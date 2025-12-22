Genoa, De Rossi si commuove pensando alla Roma e rivela cosa fece da disoccupato

De Rossi difende la squadra dopo il ko di Bergamo, racconta il periodo senza lavoro e si emoziona pensando ad un'analogia tra i liguri e la Roma

Serata amarissima per il Genoa, sconfitto 1-0 dall’Atalanta allo stadio Ferraris, ma Daniele De Rossi non vede tutto negativo. A decidere la partita è un colpo di testa di Hien nel recupero, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Zalewski. Una conclusione che arriva quando i rossoblù avevano resistito per oltre novanta minuti, nonostante l’inferiorità numerica e una gara giocata con grande sacrificio. Tra corsi e ricorsi storici, il tecnico dei liguri si è commosso in sala stampa pensando ad un aspetto dei rossoblù che gli ha ricordato la sua ex e amata Roma.

L’orgoglio di De Rossi e l’applauso in sala stampa

Nonostante la sconfitta del Genoa contro l’Atalanta, Daniele De Rossi ha difeso con forza i suoi uomini al termine della gara. Alla considerazione sul gol subito all’ultimo istante, il tecnico dei liguri ha risposto con una battuta: “È una cosa molto romanista questa…”. A quel punto è parte un applauso spontaneo ma, l’allenatore del Genoa, è tornato subito serio.

De Rossi ha preso le parti soprattutto di Sommariva: “Ma voi lo sapete che significa fare il terzo portiere e allenarsi come si allena lui? Gli errori clamorosi sono altri…”. E ancora ha spiegato De Rossi, sottolineando l’impegno e la professionalità del giocatore. “Gli errori fanno parte di questo sport, di questo lavoro”. E infine: “Dal punto di vista difensivo è stata paradossalmente la nostra miglior partita”.

Il retroscena da disoccupato e la filosofia di calcio

Nel dopogara Genoa-Atalanta, è emerso anche un racconto personale di De Rossi. “Quando non mi prendeva nessuno, avevamo organizzato con il computer una sorta di video per presentarmi ai direttori sportivi che non mi prendevano e andare tipo porta a porta”.

Un video costruito con spezzoni di partite significative, che oggi De Rossi vorrebbe aggiornare: “Oggi vorrei presentarmi con questa partita, che rispecchia la mia vita e il mio modo di vedere il calcio”.

La prossima sfida: il ritorno alla Roma

E come se non bastasse, il calendario mette subito davanti a De Rossi la sua ex Roma. Un incrocio carico di emozioni, che l’allenatore affronterà con lucidità: “Un’altra partita importante, dobbiamo fare punti”. Ma il sentimento è inevitabile: “Il posto dove andremo rappresenta qualcosa di gigante per me”.

La chiusura è tutta cuore: “È come quando per strada incontri il tuo grande amore, succederà anche a me”.