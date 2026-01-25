Genoa-Bologna: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Genoa-Bologna di Serie A 2025-26, 22a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Genoa e Bologna si sfidano al Luigi Ferraris di Genova domenica 25 gennaio 2026 alle 15:00, per la 22a giornata di Serie A 2025-26. Missioni opposte: salvezza per il Grifone, Europa per gli emiliani. In classifica: Genoa 16° con 20 punti (4 vittorie, 8 pareggi, 9 sconfitte; 22 gol fatti, 29 subiti), Bologna 8° con 30 punti (8 vittorie, 6 pareggi, 7 sconfitte; 30 segnati, 24 incassati). Il Ferraris promette una gara dal peso specifico: rossoblù in cerca di rilancio, liguri a caccia di punti pesanti per respirare.

Probabili formazioni di Genoa-Bologna

Nel Genoa si va verso un 3-5-2 di sostanza: con Otoa pronto a rilevare lo squalificato Ostigard, corsie affidate a Sabelli e Martin e in mezzo regia di Frendrup con qualità di Malinovskyi ed equilibrio di Ellertsson. Davanti, la coppia Colombo–Vitinha dovrebbe garantire profondità e attacchi alla porta, ma non è escluso minutaggio per alternative dalla panchina. Nel Bologna probabile 4-2-3-1: a sinistra spazio a Lykogiannis con Miranda squalificato, in mezzo coppia Casale–Heggem e a destra spinta di Holm. In mediana, filtro e geometrie di Pobega e Freuler; sulla trequarti Orsolini e Cambiaghi larghi con Odgaard tra le linee a supporto di Dallinga. Tra i pali, Ravaglia potrebbe essere confermato, con Skorupski opzione.

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Colombo, Vitinha.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Casale, Heggem, Lykogiannis; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga.

Gli indisponibili di Genoa-Bologna

Assenze che pesano su entrambi i fronti. Nel Genoa out elementi utili nelle rotazioni offensive e a centrocampo, con una squalifica in difesa da gestire. Il Bologna perde un perno del reparto arretrato e deve rinunciare a un titolare di fascia per squalifica. Equilibri da ritoccare e panchine chiamate a dare risposte in corsa.

Genoa – Infortunati: Siegrist (frattura al dito), Ekuban (infortunio alla coscia), Gronbaek (infortunio al polpaccio). Squalificati: Ostigard (squalifica per somma di gialli).

Bologna – Infortunati: Lucumi (infortunio al bicipite femorale). Squalificati: Miranda (squalifica per somma di gialli).

Le ultime partite giocate

Momento diverso per le due squadre: il Genoa ha trovato una certa tenuta con una vittoria e tre pareggi nelle ultime cinque, mentre il Bologna ha frenato con tre sconfitte nello stesso periodo, pur restando pericoloso in ripartenza e sulle corsie.

Genoa ko x x ok x Bologna ko ko x ok ko

Genoa: Roma-Genoa 3-1; Genoa-Pisa 1-1; Milan-Genoa 1-1; Genoa-Cagliari 3-0; Parma-Genoa 0-0.

Bologna: Inter-Bologna 3-1; Bologna-Atalanta 0-2; Como-Bologna 1-1; Verona-Bologna 2-3; Bologna-Fiorentina 1-2.

L’arbitro

Dirige Maresca, assistenti Bercigli–Ceolin, IV Pairetto, VAR Maggioni, AVAR Massa. In questa Serie A 2025-26 per Maresca: 4 gare dirette, 1 rigore assegnato, 12 ammonizioni e nessuna espulsione (media 3 gialli a partita; circa 8,2 falli per cartellino). Fischietto che tende al dialogo, ma non esita a punire irruenze a centrocampo.

Arbitro : Maresca

: Maresca Assistenti: Bercigli – Ceolin

IV: Pairetto

VAR: Maggioni

AVAR: Massa

Informazioni interessanti sul match

Una sfida dal sapore storico: Genoa e Bologna si conoscono benissimo e sono a un passo da quota 100 incroci in Serie A. I liguri arrivano con fiducia, sospinti dal Ferraris e da una striscia positiva nel 2026, ma devono migliorare nella gestione dei vantaggi. Gli emiliani, dopo un lungo filotto, hanno rallentato, restano però temibili per capacità di rimonta e la qualità sugli esterni: Orsolini è spesso decisivo contro il Grifone. Attenzione ai piazzati: il Genoa ha numeri d’élite su punizione, mentre il Bologna finora non ha concesso gol da queste situazioni. Duello chiave sulle fasce (Sabelli e Martin contro Orsolini e Cambiaghi) e nell’area rossoblù, dove Dallinga può capitalizzare i cross. Curiosità: Colombo insegue record personali e ama questa sfida.

