Genoa-Fiorentina: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche

Scontro salvezza al Ferraris: Genoa e Fiorentina si affrontano sabato 10 ottobre 2026 alle 15:00, nella 6ª giornata di Serie A 2026-27. Il Grifone è 19° con un punto: nessuna vittoria, un pareggio e quattro sconfitte, tre gol segnati e dieci subiti. I viola sono 17° a quota quattro, con una vittoria, un pari e tre ko, sei reti realizzate e dodici incassate. Due partenze difficili trasformano la sfida di Genova in un passaggio già delicato: servono punti, ma soprattutto risposte sul piano della tenuta difensiva.
- Genoa-Fiorentina: probabili formazioni
- Gli indisponibili
- Le ultime partite giocate
- L’arbitro di Genoa-Fiorentina
- Precedenti e pillole di Genoa-Fiorentina
- Le statistiche stagionali di Genoa e Fiorentina
Genoa-Fiorentina: probabili formazioni
Il Genoa dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1, con Marcandalli, Østigård e Vásquez davanti a Bijlow. Sulle corsie si va verso Ehizibue ed Ellertsson, mentre Frendrup e Baldanzi potrebbero comporre una mediana chiamata a bilanciare recupero del pallone e qualità. Senza Colombo, e con Havel in dubbio, Osmajić dovrebbe guidare l’attacco, sostenuto da Messias e Carvalho Oliveira. La Fiorentina potrebbe rispondere con il 4-3-3: Fagioli in regia, affiancato da Ndour e Brescianini, e Pellegrino riferimento offensivo tra Mastantuono e Njie. L’assenza di Parisi ridurrebbe le alternative a sinistra, dove dovrebbe partire Fernandes Santos Lopes. Nei dati disponibili non sono segnalati squalificati.
Questi i possibili undici, con i giocatori di ogni linea ordinati da destra verso sinistra:
- Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ehizibue, Frendrup, Baldanzi, Ellertsson; Messias, Carvalho Oliveira; Osmajić.
- Fiorentina (4-3-3): de Gea; Jiménez, Drăgușin, Ranieri, Fernandes Santos Lopes; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.
Gli indisponibili
È soprattutto il Genoa a dover fare i conti con un quadro di assenze che potrebbe pesare sulle rotazioni. Gli stop di Sow e Meichtry restringono le opzioni a centrocampo, mentre quelli di Colombo e Venturino limitano le scelte offensive. Resta da valutare Havel, segnalato in dubbio e non come assente certo: un suo eventuale recupero offrirebbe un’alternativa in più davanti. Per la Fiorentina l’unico indisponibile riportato è Parisi, alle prese con un infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio.
Il riepilogo degli assenti e dei giocatori in dubbio:
- Genoa: Sow (infortunio alla coscia); Colombo (infortunio alla caviglia); Venturino (infortunio al ginocchio); Meichtry (infortunio all’anca); Havel (infortunio alla coscia, in dubbio).
- Fiorentina: Parisi (infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio).
Le ultime partite giocate
I risultati delle cinque gare disponibili raccontano un avvio complicato per entrambe. Il Genoa ha raccolto un pareggio e quattro sconfitte, senza successi: un punto e una differenza reti di -7. La Fiorentina ha invece ottenuto quattro punti, grazie a una vittoria e un pari, ma ha perso tre incontri. Il successo per 4-2 sul campo del Venezia dimostra il potenziale offensivo dei viola; i dodici gol complessivamente subiti evidenziano però una fragilità da correggere.
|Squadra
|Vittorie
|Pareggi
|Sconfitte
|Punti
|Gol fatti-subiti
|Genoa
|0
|1
|4
|1
|3-10
|Fiorentina
|1
|1
|3
|4
|6-12
Il dettaglio degli incontri riportati:
- Genoa: Genoa–Napoli 0-2 (sconfitta); Lazio–Genoa 1-0 (sconfitta); Genoa–Como 1-4 (sconfitta); Genoa–Frosinone 1-1 (pareggio); Parma–Genoa 2-1 (sconfitta).
- Fiorentina: Roma–Fiorentina 4-0 (sconfitta); Fiorentina–Frosinone 0-3 (sconfitta); Fiorentina–Torino 1-2 (sconfitta); Venezia–Fiorentina 2-4 (vittoria); Fiorentina–Napoli 1-1 (pareggio).
