Genoa-Cagliari: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Genoa e Cagliari si sfidano al Luigi Ferraris di Genova lunedì 12 gennaio 2026 alle 18.30 per la 20a giornata di Serie A: è uno scontro salvezza dal peso specifico notevole. I rossoblù liguri sono 17° con 16 punti (3 vittorie, 7 pareggi, 9 sconfitte; 19 gol segnati, 29 subiti), i sardi sono 15° a quota 19 (4 vittorie, 7 pareggi, 8 sconfitte; 21 gol fatti, 27 incassati). Il Ferraris promette scintille tra due squadre che cercano continuità e punti pesanti nella corsa alla permanenza.
Probabili formazioni di Genoa-Cagliari
Il Genoa dovrebbe confermare il 3-5-2: tra i pali Leali; dietro si va verso la linea Marcandalli-Østigård-Vásquez, con Norton-Cuffy e Martin sugli esterni per dare gamba e ampiezza. In mezzo Frendrup agirà da perno con Malinovskyi e Thorsby mezzali; davanti Colombo potrebbe affiancare Oliveira, ma restano opzioni Ellertsson o Carboni per una soluzione più tecnica. Out per infortunio Siegrist, Ekuban e Messias. Il Cagliari potrebbe specchiare il sistema: Caprile in porta, Zappa-Luperto-Rodríguez in retrovia; corsie a Palestra e Obert, con Prati in regia supportato da Adopo e Mazzitelli. Davanti, fiducia a Esposito e Kiliçsoy, con Borrelli o Pavoletti come alternative a gara in corso. Belotti e Felici non ci saranno; Folorunsho e Deiola ai box.
- Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Colombo, Oliveira.
- Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodríguez; Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli, Obert; Kiliçsoy, Esposito.
Gli indisponibili
Capitolo assenze: il Genoa perde pedine d’attacco e profondità sugli esterni, con ripercussioni sulle rotazioni dalla panchina; serviranno le letture di Frendrup e le giocate di Malinovskyi per innescare Colombo e Oliveira. Nel Cagliari, gli stop di profili offensivi come Belotti e Felici accorciano il ventaglio davanti, ma la spinta di Palestra e la qualità di Esposito possono compensare. Al momento non emergono squalifiche segnalate.
- Genoa – Infortunati: Siegrist (frattura a un dito), Ekuban (infortunio alla coscia), Messias (infortunio al polpaccio), Grønbæk (infortunio al polpaccio).
- Cagliari – Infortunati: Belotti (rottura del legamento crociato anteriore – ginocchio), Deiola (infortunio alla coscia), Folorunsho (lesione al legamento collaterale mediale – ginocchio), Felici (rottura del legamento crociato anteriore – ginocchio).
Le ultime partite giocate
Genoa in cerca di slancio: due pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque raccontano una fase di sofferenza ma anche di compattezza ritrovata fuori casa. Il Cagliari alterna risultati: una vittoria, due pari e due ko, con segnali incoraggianti nelle ripartenze e maggiore personalità in trasferta.
Nelle ultime 5 di campionato il Genoa ha raccolto 2 punti, il Cagliari ne ha totalizzati 5. Dettaglio:
- Genoa
Genoa-Inter 1-2; Genoa-Atalanta 0-1; Roma-Genoa 3-1; Genoa-Pisa 1-1; Milan-Genoa 1-1.
- Cagliari
Atalanta-Cagliari 2-1; Cagliari-Pisa 2-2; Torino-Cagliari 1-2; Cagliari-Milan 0-1; Cremonese-Cagliari 2-2.
L’arbitro
Dirige Federico La Penna di Roma, assistenti Laudato e Ceccon; IV uomo Sacchi; VAR Nasca, AVAR Maresca. Nella Serie A 2025/26 La Penna ha diretto 8 gare: 2 rigori assegnati, 22 ammonizioni, 2 doppi gialli e 2 rossi diretti; 216 falli fischiati e 37 offside, media 3,2 cartellini a partita.
