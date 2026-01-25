Genoa-Bologna: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Genoa e Bologna si sfidano al Luigi Ferraris di Genova domenica 25 gennaio 2026 alle 15:00, per la 22a giornata di Serie A 2025-26. Missioni opposte: salvezza per il Grifone, Europa per gli emiliani. In classifica: Genoa 16° con 20 punti (4 vittorie, 8 pareggi, 9 sconfitte; 22 gol fatti, 29 subiti), Bologna 8° con 30 punti (8 vittorie, 6 pareggi, 7 sconfitte; 30 segnati, 24 incassati). Il Ferraris promette una gara dal peso specifico: rossoblù in cerca di rilancio, liguri a caccia di punti pesanti per respirare.
- Probabili formazioni di Genoa-Bologna
- Gli indisponibili di Genoa-Bologna
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Genoa e Bologna
Probabili formazioni di Genoa-Bologna
Nel Genoa si va verso un 3-5-2 di sostanza: con Otoa pronto a rilevare lo squalificato Ostigard, corsie affidate a Sabelli e Martin e in mezzo regia di Frendrup con qualità di Malinovskyi ed equilibrio di Ellertsson. Davanti, la coppia Colombo–Vitinha dovrebbe garantire profondità e attacchi alla porta, ma non è escluso minutaggio per alternative dalla panchina. Nel Bologna probabile 4-2-3-1: a sinistra spazio a Lykogiannis con Miranda squalificato, in mezzo coppia Casale–Heggem e a destra spinta di Holm. In mediana, filtro e geometrie di Pobega e Freuler; sulla trequarti Orsolini e Cambiaghi larghi con Odgaard tra le linee a supporto di Dallinga. Tra i pali, Ravaglia potrebbe essere confermato, con Skorupski opzione.
- Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Colombo, Vitinha.
- V:Sport
- Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Casale, Heggem, Lykogiannis; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga.
- V:Sport
Gli indisponibili di Genoa-Bologna
Assenze che pesano su entrambi i fronti. Nel Genoa out elementi utili nelle rotazioni offensive e a centrocampo, con una squalifica in difesa da gestire. Il Bologna perde un perno del reparto arretrato e deve rinunciare a un titolare di fascia per squalifica. Equilibri da ritoccare e panchine chiamate a dare risposte in corsa.
- Genoa – Infortunati: Siegrist (frattura al dito), Ekuban (infortunio alla coscia), Gronbaek (infortunio al polpaccio). Squalificati: Ostigard (squalifica per somma di gialli).
- Bologna – Infortunati: Lucumi (infortunio al bicipite femorale). Squalificati: Miranda (squalifica per somma di gialli).
Le ultime partite giocate
Momento diverso per le due squadre: il Genoa ha trovato una certa tenuta con una vittoria e tre pareggi nelle ultime cinque, mentre il Bologna ha frenato con tre sconfitte nello stesso periodo, pur restando pericoloso in ripartenza e sulle corsie.
|Genoa
|ko
|x
|x
|ok
|x
|Bologna
|ko
|ko
|x
|ok
|ko
- Genoa: Roma-Genoa 3-1; Genoa-Pisa 1-1; Milan-Genoa 1-1; Genoa-Cagliari 3-0; Parma-Genoa 0-0.
- Bologna: Inter-Bologna 3-1; Bologna-Atalanta 0-2; Como-Bologna 1-1; Verona-Bologna 2-3; Bologna-Fiorentina 1-2.
L’arbitro
Dirige Maresca, assistenti Bercigli–Ceolin, IV Pairetto, VAR Maggioni, AVAR Massa. In questa Serie A 2025-26 per Maresca: 4 gare dirette, 1 rigore assegnato, 12 ammonizioni e nessuna espulsione (media 3 gialli a partita; circa 8,2 falli per cartellino). Fischietto che tende al dialogo, ma non esita a punire irruenze a centrocampo.
