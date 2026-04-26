Genoa-Como: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Genoa-Como di Serie A 2025-26, 34a giornata: tutte le informazioni fondamentali

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Genoa–Como apre una domenica dal sapore europeo e di classifica: si gioca allo Stadio Luigi Ferraris di Genova domenica 26 aprile 2026 alle ore 15:00, per la 34a giornata di Serie A. I rossoblù sono 14° con 39 punti (10 vittorie, 9 pareggi, 14 sconfitte; 40 gol segnati, 46 subiti), chiamati a blindare la tranquillità. I lariani, 6° a quota 58 (16 vittorie, 10 pareggi, 7 sconfitte; 57 gol fatti, 28 incassati), cercano l’allungo nella corsa Europa. Equilibrio e dettagli potrebbero fare la differenza in una sfida dal peso specifico crescente.

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Probabili formazioni di Genoa-Como

Verso il fischio d’inizio, il Genoa dovrebbe riproporsi con il 3-4-2-1: linea a tre solida e corsie propositive, con Ellertsson e Martin chiamati a spingere. In zona di rifinitura, Baldanzi e Ekhator potrebbero alternarsi tra mezzo spazio e trequarti per innescare Colombo. Assenze da valutare in fascia e davanti suggeriscono opzioni dalla panchina come Ekuban o Junior Messias. Il Como si orienterebbe sul 4-2-3-1: coppia in regia con da Cunha e Perrone a dettare i tempi, trequartisti tecnici con Diao e Baturina ai lati di Paz dietro a Douvikas. In difesa restano ballottaggi sulle corsie, complice qualche acciacco recente; out possibili in mediana e fascia riducono le rotazioni: si va comunque verso un undici molto competitivo.

Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Baldanzi, Ekhator; Colombo.

(3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Baldanzi, Ekhator; Colombo. Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Moreno; da Cunha, Perrone; Diao, Paz, Baturina; Douvikas.

Gli indisponibili di Genoa-Como

Capitolo assenze: il Genoa rinuncia a profondità e gamba sulla destra, oltre a una pedina offensiva di rotazione. Nel Como pesano gli stop sulle corsie e un jolly esperto di metà campo: elementi che potrebbero incidere sulle scelte iniziali e sui cambi in corso. Nessuna squalifica segnalata alla vigilia per entrambe.

Genoa – Infortunati: Norton-Cuffy (infortunio alla coscia), Nuredini (lesione del legamento crociato anteriore). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: Norton-Cuffy (infortunio alla coscia), Nuredini (lesione del legamento crociato anteriore). Squalificati: nessuno. Como – Infortunati: Sergi Roberto (infortunio al polpaccio), Vojvoda (infortunio alla coscia), Addai (rottura del tendine d’Achille). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Genoa in ripresa: tre successi nelle ultime cinque, con segnali di solidità ritrovata. Il Como ha spinto forte con due vittorie larghe, poi un pari esterno e due scivoloni di misura: flessione da gestire, ma qualità e volume di gioco restano alti. Frequenza e ritmo del match al Ferraris potrebbero indirizzare l’inerzia.

Genoa ok ko ko ok ok Como ok ok x ko ko

Nelle ultime 5 di campionato il Genoa ha raccolto 9 punti; il Como ne ha fatti 7. Dettaglio risultati:

Genoa

Verona-Genoa 0-2; Genoa-Udinese 0-2; Juventus-Genoa 2-0; Genoa-Sassuolo 2-1; Pisa-Genoa 1-2.

Como

Como-Roma 2-1; Como-Pisa 5-0; Udinese-Como 0-0; Como-Inter 3-4; Sassuolo-Como 2-1.

L’arbitro di Genoa-Como

Direzione affidata a La Penna; assistenti Mastrodonato e Ceolin, IV Colombo, VAR Gariglio, AVAR Di Paolo. In questa Serie A 2025/26 Federico La Penna ha diretto 13 gare: 3 rigori assegnati, 43 gialli, 4 doppi gialli e 5 rossi diretti (media 4.0 cartellini a partita). Arbitraggio tendenzialmente fiscale nei contatti e grande attenzione alle seconde ammonizioni.