L’arbitro di Genoa–Fiorentina
A dirigere l’incontro sarà Fabio Maresca, affiancato dagli assistenti Colarossi e Fontemurato. Colombo sarà il quarto ufficiale, Abisso opererà al VAR e Camplone all’AVAR. Nelle due partite di Serie A della stagione 2026-27 presenti nelle statistiche, Maresca ha fischiato 64 falli e sette fuorigioco, assegnando dieci cartellini gialli: una media di cinque ammonizioni e 32 falli a incontro. Non risultano espulsioni né rigori concessi.
Precedenti e pillole di Genoa–Fiorentina
Il Ferraris ospita una sfida nella quale il peso della classifica si intreccia con una lunga tradizione di equilibrio. Nessun’avversaria ha costretto il Genoa a tanti pareggi in Serie A quanto la Fiorentina: ben 41 in 108 confronti. Il bilancio complessivo favorisce però i toscani, imbattuti negli ultimi undici incroci di campionato. Per il Grifone rompere questa serie significherebbe anche interrompere un digiuno di vittorie arrivato a dieci gare. Il punto raccolto nelle prime cinque giornate fotografa una partenza tra le più difficili della sua storia, mentre i viola devono ritrovare compattezza dopo aver incassato dodici reti. Un dettaglio tattico merita attenzione: tutti i gol della Fiorentina e tutte le reti subite dal Genoa in questo avvio sono arrivati su azione. Gli spazi concessi e la capacità di sfruttarli potrebbero quindi orientare la partita. Tra i protagonisti da osservare spiccano Mastantuono, già molto attivo al tiro, ed El Shaarawy, possibile risorsa dalla panchina.
- Il pareggio è un risultato ricorrente: nei 108 precedenti di Serie A tra Genoa e Fiorentina è comparso 41 volte, più che contro qualsiasi altra avversaria del Grifone. Completano il bilancio 18 successi liguri e 49 vittorie viola; anche le due sfide della scorsa stagione si sono chiuse in parità.
- La Fiorentina non perde contro il Genoa da undici incontri di campionato: cinque vittorie e sei pareggi. È la sua serie aperta più lunga contro le squadre attualmente in Serie A. L’ultimo successo rossoblù risale al 1° settembre 2019, un 2-1 al Ferraris con reti di Zapata, Kouamé e Pulgar.
- Un punto dopo cinque giornate rappresenta un minimo storico eguagliato dal Genoa: era accaduto soltanto nel 1957-58 e nel 1940-41. In entrambe quelle stagioni il sesto incontro terminò con una sconfitta: un precedente che i rossoblù vogliono smentire.
- La vittoria manca al Genoa dal 19 aprile contro il Pisa. Da allora sono arrivati tre pareggi e sette sconfitte in dieci giornate. Per trovare un digiuno più lungo bisogna tornare alle 26 partite senza successi tra settembre 2021 e marzo 2022.
- Una pillola riferita al periodo con Vanoli in panchina descrive una Fiorentina imbattuta in 12 gare su 13, con cinque vittorie, sette pareggi e sei partite senza subire gol; l’unico ko citato è lo 0-4 contro la Roma del 4 maggio. Il riferimento è storico e non va confuso con il bilancio delle prime cinque giornate del 2026-27.
- Le ripartenze dopo gli impegni delle nazionali hanno spesso frenato il Genoa: nessuna vittoria nelle ultime 16 gare successive alla pausa, con dieci pareggi e sei sconfitte. L’ultimo successo è il 3-2 sul Cagliari del 12 settembre 2021. La Fiorentina, invece, ha vinto quattro delle ultime sette partite dopo la sosta, segnando 13 gol.
- Dodici reti incassate in cinque turni accendono l’allarme viola: soltanto il Venezia, con 13, ha fatto peggio, mentre il Monza è alla stessa quota della Fiorentina. È la quarta volta che i toscani subiscono almeno dodici gol nelle prime cinque giornate, dopo il 1992-93, il 1937-38 e il 1935-36. Il loro massimo negativo dopo sei gare è di 15 reti, registrato nel 2001-02 e nel 1937-38.
- Il gioco aperto è una chiave del confronto: la Fiorentina ha segnato su azione tutti i suoi sei gol, come Milan, Parma e Venezia. Il Genoa ha invece incassato su azione tutte e dieci le reti subite, una caratteristica condivisa con Como, Juventus e Lazio.
- El Shaarawy conta cinque presenze in Serie A con il Genoa, tutte da subentrato e senza gol o assist: tre tra il 2008 e il 2010 e due nel campionato in corso. Contro la Fiorentina, però, ha già partecipato a quattro reti nel massimo torneo, con due gol e due assist.
