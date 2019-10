Genoa, c'è Carrera per il dopo Andreazzoli

L'avventura di Andreazzoli sulla panchina del Genoa è, di fatto, conclusa (pesantissima la sconfitta con il Parma). Il patron Preziosi è alla ricerca del nuovo allenatore a cui affidare alla squadra e dare una forte scossa a tutto l'ambiente.

Il nome in pole position per prendere il posto di Andreazzoli sarebbe quello di Carrera. Reduce dall'esperienza allo Spartak Mosca, l'ex difensore sarebbe alla sua prima esperienza, come capo allenatore, su una panchina di club di Serie A.

SPORTAL.IT | 21-10-2019 09:53