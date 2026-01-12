Genoa-Cagliari: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Genoa-Cagliari di Serie A 2025-26, 20a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Genoa e Cagliari si sfidano al Luigi Ferraris di Genova lunedì 12 gennaio 2026 alle 18.30 per la 20a giornata di Serie A: è uno scontro salvezza dal peso specifico notevole. I rossoblù liguri sono 17° con 16 punti (3 vittorie, 7 pareggi, 9 sconfitte; 19 gol segnati, 29 subiti), i sardi sono 15° a quota 19 (4 vittorie, 7 pareggi, 8 sconfitte; 21 gol fatti, 27 incassati). Il Ferraris promette scintille tra due squadre che cercano continuità e punti pesanti nella corsa alla permanenza.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Probabili formazioni di Genoa-Cagliari

Il Genoa dovrebbe confermare il 3-5-2: tra i pali Leali; dietro si va verso la linea Marcandalli-Østigård-Vásquez, con Norton-Cuffy e Martin sugli esterni per dare gamba e ampiezza. In mezzo Frendrup agirà da perno con Malinovskyi e Thorsby mezzali; davanti Colombo potrebbe affiancare Oliveira, ma restano opzioni Ellertsson o Carboni per una soluzione più tecnica. Out per infortunio Siegrist, Ekuban e Messias. Il Cagliari potrebbe specchiare il sistema: Caprile in porta, Zappa-Luperto-Rodríguez in retrovia; corsie a Palestra e Obert, con Prati in regia supportato da Adopo e Mazzitelli. Davanti, fiducia a Esposito e Kiliçsoy, con Borrelli o Pavoletti come alternative a gara in corso. Belotti e Felici non ci saranno; Folorunsho e Deiola ai box.

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Colombo, Oliveira.

V:Sport

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodríguez; Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli, Obert; Kiliçsoy, Esposito.

V:Sport

Gli indisponibili

Capitolo assenze: il Genoa perde pedine d’attacco e profondità sugli esterni, con ripercussioni sulle rotazioni dalla panchina; serviranno le letture di Frendrup e le giocate di Malinovskyi per innescare Colombo e Oliveira. Nel Cagliari, gli stop di profili offensivi come Belotti e Felici accorciano il ventaglio davanti, ma la spinta di Palestra e la qualità di Esposito possono compensare. Al momento non emergono squalifiche segnalate.

Genoa – Infortunati: Siegrist (frattura a un dito), Ekuban (infortunio alla coscia), Messias (infortunio al polpaccio), Grønbæk (infortunio al polpaccio).

– Infortunati: (frattura a un dito), (infortunio alla coscia), (infortunio al polpaccio), (infortunio al polpaccio). Cagliari – Infortunati: Belotti (rottura del legamento crociato anteriore – ginocchio), Deiola (infortunio alla coscia), Folorunsho (lesione al legamento collaterale mediale – ginocchio), Felici (rottura del legamento crociato anteriore – ginocchio).

Le ultime partite giocate

Genoa in cerca di slancio: due pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque raccontano una fase di sofferenza ma anche di compattezza ritrovata fuori casa. Il Cagliari alterna risultati: una vittoria, due pari e due ko, con segnali incoraggianti nelle ripartenze e maggiore personalità in trasferta.

Nelle ultime 5 di campionato il Genoa ha raccolto 2 punti, il Cagliari ne ha totalizzati 5. Dettaglio:

Genoa

Genoa-Inter 1-2; Genoa-Atalanta 0-1; Roma-Genoa 3-1; Genoa-Pisa 1-1; Milan-Genoa 1-1.

Cagliari

Atalanta-Cagliari 2-1; Cagliari-Pisa 2-2; Torino-Cagliari 1-2; Cagliari-Milan 0-1; Cremonese-Cagliari 2-2.

L’arbitro

Dirige Federico La Penna di Roma, assistenti Laudato e Ceccon; IV uomo Sacchi; VAR Nasca, AVAR Maresca. Nella Serie A 2025/26 La Penna ha diretto 8 gare: 2 rigori assegnati, 22 ammonizioni, 2 doppi gialli e 2 rossi diretti; 216 falli fischiati e 37 offside, media 3,2 cartellini a partita.

Informazioni interessanti sul match

Al Ferraris si incrociano due tradizioni recenti eloquenti: il Genoa ha costruito la sua roccaforte contro il Cagliari, con una lunga striscia utile interna che alimenta fiducia in vista di uno scontro diretto cruciale. I precedenti generali sorridono al Grifone nell’ultimo decennio, ma i sardi hanno imparato a restare in partita, rimontando spesso da situazioni di svantaggio. Attenzione ai dettagli: la capacità del Cagliari di cambiare inerzia a gara in corso contro la tendenza del Genoa a disperdere vantaggi; i duelli sulle corsie, con la spinta di Norton-Cuffy e Palestra, e le palle inattive che potrebbero incidere in un match a margine stretto. Focus sui singoli: Frendrup, spesso decisivo proprio contro i sardi, e Esposito, che ha già colpito il Grifone in passato. Equilibrio e nervi saldi saranno la chiave.

