Genoa-Fiorentina, moviola: l’arbitro ci mette il suo ma la difesa viola è un disastro

Pomeriggio impegnativo per il napoletano Maresca: alti e bassi per lui, qualche errore nei provvedimenti disciplinari e qualche dubbio su un paio di azioni potenzialmente decisive. Vediamo cosa è successo a Marassi.
- Genoa-Fiorentina, i casi da moviola
- Ranieri rischia il rosso
- Fagioli chiede un rigore
- La moviola di Marelli
- Chi è l’arbitro Maresca
- I precedenti tra le due squadre
- L’arbitro ha ammonito 7 giocatori
Genoa-Fiorentina, i casi da moviola
Questi gli episodi dubbi della gara. Primo gol dopo soli 7′: il tiro di El Shaarawy viene respinto da De Gea, ma sui piedi di Ellertsson, che svirgola la conclusione a beneficio di Osmajic che mette dentro. Dopo aver fallito di poco il raddoppio con l’italo-egiziano ex Roma arriva comunque il 2-0 al quarto d’ora: Osmajic approfitta di un altro buco della difesa viola per scendere sulla destra, poi crossa in mezzo, liscio di Ranieri e tap in vincente di Junior Messias.
Ranieri rischia il rosso
Al 15′ ammonito Ranieri per un brutto fallo a metà campo ai danni di Junior Messias: il giallo per imprudenza c’è ma il giocatore viola ha rischiato molto con l’intervento a gamba alzata. Al 19′ i viola accorciano con un bolide di Gnonto ma l’arbitro annulla per un fuorigioco di rientro di Beto. Al 21′ ammonito Oulaï che trattiene e stende Messias a pochi metri dall’area di rigore viola. La difesa viola sbanda in continuazione. Al 35′ tensione tra De Gea e Ostigard dopo uno scontro in area.
Fagioli chiede un rigore
Al 48′ Fagioli va a terra in area dopo un contatto con Messias: Maresca fa cenno di continuare. Al 60′ ammonito il neoentrato Viery per fallo su Osmajic. Al 73′ segna la Fiorentina: Vasquez devia nella propria porta un cross basso dalla destra di Alex Jiménez e fa 2-1. Al 74′ giallo per Traorè, all’84’ ammonito per proteste Vasquez. Sale la tensione, giallo anche per Wiafe che prima spinge Ndour e poi litiga con tutti, Maresca fa fatica a tenere in pugno la gara. All’89’ Vitinha reclama invano un penalty e subito dopo Marassi s’infuria per un fallo non fischiato su Vasquez. L’arbitro lascia giocare di qua e di là (ignorato anche un netto fallo su Dodò) poi ammonisce Vitinha per un fallo sempre su Dodò. Al 95′ ammonito anche Sabelli e dopo 6′ di recupero finisce 2-1 per il Genoa, al primo successo stagionale.
La moviola di Marelli
A fare chiarezza sui casi dubbi della gara è il talent di Dazn Luca Marelli che dopo aver sottolineato come abbia rischiato il rosso Ranieri al 15′, spiega il gol annullato a Gnonto: “La posizione di fuorigioco è di Betto su tocco di Valdepenas, decisione corretta quella di annullare la rete”
Chi è l’arbitro Maresca
Fabio Maresca, la scelta per Genoa-Fiorentina, è stato il primo arbitro italiano ad assegnare un calcio di rigore in Serie A grazie all’utilizzo del VAR nella gara tra Juventus e Cagliari. Nato a Napoli il 12 aprile 1981 comincia ad arbitrare il 10 aprile del 1997 in una partita degli Esordienti a Napoli. Nel 2010 raggiunge la Lega Pro e prosegue la trafila delle serie minori fino a raggiungere la Serie B nell’estate del 2013 con l’esordio nella gara tra Virtus Lanciano e Reggina. In quella stessa stagione arriverà a dirigere la sua prima gara di Serie A. Maresca è un vigile del fuoco e ha prestato servizio presso la Direzione Regionale Vigili del Fuoco Campania. Due anni fa ha diretto la finale di Supercoppa Italiana 2022 a Riad tra Milan ed Inter e aveva esordito come arbitro internazionale in Irlanda-Finlandia 0-1 il 6 settembre 2020. Due anni fa è stato tra gli arbitri di maggior rendimento ma l’anno scorso dopo l’esordio alla prima giornata in stagione (Milan-Torino 2-2) è stato sospeso dalla Fifa per presunte minacce di morte a un giocatore. Rocchi lo aveva utilizzato spesso all’Avar e in B. E’ tornato a dirigere in A dopo 5 mesi e mezzo in Roma-Monza. Ultima uscita in Torino-Roma.
I precedenti tra le due squadre
Nei precedenti 5 successi del Grifone, 19 pareggi e 15 vittorie dei viola.
L’arbitro ha ammonito 7 giocatori
Coadiuvato dagli assistenti Colarossi e Fontemurato con Colombo IV uomo, Abisso al Var e Camplone all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Ranieri, Oulai, Viery, Traorè, Vasquez, Wiafe, Vitinha, Sabelli.