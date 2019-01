Genoa, ecco il terzino: Spal bruciata

Non c’è mercato senza rivoluzione in casa Genoa e la sessione di gennaio 2019 non fa eccezione. La cessione di Piatek al Milan non sarà l’unico movimento dell’inverno rossoblù. L’operazione record in uscita (35 milioni in un’unica soluzione senza contropartite tecniche) prelude a investimenti importanti, in tutti i reparti, per permettere a Cesare Prandelli di arrivare ad una salvezza tranquilla.

Così dopo il portiere Jandrei e il difensore Pezzella e in attesa di definire il prestito di Tony Sanabria, erede di Piatek, ecco l’arrivo del giovane terzino destro Kingsley Ehizibue, tedesco naturalizzato olandese, in forza al Pec Zwolle e atteso nelle prossime ore a Genova per le visite mediche.

Classe ’96, molto strutturato fisicamente, Ehizibue era stato cercato anche da Sampdoria e Spal: sembrava tutto fatto con gli estensi, bruciati però dall’offerta del presidente del Genoa Preziosi, che ha chiuso l’operazione per tre milioni più bonus.



SPORTAL.IT | 24-01-2019 11:10