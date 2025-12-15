Genoa, De Rossi sbotta in sala stampa: "Basta, non me ne parlate più, è veleno"

De Rossi risponde duramente alle critiche social dopo Genoa-Inter: difende Leali, minimizza il web e lancia un duro messaggio ai giornalisti

Più cori, più applausi e meno tifo virtuale. Per il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, conta solo il pubblico allo stadio e non quello da tastiera. Il messaggio è arrivato chiaro e diretto dopo la sconfitta in casa contro l’Inter. In conferenza stampa un cronista ha richiamato le critiche sui social rivolte ai giocatori, in particolare al portiere Leali, ma la reazione del tecnico è stata immediata e infastidita.

La replica netta alle critiche online

Nel post Genoa-Inter, De Rossi non ha concesso spazio alla discussione sul “fuoco amico” del web. Alla domanda sui social, risponde senza mezzi termini: “Sono il veleno, a me non interessano. E non me parlate più”.

I tifosi allo stadio contano più del web

Il tecnico del Genoa è tornato a ribadire che il rumore dei social non incide sulle sue valutazioni: “Sui social portieri o attaccanti che sbagliano un gol saranno sempre quelli più bersagliati, ma per me i social non esistono. Quello che per conta veramente sono i tifosi del Genoa ed erano oggi allo stadio. il tecnico rossoblù ha richiamato anche la propria esperienza passata, spiegando come abbia imparato a difendersi da un clima tossico: “Per 20 anni alla Roma ne hanno dette tante su di me… dicevano cose che non esistono. Non li ho mai guardati, sapevo che ci avrei trovato tanti complimenti in queste settimane per me, mentre io devo analizzare con lucidità le prestazioni. È veleno. Leggi 100 commenti e qualcosa ti rimane dentro, ecco perché non li prendo in considerazione. E non me ne parlate più”.

La difesa di Leali e l’analisi tecnica

L’allenatore rossoblù ha poi spostato il focus sul campo, difendendo il suo portiere e valutandone la prestazione: “Sui social? Ha sbagliato interlocutore.” E ancora aggiunge De Rossi: “Leali ha salvato su Pio Esposito, poi su Thuram. È uscito bene un paio di volte, ha giocato con i piedi con personalità. Come tutti gli altri, ha fatto cose buone e meno buone”.

