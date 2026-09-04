La squadra di Fabregas domina al Ferraris contro il Grifone di De Rossi: tutti i voti e i protagonisti in positivo e in negativo del match

Il Como non si ferma più. Dopo il colpo al Maradona contro il Napoli, i lariani centrano la seconda vittoria consecutiva. Al Ferraris, la squadra di Fabregas va sotto, ma reagisce da grande squadra e cala il poker contro il Genoa grazie alla qualità e alla personalità dei suoi uomini offensivi. Baturina, Diao e Nico Paz si prendono la scena, con giocate, gol e lampi di classe che fanno la differenza nei momenti decisivi. Ma sarebbe riduttivo fermarsi ai nomi più appariscenti: ancora una volta il Como ha offerto una prova di grande maturità, mostrando solidità, idee e tante soluzioni, con Kean che ha risposto subito presente. Un altro passo avanti nel percorso di una squadra che si avvicina all’appuntamento con la Champions League con sempre maggiori certezze. Crolla invece il Grifone dopo venti minuti buoni e la firma di Osmajic: tante sbavature dietro, De Rossi avrà lavoro da fare. Ma chi sono stati tutti protagonisti della serata? E chi, invece, ha deluso le aspettative? È tempo di mettere sotto la lente d’ingrandimento la prestazione dei singoli: ecco i top e flop del match.