- Arbitro: Maresca
- Assistenti: Bercigli – Ceolin
- IV: Pairetto
- VAR: Maggioni
- AVAR: Massa
Informazioni interessanti sul match
Una sfida dal sapore storico: Genoa e Bologna si conoscono benissimo e sono a un passo da quota 100 incroci in Serie A. I liguri arrivano con fiducia, sospinti dal Ferraris e da una striscia positiva nel 2026, ma devono migliorare nella gestione dei vantaggi. Gli emiliani, dopo un lungo filotto, hanno rallentato, restano però temibili per capacità di rimonta e la qualità sugli esterni: Orsolini è spesso decisivo contro il Grifone. Attenzione ai piazzati: il Genoa ha numeri d’élite su punizione, mentre il Bologna finora non ha concesso gol da queste situazioni. Duello chiave sulle fasce (Sabelli e Martin contro Orsolini e Cambiaghi) e nell’area rossoblù, dove Dallinga può capitalizzare i cross. Curiosità: Colombo insegue record personali e ama questa sfida.
- Questa sarà la 100a sfida in A tra le due: finora 27 successi Genoa, 35 pareggi e 37 vittorie Bologna; i liguri hanno segnato 125 reti agli emiliani.
- Dopo quattro risultati utili col Bologna, il Genoa ha perso l’andata (2-1): doppio ko stagionale possibile per la prima volta dal 2017/18.
- Al Ferraris il Bologna ha raccolto un punto nelle ultime due: occhio a un possibile secondo pari di fila in questo stadio.
- Dall’arrivo del nuovo corso in panchina, il Genoa avrebbe scalato posizioni in una classifica “virtuale” e vanta tanti marcatori diversi.
- Genoa imbattuto nelle gare del 2026 (1V, 3N): può iniziare l’anno senza sconfitte per la terza volta negli ultimi 60 anni.
- Dopo 9 gare utili (6V, 3N), il Bologna ha frenato: 5 ko nelle successive 9, incluso l’ultimo con la Fiorentina.
- Piazzati: il Genoa è al top per gol su sviluppi di punizione; il Bologna non ha ancora incassato reti da queste situazioni.
- Confronto caratteriale: Bologna tra le migliori per punti rimontando, Genoa tra quelle che ne hanno persi da situazione di vantaggio.
- Colombo ha già colpito gli emiliani: insegue il personale di gol stagionali e il tris casalingo consecutivo.
- Orsolini a segno nelle ultime tre contro il Genoa: tra gli italiani, serie simili solo per Immobile, Totti e Di Vaio nell’era dei tre punti.
Le statistiche stagionali di Genoa e Bologna
Possesso più alto per il Bologna (55,3%) rispetto al Genoa (46,5%), che però difende con densità e vince molti duelli. Gli emiliani tirano di più (207 tiri, 86 in porta) e convertono meglio (14,49% vs 12,29%). PPDA simile (10,7 Bologna, 11,2 Genoa): pressing medio-alto su entrambi i lati. Clean sheet: 6 Bologna, 4 Genoa.
Giocatori: marcatori principali Genoa Colombo (5), Ostigard (4); Bologna Orsolini (7), Castro (6). Assist: Martin (4) per il Genoa, Cambiaghi (4) per il Bologna. Più ammoniti: Malinovskyi (6) e Miranda (5). Clean sheet portieri: Leali 4; Ravaglia 2, Skorupski 3.
|Genoa
|Bologna
|Partite giocate
|21
|21
|Vittorie
|4
|8
|Pareggi
|8
|6
|Sconfitte
|9
|7
|Gol fatti
|22
|30
|Gol subiti
|29
|24
|Clean sheet
|4
|6
|Possesso palla (%)
|46,5
|55,3
|Tiri totali
|179
|207
|Tiri in porta
|83
|86
|Precisione tiri (%)
|46,37
|41,55
|PPDA
|11,2
|10,7
|Cartellini gialli
|42
|41
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando si gioca Genoa-Bologna?
-
Domenica 25 gennaio 2026 alle ore 15:00 (22a giornata di Serie A).
- Dove si gioca Genoa-Bologna?
-
Allo stadio Luigi Ferraris di Genova.
- Chi è l’arbitro di Genoa-Bologna?
-
Fabio Maresca; assistenti Bercigli e Ceolin, IV Pairetto, VAR Maggioni, AVAR Massa.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.