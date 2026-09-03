Genoa-Como: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Genoa-Como di Serie A 2026-27, 3a giornata: tutte le informazioni fondamentali

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Genoa e Como aprono la 3a giornata della Serie A 2026-27 venerdì 4 settembre 2026 alle 20.45 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Tra equilibri tattici e stato di forma, potrebbe essere un banco di prova per le ambizioni del Como e un crocevia per il rilancio del Genoa.

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Probabili formazioni

Si va verso un Genoa con 3-4-2-1 elastico: dietro i braccetti Marcandalli e Vásquez ai lati di Østigård; sulle corsie Ellertsson a destra e Mitaj a sinistra per dare ampiezza, con Frendrup e Sow a schermare e rilanciare l’azione. Tra le linee, qualità e pressione di Baldanzi e Vítinha a supporto di Colombo, che dovrebbe guidare l’attacco. Le indisponibilità in avanti potrebbero ridurre le rotazioni, con l’opzione Sabelli per un assetto più prudente sulla fascia. Il Como dovrebbe rispondere col 4-2-3-1: spinta di Couto a destra e copertura di Valle a sinistra, coppia centrale Ramón–Chalobah; in mediana equilibrio con Milla–da Cunha. Sulla trequarti, strappi e tecnica di Diao, Paz e Baturina alle spalle di Douvikas. Restano da verificare eventuali squalifiche dell’ultima ora.

Genoa (3-4-2-1)

Portiere: Bijlow

Difesa (da destra): Marcandalli – Østigård – Vásquez

– – Centrocampo (da destra): Ellertsson – Frendrup – Sow – Mitaj

– – – Trequarti (da destra): Baldanzi – Vítinha

– Attacco: Colombo

Como (4-2-3-1)

Portiere: Butez

Difesa (da destra): Couto – Ramón – Chalobah – Valle

– – – Mediana (da destra): Milla – da Cunha

– Trequarti (da destra): Diao – Paz – Baturina

– – Attacco: Douvikas

Gli indisponibili

Lista corta ma significativa: il Genoa perde alternative davanti e potrebbe attingere alla panchina con prudenza; il Como rinuncia a una pedina utile in transizione. Tempi di recupero da monitorare, con staff medici orientati alla cautela.

Genoa : Nuredini (rottura del legamento crociato anteriore), Venturino (infortunio al ginocchio)

: (rottura del legamento crociato anteriore), (infortunio al ginocchio) Como: Addai (rottura del tendine d’Achille)

Le ultime partite giocate

Il momento: il Genoa arriva da due ko senza reti segnate e cerca il cambio di passo davanti al proprio pubblico; il Como ha iniziato bene, con un pari esterno e un colpo corsaro di prestigio, mostrando personalità e concretezza.

Dettaglio degli ultimi risultati:

Genoa

Genoa–Napoli 0-2; Lazio–Genoa 1-0.

Como

Udinese–Como 1-1; Napoli–Como 1-2.

L’arbitro di Genoa-Como

Arbitra Marco Guida di Pompei. Assistenti Perrotti e Berti, IV ufficiale Crezzini, al VAR Aureliano con Paganessi all’AVAR. Direzione di gara esperta per un match che promette intensità: Guida è profilo di comprovata esperienza in Serie A, abituato a gestire ritmi alti e contatti in mezzo al campo.

Arbitro: Guida

Assistenti: Perrotti – Berti

IV: Crezzini

VAR: Aureliano

AVAR: Paganessi

Informazioni interessanti sul match

Tra precedenti, stato di forma e trend, Genoa–Como presenta spunti intriganti. Il recente bilancio racconta di un Como in fiducia contro il Genoa, capace anche di passare al Ferraris nella scorsa stagione. I rossoblù, reduci da un avvio complicato e da uno score casalingo da invertire, puntano sui recuperi alti e sulla spinta delle corsie per ritrovare gol e punti. I lariani, solidi e verticali, hanno iniziato forte lontano da casa e possono contare sulla prolificità di Douvikas e sulle accelerazioni dei trequartisti. In panchina, continuità di idee e gestione dei cambi potrebbero pesare. Occhio ai dati di pressing: entrambe le squadre recuperano palla in zone avanzate, ma il Como ha saputo trasformare più spesso questi recuperi in conclusioni. Sul piano psicologico, il Genoa cerca la scintilla per sbloccarsi, mentre il Como fiuta l’occasione per allungare la propria striscia positiva e prendersi un’altra vetrina importante.

