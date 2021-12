Genoa, Caicedo potrebbe già lasciare: le possibili destinazioni

13-12-2021 11:00

Potrebbe essere già ai titoli di code l’avventura di Felipe Caicedo sotto la lanterna. Il Genoa non sarebbe soddisfatto dei continui infortuni dell’ex Lazio e del rendimento in campo, fino a questo momento decisamente insufficiente. Con l’arrivo al Genoa di Shevchenko, le cose dunque potrebbe cambiare.

Il centravanti ecuadoriano ha però comunque mercato in Italia, dove Inter e Fiorentina starebbero pensando a lui come bomber di scorta in vista di gennaio. Lo riporta il Secolo XIX, che scrive anche come la Fiore sarebbe al momento favorita, anche se ci saranno da limare dettagli di natura contrattuale come l’alto stipendio percepito.

OMNISPORT