre tu, Maresca”. Due anni fa è stato tra gli arbitri di maggior rendimento ma l’anno scorso dopo l’esordio alla prima giornata in stagione (Milan-Torino 2-2) è stato sospeso dalla Fifa per presunte minacce di morte a un giocatore. Rocchi lo aveva utilizzato spesso all’Avar e recentemente in B. E’ tornato a dirigere in A dopo 5 mesi e mezzo in Roma-Monza. In questa stagione aveva diretto solo Udinese-Genoa, Pisa-Juve, Torino-Udinese e Inter-Lecce, vediamo come se l’è cavata stavolta.

I precedenti di Maresca con Genoa e Bologna

Nei precedenti 6 vittorie totali per il Genoa, quando è stato arbitrato da Fabio Maresca, con 3 pareggi e ben 9 sconfitte, quindici incroci con il Bologna (6 vittorie, 4 pareggi, 5 sconfitte).

L’arbitro ha espulso Skorupski

Coadiuvato dagli assistenti Bercigli e Ceolin con Pairetto IV uomo, Maggioni al Var e Massa all’Avar, l’arbitro ha ammonito Immobile, Malinovskyi , Ravaglia. Espulso al 56’ Skorupski

Genoa-Bologna, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 1′ subito contatto in area di rigore bolognese, Ekhator va a terra dopo una trattenuta di Lykogiannis: per Maresca è tutto regolare. Al 17′ ancora proteste del Genoa. Tacco di Ekhator murato da Heggem, Vitinha subisce un colpo da Freuler ma per il direttore di gara non ci sono gli estremi per il rigore. Regolare al 35′ il gol del Bologna segnato con un gran diagonale nell’angolino da capitan Ferguson: prima rete stagionale per lui. Al 38′ Colombo chiede un rigore per una spinta di Zortea ma l’arbitro gli fischia fallo contro.

Nella ripresa regolare la rete del raddoppio del Bologna, un autogol di Otoa su tiro-cross di Zortea che gela Marassi. Al 56′ rosso per Skorupski che frana su Vitinha fuori area ma non sembravano esserci gli estremi per il Dogso. Maresca viene richiamato all’on field review dal Var. Lungo conciliabilo con la sala di Lissone, l’arbitro rivede più volte le immagini e annuncia: “A seguito di revisione il portiere del Bologna commette un fallo che impedisce una chiara occasione da rete: decisione finale, espulsione”.

Sulla punizione susseguente Malinovskyi beffa Ravaglia, appena entrato in campo al posto di Dominguez, e riapre il match. Al 68’ ammonito Immobile per fallo da dietro su Messias. Due minuti dopo giallo per Malinovskyi che interviene duramente su Ferguson. Al 75’ giallo per Ravaglia per perdita di tempo. Piovono oggetti in campo e l’arbitro minaccia di sospendere la partita.

Al 78’ Ekuban, appena entrato dalla panchina, realizza un gol favoloso in rovesciata per il 2-2. Al 91′ Junior Messias s’inventa un altro eurogol che vale il 3-2. Dopo il recupero il risultato non cambia più e Genoa-Bologna finisce col successo del Grifone