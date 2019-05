Genoa-Cagliari, probabili formazioni

La sfida salvezza tra Genoa e Cagliari è in programma sabato sera alle ore 18 al Ferraris. Momento no per entrambe le formazioni: il Grifone ha ottenuto due punti nelle ultime tre giornate, zero i sardi a cui basterebbe un punto per ottenere la permanenza in serie A. Più complicata la situazione della squadra di Prandelli, distante una sola lunghezza dalla zona retrocessione.

Il Genoa dovrà fare a meno di Romero in difesa, al suo posto ci sara Gunter. In attacco ballottaggio Lapadula-Pandev, sugli esterni Bessa e Kouamé.

Maran senza Ionita (squalificato) e Faragò, infortunato. Anche Ceppitelli è a rischio: se non ce la facesse, spazio a Pisacane con Klavan. A centrocampo Cigarini con Padoin e Deiola, Barella dietro alle punte Joao Pedro e Pavoletti.

Sabato, ore 18

GENOA (4-3-3): I. Radu; Biraschi, Gunter, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic, Veloso; Bessa, Lapadula, Kouamé.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Klavan, Lu. Pellegrini; Padoin, Cigarini, Deiola; Barella; João Pedro, Pavoletti.

SPORTAL.IT | 17-05-2019 08:58