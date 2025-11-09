Genoa-Fiorentina: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Genoa-Fiorentina di Serie A 2025-26, 11a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, ultime e statistiche

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Genoa-Fiorentina accende l’11a giornata della Serie A 2025-26 allo stadio Luigi Ferraris di Genova, il 9 novembre 2025 alle 15:00. In classifica il Genoa è 18° con 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi, 6 sconfitte; 6 gol fatti, 14 subiti), la Fiorentina è 20ª con 4 punti (0 vittorie, 4 pareggi, 6 sconfitte; 7 gol segnati, 16 incassati).

Probabili formazioni di Genoa-Fiorentina

Verso il fischio d’inizio si va profilando un Genoa accorto, che potrebbe riproporre il 3-5-2: in porta Leali, dietro la solidità di Marcandalli, Østigård e Vásquez. Sugli esterni, corsa e ampiezza con Norton-Cuffy e Martín; in mezzo Masini, Frendrup e Thorsby per schermare e ripartire. Davanti, coppia d’impatto con Vitinha e Colombo. La squalifica di Malinovskyi riduce le opzioni in regia.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La Fiorentina dovrebbe rispondere con speculare 3-5-2: de Gea tra i pali; retroguardia guidata da Pongračić con Comuzzo e Ranieri. A destra Dodô, a sinistra possibile chance per Fortini; nel cuore la cerniera Ndour–Nicolussi Caviglia–Fagioli. In avanti esperienze e centimetri con Džeko e Piccoli, mentre le assenze di Gosens, Kean, Sabiri e Lamptey potrebbero imporre rotazioni.

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Norton-Cuffy, Masini, Frendrup, Thorsby, Martín; Vitinha, Colombo.

V:Sport

Fiorentina (3-5-2): de Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodô, Ndour, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Fortini; Džeko, Piccoli.

V:Sport

Gli indisponibili di Genoa-Fiorentina

Genoa – Infortunati: nessuno segnalato. Squalificati: Malinovskyi.

– Infortunati: nessuno segnalato. Squalificati: Malinovskyi. Fiorentina – Infortunati: Gosens (infortunio alla coscia), Kean (gamba rotta, in dubbio), Sabiri (problema fisico non specificato, in dubbio), Lamptey (lesione del legamento crociato anteriore). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Genoa in ripresa dopo il colpo a Sassuolo, Fiorentina in serie negativa e alla ricerca di segnali. Nei 5 turni più recenti: 4 punti per il Genoa, 1 per la Fiorentina.

Genoa ko x ko ko ok Fiorentina ko ko x ko ko

Genoa

Napoli-Genoa 2-1; Genoa-Parma 0-0; Torino-Genoa 2-1; Genoa-Cremonese 0-2; Sassuolo-Genoa 1-2.

Fiorentina

Fiorentina-Roma 1-2; Milan-Fiorentina 2-1; Fiorentina-Bologna 2-2; Inter-Fiorentina 3-0; Fiorentina-Lecce 0-1.

L’arbitro di Genoa-Fiorentina

Arbitra Guida, assistenti Meli – Zingarelli, IV Feliciani, al VAR Gariglio con AVAR Serra. Nella Serie A 2025/26 Marco Guida ha diretto 4 gare: 4 rigori concessi, 20 ammonizioni, nessuna espulsione, 99 falli sanzionati e 8 fuorigioco; media di circa 5 cartellini a partita e 4,9 falli per ogni cartellino.

Statistiche interessanti

Il peso della tradizione pende su Genoa–Fiorentina: i viola sono imbattuti da tempo contro il Grifone e al Ferraris hanno aperto un filotto esterno mai visto in passato. La squadra di casa però è a un bivio: non segna al Ferraris da cinque gare, soglia storica che non ha mai superato, mentre i viola vivono una partenza shock, con l’ultima piazza dopo 10 turni. Attenzione ai dettagli: entrambe soffrono nella ripresa, subendo molti gol nel secondo tempo, e segnano pochissimo tra il 31’ e il 60’. Da palla inattiva il Genoa può incidere grazie alla qualità di Martín, mentre la Fiorentina resta temibile in transizione: le ripartenze potrebbero indirizzare l’inerzia di una gara che si annuncia tirata e di nervi.

