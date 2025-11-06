Genoa, De Rossi: contratto in stile Spalletti ma con la Fiorentina non ci sarà. Assalto social dei tifosi della Roma

Il Grifone ha ufficializzato la nomina del successore di Vieira, che però non sarà in panchina domenica perché squalificato. Intanto DDR incassa gli auguri del popolo giallorosso

Daniele De Rossi è il nuovo allenatore del Genoa: il Grifone ha ufficializzato la nomina del successore di Patrick Vieira, ingaggiato con un contratto “alla Spalletti”. DDR, che sui social ha incassato una valanga di auguri dai suoi vecchi tifosi della Roma, non sarà però in panchina domenica contro la Fiorentina perché squalificato.

Genoa, ufficiale De Rossi per il post-Vieira

Dopo l’era Patrick Vieira, terminata con l’esonero dell’allenatore francese, al Genoa anche l’interregno di Mimmo Criscito e Roberto Murgita si è esaurito: da oggi l’allenatore del Grifone è Daniele De Rossi. Il club rossoblù ha ufficializzato la nomina del tecnico romano, che già oggi terrà il primo allenamento al Centro Sportivo Signorini. Domani a Villa Rostan, invece, è programmata la prima conferenza stampa di DDR da tecnico del Genoa: accanto a lui siederà il direttore tecnico Diego Lopez.

DDR squalificato contro la Fiorentina

De Rossi torna dunque ad allenare in serie A a poco più di un anno di distanza dall’esonero dalla Roma: proprio a Marassi, dopo aver pareggiato per 1-1 col Genoa, si interruppe la sua avventura sulla panchina giallorossa. In quella gara De Rossi fu espulso per proteste e squalificato: per questa ragione domenica il tecnico romano non potrà debuttare con i rossoblù nella delicatissima sfida salvezza contro la Fiorentina del neo-allenatore Paolo Vanoli.

Il contratto “alla Spalletti”

Il nuovo tecnico ha siglato un contratto “alla Spalletti”: come l’allenatore toscano alla Juventus, De Rossi ha infatti siglato un accordo con durata di otto mesi e rinnovo automatico di un anno nel caso in cui venisse raggiunto l’obiettivo stagionale, ovvero, nel caso del Genoa, la salvezza. De Rossi guadagnerà un milione di euro, cifra inferiore rispetto a quella che il Grifone dovrà corrispondere a Vieira, legato al club da un contratto da 1,4 milioni di euro l’anno con scadenza nel 2027.

L’assalto dei tifosi della Roma

La notizia della firma di De Rossi con il Genoa è stata accolta calorosamente sui social rossoblù dai tifosi… della Roma. La stra-grande maggioranza dei commenti ai post pubblicati dalla società rossoblù appartengono infatti a supporter romanisti, fortemente legati alla figura di DDR non solo per i suoi trascorsi in campo: furono in molti, un anno fa, a giudicare sbagliato e prematuro il suo esonero da parte della società dei Friedkin.

“In bocca al lupo Daniele: avversari sì, nemici mai, romanisti sempre”, scrive ASR su X. “In bocca al lupo Daniele. Nemici mai per chi si ama come noi”, aggiunge Patrizia parafrasando il totem romanista Antonello Venditti. “Non so se basteranno cuore e grinta per migliorare la vostra stagione – scrive Hopper ai tifosi del Genoa -, ma li avete appena trovati. Contento per lui, contento per voi”. “In bocca al lupo Daniè, te volemo bene”, scrive Samuel appellandosi al romanesco. “Daniele in bocca al lupo in un club storico come il Genoa. Il tifo dei romani e romanisti vi accompagnerà”, promette Dario.