Dopo un avvio in salita nei primi incroci, il Como è imbattuto nelle ultime quattro di Serie A contro il Genoa (2V, 2N).

è imbattuto nelle ultime quattro di Serie A contro il (2V, 2N). Nessuna delle due ha mai vinto due sfide di fila nel massimo campionato: i lariani inseguono il bis dopo lo 0-2 dell’aprile scorso al Ferraris .

. Il Como ha vinto l’ultima al Ferraris : 2-0 firmato Douvikas e Diao . Con l’attuale guida tecnica, due gare senza sconfitte a Genova.

ha vinto l’ultima al : 2-0 firmato e . Con l’attuale guida tecnica, due gare senza sconfitte a Genova. Avvio in affanno per il Genoa : due ko e zero gol. Tre sconfitte casalinghe di fila considerando lo scorso torneo: striscia da spezzare.

: due ko e zero gol. Tre sconfitte casalinghe di fila considerando lo scorso torneo: striscia da spezzare. Il Como può restare imbattuto nelle prime tre giornate di A per la quinta volta nella sua storia.

può restare imbattuto nelle prime tre giornate di A per la quinta volta nella sua storia. Recuperi offensivi: il Genoa guida il campionato (20), ma il Como ha trasformato più spesso questi recuperi in tiri.

guida il campionato (20), ma il ha trasformato più spesso questi recuperi in tiri. Marcandalli uomo-faro del periodo recente rossoblù per minutaggio: affidabilità e continuità.

uomo-faro del periodo recente rossoblù per minutaggio: affidabilità e continuità. Douvikas a segno in cinque trasferte consecutive in A: mira la sesta per una striscia da top bomber.

a segno in cinque trasferte consecutive in A: mira la sesta per una striscia da top bomber. L’ultimo dei 10 gol di Diao in A è arrivato proprio a Genova: talento giovane ma già incisivo.

Le statistiche stagionali di Genoa e Como

Confronto secco dopo due giornate: possesso medio più alto per il Como (58% vs 50%), maggiore produzione offensiva (29 tiri totali contro 11) e precisione al tiro superiore (12 nello specchio contro 3). Il Genoa finora non ha segnato (0% conversione), ma difende con generosità e pressa alto: 20 recuperi offensivi. Nei fondamentali di costruzione il Como è più pulito (89,4% di precisione passaggi vs 86,9%) e crea più corner (17 a 7). Gol subiti: 3 per i rossoblù, 2 per i lariani.

Giocatori chiave: per il Como il miglior marcatore è Douvikas (2), seguito da Baturina (1); in chiave assist spiccano Baturina e Diao (1 ciascuno). Per il Genoa nessun gol e nessun assist ufficiale nelle prime due uscite; tra i più coinvolti Baldanzi, Frendrup e Norton-Cuffy per creazione e rifinitura. Cartellini: nel Genoa il più ammonito è Ostigard (2); nessun espulso finora per entrambe. Clean sheet: 0 per Bijlow e 0 per Butez.

Genoa Como Partite giocate 2 2 Punti 0 4 Vittorie / Pareggi / Sconfitte 0 / 0 / 2 1 / 1 / 0 Gol fatti / subiti 0 / 3 3 / 2 Possesso palla (%) 50.0 58.0 Tiri totali 11 29 Tiri nello specchio 3 12 Precisione passaggi (%) 86.95 89.43 Corner 7 17 Goal conversion (%) 0.00 10.34

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FAQ Quando si gioca Genoa-Como e a che ora? Genoa-Como si gioca venerdì 4 settembre 2026 alle ore 20:45. Dove si gioca Genoa-Como? La partita si disputa allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Chi è l’arbitro di Genoa-Como? L’arbitro è Marco Guida di Pompei, assistenti Perrotti e Berti, IV Crezzini, VAR Aureliano, AVAR Paganessi.