Informazioni interessanti sul match
Al Ferraris si incrociano due tradizioni recenti eloquenti: il Genoa ha costruito la sua roccaforte contro il Cagliari, con una lunga striscia utile interna che alimenta fiducia in vista di uno scontro diretto cruciale. I precedenti generali sorridono al Grifone nell’ultimo decennio, ma i sardi hanno imparato a restare in partita, rimontando spesso da situazioni di svantaggio. Attenzione ai dettagli: la capacità del Cagliari di cambiare inerzia a gara in corso contro la tendenza del Genoa a disperdere vantaggi; i duelli sulle corsie, con la spinta di Norton-Cuffy e Palestra, e le palle inattive che potrebbero incidere in un match a margine stretto. Focus sui singoli: Frendrup, spesso decisivo proprio contro i sardi, e Esposito, che ha già colpito il Grifone in passato. Equilibrio e nervi saldi saranno la chiave.
- Genoa imbattuto in 9 delle ultime 10 sfide di A contro il Cagliari (6 successi, 3 pari); unico acuto sardo nel periodo il 2-1 del novembre 2023.
- Le ultime tre gare tra Genoa e Cagliari in campionato sono finite in parità: mai quattro di fila tra le due in Serie A.
- Al Ferraris il Genoa non perde con il Cagliari da nove incroci di A (7 vittorie, 2 pareggi): tra le strisce aperte, solo col Lecce fa meglio.
- Genoa reduce da due pareggi (Pisa e Milan): per tre pari consecutivi in A non accade dai mesi tra dicembre 2023 e gennaio 2024.
- Fase altalenante per il Genoa in casa: una sola vittoria nelle ultime 13 al Ferraris, ma spesso partite con gol da entrambe le parti.
- Il Cagliari non ripete lo stesso risultato da otto turni (2V, 3N, 3P): ultimo match chiuso in parità.
- Cagliari in crescita fuori casa: quattro punti nelle ultime due trasferte (successo a Torino e pari a Cremona).
- Contrasto di tendenza: Cagliari squadra con più punti guadagnati da svantaggio (11), Genoa tra quelle che ne ha persi di più da vantaggio (17).
- Bestia nera personale: Frendrup ha segnato più di una rete in A solo contro il Cagliari, entrambe al Ferraris.
- Uomo-partita possibile: Esposito ama la sfida al Genoa (3 gol in 4 presenze in A), sebbene finora abbia colpito solo in gare casalinghe.
Le statistiche stagionali di Genoa e Cagliari
Numeri vicini nel possesso (46,5% Genoa, 45,9% Cagliari), difese con margini di miglioramento: 29 gol subiti dai liguri, 27 dai sardi. In avanti, 19 reti Genoa e 21 Cagliari con percentuali al tiro simili (precisione 45% contro 44,9%). Il Genoa concede qualcosa in gestione del vantaggio, mentre il Cagliari ha spesso la forza di rientrare in partita.
Focus sui singoli: per il Genoa capocannoniere Colombo (4), uomo assist Martin (3); più ammonizioni Malinovskyi (6), un rosso per Leali. Nel Cagliari guidano i gol Borrelli ed Esposito (3), top assist Palestra (3); più gialli Obert (6), nessun espulso finora. Tra i portieri: Leali 2 clean sheet, Caprile 3.
|Genoa
|Cagliari
|Partite giocate
|19
|19
|Numero di partite vinte
|3
|4
|Numero di partite pareggiate
|7
|7
|Numero di partite perse
|9
|8
|Gol totali segnati
|19
|21
|Gol totali subiti
|29
|27
|Media gol subiti per partita
|1,53
|1,42
|Percentuale possesso palla
|46,5
|45,9
|Tiri nello specchio
|73
|66
|Percentuale di tiri in porta
|45,1
|44,9
|Numero totale di cartellini gialli
|38
|45
|Numero totale di cartellini rossi
|2
|0
|Capocannoniere
|Colombo 4
|Borrelli 3 / Esposito 3
|Top assistman
|Martin 3
|Palestra 3
|Clean sheet portiere
|Leali 2
|Caprile 3
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Genoa-Cagliari?
-
Lunedì 12 gennaio 2026 alle ore 18:30.
- Dove si gioca Genoa-Cagliari?
-
Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.
- Chi è l’arbitro di Genoa-Cagliari?
-
Federico La Penna di Roma; assistenti Laudato e Ceccon, IV Sacchi, VAR Nasca, AVAR Maresca.
