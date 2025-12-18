Genoa, dramma Vitinha: i cuginetti muoiono per esplosione edificio dovuta a un suicidio

La punta rossoblù - a segno domenica con l'Inter - è sotto choc, decine i feriti: partita sottoscrizione per aiutare la famiglia sconvolta dal dolore

Un grave lutto ha colpito l’attaccante del Genoa Vitinha: i cuginetti di secondo grado, figli di suo cugino Bruno, di 3 e 5 anni, sono morti a seguito dell’esplosione di un edificio avvenuta a Trévoux, una cittadina francese nella regione dell’Ain.

Le cause della tragedia

L’incidente è stato causato dal suicidio di un’inquilina della palazzina, che aveva deciso di aprire le valvole di gas del suo appartamento. L’esplosione si è allargata ben oltre i confini della casa della donna e oltre ad aver ucciso i due bambini ha ferito gravemente almeno anche altre 12 persone, stando alle prime notizie. Investiti anche gli edifici adiacenti. Le autorità francesi stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Il post toccante di Vitinha

A rendere nota la tragedia è stato lo stesso giocatore rossoblù con una storia pubblicata su Instagram. Dopo la gioia per il gol all’Inter nello scorso turno di campionato ecco il dolore lancinante. “La mia famiglia è in lutto. Mio cugino Bruno ha perso i suoi figli in una tragedia in Francia. Chiunque voglia aiutarli per sostenerli in questo dolore, vi lascio un link qui”.

Il link rimanda a una raccolta fondi: finora sono stati donati 37.862,50 euro e si legge: “Bruno e Katia sono profondamente toccati dal sostegno che state dando loro in questa terribile prova. Vorrebbero che il sorriso dei loro figli non venisse mai dimenticato. Questa campagna di raccolta fondi viene condotta con il consenso dei genitori. Grazie per le vostre donazioni”.

Il cordoglio dei tifosi

Manifestazioni di vicinanza e condoglianze stanno arrivando in queste ore dai tifosi del Genoa e non solo. Tanti i commenti sul web: “Il denaro non può sostituire l’immenso dolore che state provando, il dolore di perdere due adorabili bambini che ci hanno lasciato senza chiedere nulla, ma è l’unico modo in cui posso esprimere la mia più profonda solidarietà di fronte a questa tragedia e Condividiamo il vostro dolore e vi auguriamo la forza di affrontare questa tragica perdita. I nostri pensieri sono con voi, i vostri figli e la vostra famiglia, e vi porgiamo le nostre più sentite condoglianze”