Questa sarà la 100a sfida in A tra le due: finora 27 successi Genoa , 35 pareggi e 37 vittorie Bologna ; i liguri hanno segnato 125 reti agli emiliani.

, 35 pareggi e 37 vittorie ; i liguri hanno segnato 125 reti agli emiliani. Dopo quattro risultati utili col Bologna , il Genoa ha perso l’andata (2-1): doppio ko stagionale possibile per la prima volta dal 2017/18.

, il ha perso l’andata (2-1): doppio ko stagionale possibile per la prima volta dal 2017/18. Al Ferraris il Bologna ha raccolto un punto nelle ultime due: occhio a un possibile secondo pari di fila in questo stadio.

ha raccolto un punto nelle ultime due: occhio a un possibile secondo pari di fila in questo stadio. Dall’arrivo del nuovo corso in panchina, il Genoa avrebbe scalato posizioni in una classifica “virtuale” e vanta tanti marcatori diversi.

avrebbe scalato posizioni in una classifica “virtuale” e vanta tanti marcatori diversi. Genoa imbattuto nelle gare del 2026 (1V, 3N): può iniziare l’anno senza sconfitte per la terza volta negli ultimi 60 anni.

imbattuto nelle gare del 2026 (1V, 3N): può iniziare l’anno senza sconfitte per la terza volta negli ultimi 60 anni. Dopo 9 gare utili (6V, 3N), il Bologna ha frenato: 5 ko nelle successive 9, incluso l’ultimo con la Fiorentina.

ha frenato: 5 ko nelle successive 9, incluso l’ultimo con la Fiorentina. Piazzati: il Genoa è al top per gol su sviluppi di punizione; il Bologna non ha ancora incassato reti da queste situazioni.

è al top per gol su sviluppi di punizione; il non ha ancora incassato reti da queste situazioni. Confronto caratteriale: Bologna tra le migliori per punti rimontando, Genoa tra quelle che ne hanno persi da situazione di vantaggio.

tra le migliori per punti rimontando, tra quelle che ne hanno persi da situazione di vantaggio. Colombo ha già colpito gli emiliani: insegue il personale di gol stagionali e il tris casalingo consecutivo.

ha già colpito gli emiliani: insegue il personale di gol stagionali e il tris casalingo consecutivo. Orsolini a segno nelle ultime tre contro il Genoa: tra gli italiani, serie simili solo per Immobile, Totti e Di Vaio nell’era dei tre punti.

Le statistiche stagionali di Genoa e Bologna

Possesso più alto per il Bologna (55,3%) rispetto al Genoa (46,5%), che però difende con densità e vince molti duelli. Gli emiliani tirano di più (207 tiri, 86 in porta) e convertono meglio (14,49% vs 12,29%). PPDA simile (10,7 Bologna, 11,2 Genoa): pressing medio-alto su entrambi i lati. Clean sheet: 6 Bologna, 4 Genoa.

Giocatori: marcatori principali Genoa Colombo (5), Ostigard (4); Bologna Orsolini (7), Castro (6). Assist: Martin (4) per il Genoa, Cambiaghi (4) per il Bologna. Più ammoniti: Malinovskyi (6) e Miranda (5). Clean sheet portieri: Leali 4; Ravaglia 2, Skorupski 3.

Genoa Bologna Partite giocate 21 21 Vittorie 4 8 Pareggi 8 6 Sconfitte 9 7 Gol fatti 22 30 Gol subiti 29 24 Clean sheet 4 6 Possesso palla (%) 46,5 55,3 Tiri totali 179 207 Tiri in porta 83 86 Precisione tiri (%) 46,37 41,55 PPDA 11,2 10,7 Cartellini gialli 42 41

FAQ Quando si gioca Genoa-Bologna? Domenica 25 gennaio 2026 alle ore 15:00 (22a giornata di Serie A). Dove si gioca Genoa-Bologna? Allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Chi è l’arbitro di Genoa-Bologna? Fabio Maresca; assistenti Bercigli e Ceolin, IV Pairetto, VAR Maggioni, AVAR Massa.