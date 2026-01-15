Il Genoa batte la Fiorentina, De Rossi ha convinto Baldanzi: il legame speciale nato ai tempi della Roma

Il club rossoblù piazza il colpo da novanta, beffa la Fiorentina e si assicura le prestazioni dell'ex giocatore dell'Empoli. Decisivo Daniele De Rossi nell'affare

Il Genoa brucia la concorrenza e piazza il colpo Tommaso Baldanzi, lasciando la Fiorentina a mani vuote. Quando tutto sembrava apparecchiato per l’inserimento viola, il Grifone ha accelerato, trovando l’accordo con la Roma e soprattutto incassando il sì convinto dell’ex giocatore dell’Empoli. Una scelta tutt’altro che casuale, dietro alla quale c’è la mano – e il carisma – della bandiera giallorossa Daniele De Rossi, oggi alla guida dei rossoblù. La trattativa si è sviluppata rapidamente negli ultimi giorni, con la Roma che ha deciso di venire incontro al Genoa modificando la formula dell’operazione. Un passaggio decisivo che ha permesso ai rossoblù di superare la Fiorentina, rimasta in corsa fino all’ultimo ma penalizzata dal tempismo e, soprattutto, da un fattore chiave: il rapporto personale tra De Rossi e Baldanzi.

Il filo rosso che unisce De Rossi e Baldanzi

Il legame tra l’attuale tecnico del Genoa e il fantasista classe 2003 nasce a Trigoria. Durante l’esperienza comune alla Roma, De Rossi ha sempre mostrato grande fiducia nelle qualità di Baldanzi, considerandolo un profilo ideale per il suo calcio: tecnico, dinamico, capace di muoversi tra le linee e accendere la manovra offensiva. Il fantasista, inoltre, ha trovato in De Rossi un allenatore pronto a valorizzarlo senza snaturarlo, dandogli spazio e fiducia anche nei momenti più delicati. Un aspetto che il giocatore non ha dimenticato e che si è rivelato determinante nel momento della scelta e quando il Genoa si è fatto avanti con decisione, la presenza di “Capitan futuro” in panchina ha fatto la differenza.

La mossa del Genoa e la delusione viola

La Fiorentina aveva seguito Baldanzi con attenzione, valutando l’operazione come un’occasione interessante per rinforzare la trequarti. I contatti non sono mai mancati, ma il Genoa è stato più rapido e più incisivo, sfruttando gli ottimi rapporti con la Roma e presentando un progetto tecnico chiaro e immediato. La scelta della Roma è stata, invece, quella di rivedere la formula dell’affare, agevolando la chiusura della trattativa e permettendo al Genoa di affondare il colpo nel momento decisivo. Per la società toscana resta il rammarico di una trattativa sfumata sul più bello, mentre il Grifone può esultare per un innesto di qualità e prospettiva.

La formula dell’affare

L’accordo tra Roma e Genoa per Tommaso Baldanzi si basa su una formula studiata nei dettagli per favorire tutte le parti in causa. Il fantasista classe 2003 si trasferisce in rossoblù con la formula del prestito oneroso, con una cifra iniziale contenuta, pensata per agevolare l’operazione già nel breve periodo. All’interno dell’intesa è stato inserito un diritto di riscatto intorno ai 12-13 milioni di euro, che può trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni, legate soprattutto al numero di presenze del giocatore e alla permanenza del Genoa nella massima serie. Una soluzione che la Roma ha accettato di rivedere rispetto alle ipotesi iniziali, abbassando alcune rigidità pur di garantire a Baldanzi continuità e centralità.

Baldanzi al centro del progetto di De Rossi

A Genova Tommaso Baldanzi avrà la possibilità di tornare protagonista, ritrovando continuità e centralità; De Rossi lo immagina come uno dei riferimenti della sua squadra, libero di muoversi alle spalle delle punte e di incidere negli ultimi trenta metri. Un contesto ideale per rilanciarsi e dimostrare tutto il suo valore. Il mercato, ancora una volta, premia le idee e i rapporti umani con il Grifone che ha saputo sfruttare l’occasione, la Fiorentina, invece, in attesa di Fabio Paratici è rimasta a guardare. E Baldanzi riparte da chi, fin dal primo giorno, ha sempre creduto in lui: Daniele De Rossi.