Genoa imbattuto in 9 delle ultime 10 sfide di A contro il Cagliari (6 successi, 3 pari); unico acuto sardo nel periodo il 2-1 del novembre 2023.

imbattuto in 9 delle ultime 10 sfide di A contro il (6 successi, 3 pari); unico acuto sardo nel periodo il 2-1 del novembre 2023. Le ultime tre gare tra Genoa e Cagliari in campionato sono finite in parità: mai quattro di fila tra le due in Serie A.

e in campionato sono finite in parità: mai quattro di fila tra le due in Serie A. Al Ferraris il Genoa non perde con il Cagliari da nove incroci di A (7 vittorie, 2 pareggi): tra le strisce aperte, solo col Lecce fa meglio.

non perde con il da nove incroci di A (7 vittorie, 2 pareggi): tra le strisce aperte, solo col Lecce fa meglio. Genoa reduce da due pareggi (Pisa e Milan): per tre pari consecutivi in A non accade dai mesi tra dicembre 2023 e gennaio 2024.

reduce da due pareggi (Pisa e Milan): per tre pari consecutivi in A non accade dai mesi tra dicembre 2023 e gennaio 2024. Fase altalenante per il Genoa in casa: una sola vittoria nelle ultime 13 al Ferraris, ma spesso partite con gol da entrambe le parti.

in casa: una sola vittoria nelle ultime 13 al Ferraris, ma spesso partite con gol da entrambe le parti. Il Cagliari non ripete lo stesso risultato da otto turni (2V, 3N, 3P): ultimo match chiuso in parità.

non ripete lo stesso risultato da otto turni (2V, 3N, 3P): ultimo match chiuso in parità. Cagliari in crescita fuori casa: quattro punti nelle ultime due trasferte (successo a Torino e pari a Cremona).

in crescita fuori casa: quattro punti nelle ultime due trasferte (successo a Torino e pari a Cremona). Contrasto di tendenza: Cagliari squadra con più punti guadagnati da svantaggio (11), Genoa tra quelle che ne ha persi di più da vantaggio (17).

squadra con più punti guadagnati da svantaggio (11), tra quelle che ne ha persi di più da vantaggio (17). Bestia nera personale: Frendrup ha segnato più di una rete in A solo contro il Cagliari , entrambe al Ferraris.

ha segnato più di una rete in A solo contro il , entrambe al Ferraris. Uomo-partita possibile: Esposito ama la sfida al Genoa (3 gol in 4 presenze in A), sebbene finora abbia colpito solo in gare casalinghe.

Le statistiche stagionali di Genoa e Cagliari

Numeri vicini nel possesso (46,5% Genoa, 45,9% Cagliari), difese con margini di miglioramento: 29 gol subiti dai liguri, 27 dai sardi. In avanti, 19 reti Genoa e 21 Cagliari con percentuali al tiro simili (precisione 45% contro 44,9%). Il Genoa concede qualcosa in gestione del vantaggio, mentre il Cagliari ha spesso la forza di rientrare in partita.

Focus sui singoli: per il Genoa capocannoniere Colombo (4), uomo assist Martin (3); più ammonizioni Malinovskyi (6), un rosso per Leali. Nel Cagliari guidano i gol Borrelli ed Esposito (3), top assist Palestra (3); più gialli Obert (6), nessun espulso finora. Tra i portieri: Leali 2 clean sheet, Caprile 3.

Genoa Cagliari Partite giocate 19 19 Numero di partite vinte 3 4 Numero di partite pareggiate 7 7 Numero di partite perse 9 8 Gol totali segnati 19 21 Gol totali subiti 29 27 Media gol subiti per partita 1,53 1,42 Percentuale possesso palla 46,5 45,9 Tiri nello specchio 73 66 Percentuale di tiri in porta 45,1 44,9 Numero totale di cartellini gialli 38 45 Numero totale di cartellini rossi 2 0 Capocannoniere Colombo 4 Borrelli 3 / Esposito 3 Top assistman Martin 3 Palestra 3 Clean sheet portiere Leali 2 Caprile 3

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando e a che ora si gioca Genoa-Cagliari? Lunedì 12 gennaio 2026 alle ore 18:30. Dove si gioca Genoa-Cagliari? Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Chi è l’arbitro di Genoa-Cagliari? Federico La Penna di Roma; assistenti Laudato e Ceccon, IV Sacchi, VAR Nasca, AVAR Maresca.