- Mastantuono è tra i più intraprendenti di questo avvio: la pillola gli attribuisce 22 conclusioni complessive, comprese quelle respinte, come Martínez e dietro soltanto a Paz, a quota 27. Otto tiri hanno centrato lo specchio: soltanto Malen, con dieci, ha fatto meglio, mentre Soulé e Douvikas condividono quota otto.
Le statistiche stagionali di Genoa e Fiorentina
Il Genoa tiene maggiormente il pallone, con un possesso medio del 47,7% contro il 42,9% della Fiorentina, ma produce meno conclusioni: 15 tiri nello specchio contro 28. Anche i gol segnati premiano i viola, sei contro tre, mentre la tenuta difensiva resta un problema comune: i rossoblù subiscono due reti a partita, i toscani 2,4. La precisione di tiro è quasi identica, 41,67% contro 41,18%, così come quella nei passaggi, 83,10% contro 82,71%. La differenza sembra quindi riguardare soprattutto il volume della produzione offensiva, non la sola accuratezza. Sul piano disciplinare, il Grifone conta dieci ammonizioni e un’espulsione, i viola nove gialli e nessun rosso registrato.
Nei dati individuali del Genoa, Osmajic guida i marcatori con due gol, seguito da Vásquez con uno; Colombo è il miglior assistman con due passaggi vincenti, davanti a Sow con uno. Østigård ha ricevuto più gialli, tre, mentre Vásquez è l’unico espulso, per doppia ammonizione. Per la Fiorentina, le schede individuali attribuiscono tre reti a Mastantuono, due a Pellegrino e una ciascuno a Gudmundsson, Jiménez e Mandragora. Negli assist risultano a pari merito, con uno, Gomes Betuncal, Dragusin, Fagioli, Jiménez, Kean, Mandragora e Ndour. Anche il primato delle ammonizioni è condiviso: un giallo ciascuno per Dragusin, Fagioli, Gudmundsson, Jiménez, Mastantuono, Njie, Pellegrino, Ranieri e de Gea; nessuna espulsione riportata. Entrambi i portieri titolari, Bijlow e de Gea, hanno disputato tutte le cinque gare senza mantenere la porta inviolata: zero clean sheet, con rispettivamente 13 e 14 parate.
Nota sui dati: per la Fiorentina i totali delle reti e degli assist nelle schede individuali non coincidono con quelli di squadra. I valori dei singoli sono riportati come forniti, mentre il confronto collettivo utilizza i sei gol e i cinque assist registrati nella scheda della squadra.
|Statistica
|Genoa
|Fiorentina
|Posizione in classifica
|19ª
|17ª
|Punti
|1
|4
|Partite giocate
|5
|5
|Vittorie
|0
|1
|Pareggi
|1
|1
|Sconfitte
|4
|3
|Gol segnati
|3
|6
|Gol subiti
|10
|12
|Media gol segnati
|0,6
|1,2
|Media gol subiti
|2,0
|2,4
|Possesso palla medio
|47,7%
|42,9%
|Tiri nello specchio
|15
|28
|Precisione di tiro
|41,67%
|41,18%
|Conversione delle conclusioni in gol
|8,33%
|8,82%
|Precisione nei passaggi
|83,10%
|82,71%
|Assist di squadra
|3
|5
|Calci d’angolo
|25
|22
|Dribbling riusciti
|34
|47
|Falli commessi
|50
|55
|Cartellini gialli
|10
|9
|Cartellini rossi
|1
|0
|Capocannoniere nelle schede individuali
|Osmajic: 2
|Mastantuono: 3
|Primato assist nelle schede individuali
|Colombo: 2
|Sette giocatori a quota 1
|Primato ammonizioni
|Østigård: 3
|Nove giocatori a quota 1
|Primato espulsioni
|Vásquez: 1
|Nessun espulso
|Clean sheet del portiere titolare
|Bijlow: 0
|de Gea: 0
|Parate del portiere titolare
|Bijlow: 13
|de Gea: 14
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Genoa-Fiorentina?
-
Genoa-Fiorentina si gioca sabato 10 ottobre 2026 alle ore 15:00 italiane, per la 6ª giornata della Serie A 2026-27.
- Dove si gioca Genoa-Fiorentina?
-
La partita si disputa allo Stadio Comunale Luigi Ferraris di Genova.
- Chi è l’arbitro di Genoa-Fiorentina?
-
L’arbitro è Fabio Maresca, con Colarossi e Fontemurato assistenti. Il quarto ufficiale è Colombo, il VAR è Abisso e l’AVAR è Camplone.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.