Arbitro: LA PENNA

Assistenti: MASTRODONATO – CEOLIN

IV: COLOMBO

VAR: GARIGLIO

AVAR: DI PAOLO

Statistiche interessanti

Storia recente e presente si intrecciano. Il Genoa resta spesso tosto al Ferraris e arriva da un filotto positivo interno, mentre il Como ha costruito la sua classifica con un possesso palla brillante, qualità tecnica tra le linee e record esterno già ritoccato. Attenzione ai finali: il Grifone ha strappato molti punti negli ultimi 15’, ma i lariani sono tra le squadre europee che concedono di meno proprio nel quarto d’ora conclusivo. In panchina si incrociano due tecnici emergenti, con dati di rendimento molto vicini: cornice perfetta per un duello che potrebbe decidersi sulle palle inattive e sulle seconde palle in transizione.

Il Genoa è rimasto imbattuto in 7 degli ultimi 9 incroci di A col Como (3V, 4N), ma non vince da 3 gare di fila contro i lariani.

è rimasto imbattuto in 7 degli ultimi 9 incroci di A col (3V, 4N), ma non vince da 3 gare di fila contro i lariani. I 3 successi del Genoa in A contro il Como sono tutti arrivati al Ferraris: fattore casa spesso determinante nei precedenti.

in A contro il sono tutti arrivati al Ferraris: fattore casa spesso determinante nei precedenti. Dopo i 2-1 a Sassuolo e Pisa , il Genoa potrebbe centrare tre vittorie consecutive in A come non accadeva dal 2021.

e , il potrebbe centrare tre vittorie consecutive in A come non accadeva dal 2021. Corsa Europa: il Como ha perso le ultime due di campionato, tante quante nelle precedenti 16, e vuole reagire subito.

ha perso le ultime due di campionato, tante quante nelle precedenti 16, e vuole reagire subito. Record esterno lariano: 26 punti fuori casa, già meglio di ogni stagione precedente con i tre punti a vittoria.

Finali caldi: il Genoa ha guadagnato 13 punti con gol dal 75’ in poi; il Como è tra le difese europee che subiscono meno nel finale.

ha guadagnato 13 punti con gol dal 75’ in poi; il è tra le difese europee che subiscono meno nel finale. Colombo vive la sua miglior annata realizzativa (7 gol) e potrebbe andare a segno in due gare di fila.

vive la sua miglior annata realizzativa (7 gol) e potrebbe andare a segno in due gare di fila. Paz è in serie positiva: potrebbe timbrare per la terza volta consecutiva in A, con doppia cifra già raggiunta.

Le statistiche stagionali di Genoa e Como

Contrasti di stile: il Genoa costruisce su compattezza e verticalità (possesso 48.0%, PPDA 11.2), il Como domina il pallone (61.3%) con precisione altissima (87.38%) e miglior bilancio difensivo (28 gol subiti) a fronte di 57 reti segnate. I rossoblù capitalizzano sulle corsie e sulle palle inattive; i lariani creano tanto (327 passaggi-chiave di squadra) e difendono con ordine (15 clean sheet).

Singoli da tenere d’occhio: per il Genoa il capocannoniere è Colombo (7) davanti a Malinovskyi (6) e Østigård (5); assist-man Martin (5). Più ammonito: Malinovskyi (10); clean sheet portieri: Leali 4, Bijlow 3. Nel Como guida Paz (12 gol) su Douvikas (11), miglior assist-man Jesús Rodríguez (7); più gialli Ramon (9); clean sheet Butez a quota 15.

Genoa Como Partite giocate 33 33 Vittorie 10 16 Pareggi 9 10 Sconfitte 14 7 Gol fatti 40 57 Gol subiti 46 28 Clean sheet 7 15 Possesso palla (%) 48.0 61.3 PPDA 11.2 9.1 Tiri totali 285 360 Tiri in porta 134 170 Precisione tiri (%) 47.02 47.22 Cartellini gialli 57 70 Cartellini rossi 3 3

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando e a che ora si gioca Genoa-Como? Domenica 26 aprile 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Genoa-Como? Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Chi è l’arbitro di Genoa-Como? L’arbitro è Federico La Penna, assistenti Mastrodonato e Ceolin, IV Colombo, VAR Gariglio, AVAR Di Paolo.