Dopo una fase positiva, il Genoa ha raccolto solo un punto nelle ultime sei contro la Fiorentina : equilibrio spezzato a favore dei viola.

ha raccolto solo un punto nelle ultime sei contro la : equilibrio spezzato a favore dei viola. La Fiorentina non perde da nove sfide col Genoa in A: 5 successi e 4 pari, con 18 gol segnati e appena 6 subiti.

non perde da nove sfide col in A: 5 successi e 4 pari, con 18 gol segnati e appena 6 subiti. Viola corsari al Ferraris: tre vittorie di fila in casa del Genoa , già striscia-record per il club in Liguria.

, già striscia-record per il club in Liguria. Con 4 punti in 10 gare, la Fiorentina firma la sua peggiore partenza di sempre in Serie A ed è ultima, come non accadeva dal 2019/20.

firma la sua peggiore partenza di sempre in Serie A ed è ultima, come non accadeva dal 2019/20. Genoa , digiuno casalingo: cinque gare interne senza gol. Il sesto stop sarebbe un inedito assoluto nella storia rossoblù.

, digiuno casalingo: cinque gare interne senza gol. Il sesto stop sarebbe un inedito assoluto nella storia rossoblù. I viola rischiano la doppia cifra di gare senza vittoria in A, evento che manca dal 2019: la crisi di risultati pesa.

Pochi lampi tra 31’ e 60’: Fiorentina e Genoa sono tra le peggiori per reti segnate nella mezz’ora centrale; tante invece quelle incassate nella ripresa.

e sono tra le peggiori per reti segnate nella mezz’ora centrale; tante invece quelle incassate nella ripresa. Transizioni: la Fiorentina è tra le squadre che ripartono di più; il Genoa è tra le meno inclini al contropiede.

è tra le squadre che ripartono di più; il è tra le meno inclini al contropiede. Palle inattive: Martín spicca per chance create e assist; può essere un grimaldello sulle palle ferme.

spicca per chance create e assist; può essere un grimaldello sulle palle ferme. Ex di turno: Mandragora, cresciuto anche nel Genoa, ha spesso colpito il Grifone ed è vicino a un traguardo personale di presenze da titolare.

Le statistiche stagionali di Genoa e Fiorentina

Numeri vicini sul possesso, con Genoa al 48,7% e Fiorentina al 49,2%. I rossoblù hanno segnato 6 reti e subìto 14 (1,4 a partita), i viola 7 gol fatti e 16 presi (1,6 a gara). Alla voce concretezza: tiri nello specchio 35 per il Genoa e 28 per la Fiorentina, con precisione al tiro rispettivamente del 40,2% e 33,7%. Sul piano disciplinare, 28 ammonizioni per il Genoa e 21 per la Fiorentina.

Genoa Fiorentina Partite giocate 10 10 Vittorie 1 0 Pareggi 3 4 Sconfitte 6 6 Gol segnati 6 7 Gol subiti 14 16 Media gol subiti a partita 1,4 1,6 Possesso palla (%) 48,7 49,2 Tiri nello specchio 35 28 Precisione al tiro (%) 40,2 33,7 Ammonizioni 28 21

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando e a che ora si gioca Genoa-Fiorentina? Genoa-Fiorentina si gioca domenica 9 novembre 2025 alle ore 15:00 (italiane). Dove si gioca Genoa-Fiorentina? La partita si disputa allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Chi è l’arbitro di Genoa-Fiorentina? L’arbitro designato è Marco Guida, con assistenti Meli e Zingarelli, IV uomo Feliciani, VAR Gariglio e AVAR Serra.