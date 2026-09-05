Genoa-Como, moviola: finita l’era dei rigorini e per il Var è sempre vacanza

La prova dell’arbitro Guida a Marassi nell’anticipo della terza giornata di A analizzata ai raggi X, il fischietto campano ha ammonito tre giocatori

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Buona la prova di Marco Guida nell’anticipo di A: solo tre gialli ma tutti corretti, posizionamento ottimo durante le azioni e nessun dubbio nel non concedere un “rigorino” nella ripresa, in osservanza alle nuove linee dettate dal designatore Orsato. Serata di vacanza anche stavolta per il Var. Vediamo cosa è successo a Marassi.

Genoa-Como, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare al 19′ il gol di Osmajic, che da due passi fulmina Butez di prima intenzione su assist di Colombo così come il pari di Baturina al 25′ e il sorpasso di Diao al 30′. Primo giallo al 36′, è per Sow che è costretto a stendere Baturina. Valido al 41′ il tris del Como con Nico Paz.

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Al 54′ Douvikas cade in area a contatto con Marcandalli: Guida lascia correre, niente rigore. Al 60′ ammonito Baturina per proteste. Al 62′ aammonito anche Ostigard per una manata a Douvikas. Regolare al 78′ il gol di Diao su assist di Kean che era appena entrato. Dopo 3′ di recupero finisce 1-4

Chi è l’arbitro Guida

Marco Guida dopo un brillante Europeo in Germania era diventato il nuovo n.1 degli arbitri italiani in seguito all’addio di Orsato ma ora con il neo-designatore è dietro Mariani. Nato a Pompei nell’81, ma iscritto alla sezione arbitrale di Torre Annunziata, nella scorsa stagione aveva debuttato in Cremonese-Sassuolo. Ultima uscita in A in Pisa-Lecce, in stagione ha già debuttato in Champions.

I precedenti con le due squadre

I precedenti del fischietto campano erano ventuno con il Genoa e parlavano di 9 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte. Per quanto concerne i precedenti col Como, invece, il bilancio parlava di 1 vittoria, nessun pareggio e 1 sconfitta in soli due precedenti.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Perrotti e Berti con Crezzini IV uomo, Aureliano al Var e Paganessi all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Sow, Baturina, Ostigard.