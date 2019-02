Genoa: ecco perché Piatek non è andato al Napoli

Anche nella vittoria del Milan per 3-1 contro l’Atalanta il protagonista assoluto è stato il bomber polacco Krzysztof Piątek. Da vero fuoriclasse sta trascinando i rossoneri verso un posto in Champions League (anche se c’è ancora molta strada da fare e le avversarie dirette sono sempre molto agguerrite) e sembra proprio che l’aver perso Higuain per ottenere lui sia stato un grandissimo affare per il club meneghino. Quello che però in pochi sapevano è che il giocatore è stato vicino ad indossare la maglia di un altro club di Serie A.

Direzione Partenope – Il direttore sportivo del Genoa Donatelli ha rivelato un particolare molto interessante parlando ai microfoni dell’emittente radiofonica Kiss Kiss, affermando: “Il calciatore sarebbe dovuto andare al Napoli, Preziosi e De Laurentiis si erano già seduti al tavolo e noi avevamo l’accordo per farlo rimanere a Genova fino a giugno. Poi però c’è stata la faccenda di Higuain e tutto è cambiato, con le strategie di mercato del Milan che hanno cambiato le carte in tavola”.

Trampolino di lancio – La società ligure del resto non è nuova a lanciare giocatori che poi vanno a fare le fortune di altre squadre. Fortunatamente per i tifosi del Grifone un altro attaccante sta facendo benissimo all’ombra della Lanterna, ovvero Sanabria, ma con ogni probabilità a giugno saluteranno altri due protagonisti: Kouamé (che forse potrebbe andare proprio al Napoli) e Romero, che a detta di Donatelli è invece vicinissimo alla Juventus.

SPORTEVAI | 19-02-2019 16:15