Genoa-Fiorentina, Kean infortunato e non convocato da Vanoli: tegola anche per Gattuso, le alternative per l'Italia

Guaio in attacco per il nuovo tecnico della Fiorentina Vanoli: Moise Kean è indisponibile per infortunio per la partita in casa del Genoa, e questo rappresenta un imprevisto anche per Gattuso. Le possibili alternative in Nazionale

Il cammino del nuovo tecnico della Fiorentina inizia con un tratto in decisa salita. Paolo Vanoli, oltre a dover risollevare la squadra dallo sprofondo dove si è cacciata e dare nuova linfa al morale della piazza viola, deve fare i conti con gli imprevisti della rosa a sua disposizione. In questo caso nel reparto offensivo, con Moise Kean che non è al momento disponibile.

Kean alle prese con l’ennesimo infortunio quest’anno

Per la precisione, l’attaccante non figura tra i convocati dello scontro diretto in casa del Genoa, in programma domani alle 15:00 per l’undicesima giornata del campionato. Kean infatti è reduce da un trauma alla tibia sinistra subito in Conference League questa settimana nel match, perso 2-1 perché se deve piovere lo fa sempre sul bagnato, contro il Mainz.

È l’ennesima sventura fisica per il giocatore di Vercelli in questo anno solare, con una sequela di problemi aperta dal trauma cranico subito a febbraio durante Verona-Fiorentina, e a seguire dei guai muscolari che lo hanno tormentato questa estate. Non è finita qui perché a ottobre Kean dovette fare i conti con un infortunio alla caviglia durante la partita in Azzurro contro l’Estonia a Tallinn.

Genoa-Fiorentina, le alternative per Vanoli

Questa nuovo imprevisto per l’attaccante rende più difficili i piani di Vanoli, che non può contare neanche su Gosens, alle prese con fastidi muscolari. A livello puramente offensivo il nuovo tecnico ha convocato Dzeko e Piccoli, ma parlando della Nazionale cosa potrebbe succedere ora con la molto più che probabile assenza (salvo colpi di scena) di Kean in attacco durante queste qualificazioni per il Mondiale 2026?

Cosa succede ora in Nazionale e le opzioni per Gattuso

Come riporta FiorentinaNews.it, per ora l’ipotesi che circola è che l’ex Juventus possa comunque unirsi al gruppo (in ritiro da lunedì), dove verrà quindi valutata la sua situazione e deciso se schierarlo o meno per la sfida di giovedì contro la Moldavia e successivamente quella, molto attesa, contro la Norvegia in programma domenica. Kean risulta attualmente tra i convocati in attacco, ma ovviamente bisognerà vedere se le sue condizioni gli permetteranno di giocare, anche solo partendo dalla panchina.

Gattuso si era già ritrovato a dover fronteggiare una situazione simile con l’attaccante viola. Come abbiamo detto, a seguito dell’infortunio contro l’Estonia nella successiva partita contro Israele Kean non giocò, e si ipotizzava l’impiego di Pio Esposito come titolare sostituto. Il centravanti dell’Inter poi partì dalla panchina, con il ct che nel suo 3-5-2 sfruttò dal primo minuto come due punte Raspadori e Retegui. Una formula che potrebbe eventualmente essere replicata, con l’argentino che rappresenta la carta spendibile se parliamo di centravanti puro e Raspadori a dare man forte come seconda punta, sfruttabile anche sulla trequarti.