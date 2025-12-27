Genoa, De Rossi rivela cosa farà in caso di gol alla Roma al 90'

Partita speciale per il tecnico del Grifone che affronta lunedì per la prima volta da avversario la sua squadra del cuore. L'elogio di Gasperini

“Cerchiamo di sfruttare tutta l’ampiezza del campo e quando vai a stringere in area è importante chiudere, ma non lo invento io, scopiazzo da Gasperini e tutti quelli che hanno fatto bene”. Parole e musica di Daniele De Rossi che lo scorso 8 dicembre, dopo la vittoria con l’Udinese, fece coming out sulle sue ispirazioni tattiche, riconoscendosi allievo di Gasp, ovvero il tecnico che affronterà lunedì all’Olimpico in una sfida per lui doppiamente speciale. L’allenatore del Genoa da giorni sta vivendo la sua lunga vigilia del ritorno a Roma da avversario e si confessa.

De Rossi assicura di pensare solo al Genoa

Dopo aver ribadito l’amarezza per il ko allo scadere con l’Atalanta prima di Natale, il tecnico del Grifone si concentra sul match di lunedì: “Se n’è parlato tantissimo della partita, forse un po’ troppo. E’ una partita contro una squadra che ho già spiegato cosa significa per me. Negarlo o farlo tabù sarebbe ridicolo. Ho vissuto questa settimana tranquillo come la mia vita. La mia fede calcistica ce l’ho scritta in faccia ma l’ho vissuta con dignità nella mia carriera di calciatore, l’ho vissuta anche quando ero fuori senza chiedere un posto. Io non ho mai creduto agli ex che vanno lì e fanno gol e si disperano. Io voglio fare bella figura ma non c’è quella voglia di vendetta. Io e il mio staff ci svegliamo con il solo unico obiettivo di salvare il Genoa. E’ la nostra unica missione”.

Il tecnico esulterà in caso di gol

Poi aggiunge: “Non mi piacciono quei giocatori che cambiano venti squadre e non esultano mai. Per rispetto un po’ di contegno lo dovrò tenere ma se facciamo gol sarò felice. Il rispetto con i tifosi della Roma nasce perché non ho mai detto bugie. Se devo chiamare i giocatori in campo non sto zitto, se devo protestare con l’arbitro protesto. Ecco, se segniamo al 90’ non farò come quando segnò Cristante a Udine (nell’aprile dello scorso anno dopo il gol al 91′ che diede il successo per 2-1 alla Roma De Rossi entrò in campo ad esultare con la squadra ndr). Avrò un po’ di contegno per rispetto”.

Ultima riflessione su Gasperini: “Gasperini sarà un riferimento in qualsiasi squadra andrò ad allenare. E’ stato uno dei primi a riportare un tipo di calcio che era un po’ finito nel dimenticatoio. Lui l’ha reso offensivo e moderno. E’ un grande punto di riferimento. Ci siamo sentiti in passato, non in questa settimana. C’è stima da parte mia, abbiamo amici in comune. Ci siamo sentiti quando è arrivato a Roma, ho stima di lui umana e professionale. Lui è un punto di riferimento”.