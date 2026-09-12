Genoa-Frosinone, moviola: torna il Var, prima OFR, primo rigore e primo rosso in A ma quanti errori

La prova dell’arbitro Antonio Rapuano di Rimini al Luigi Ferraris nell’anticipo della quarta giornata di serie A analizzata ai raggi X

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Non convince la direzione di Rapuano, apparso oltremodo nervoso e impreciso in diversi momenti della gara: sull’episodio del rigore – il primo in A dopo la prima OFR della stagione ma sbagliato dal Genoa – è stato aiutato dal Var, in altri casi ha lasciato a desiderare. Vediamo cosa è successo a Marassi.

Genoa-Frosinone, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Si parte subito con l’handicap. Problemi di comunicazione per l’arbitro Rapuano che è rimasto a lungo a bordocampo per controllare il dispositivo sul braccio. i tecnici sono dovuti intervenire d’urgenza per ripristinare il segnale, costringendo i giocatori delle due squadre a prolungare il riscaldamento. Alla fine si parte con 8′ di ritardo: non funziona il dispositivo di diffusione allo stadio, mentre la comunicazione arbitro-sala VAR è stata ripristinata. Al 7′ segna il Genoa: Baldanzi mette in rete su assist di Ellertsson, l’arbitro annulla per un dubbio fuorigioco. Il Var dopo un lungo check non interviene, lasciando la decisione dell’arbitro. Non c’erano immagini chiare.

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Le proteste del Genoa

All11′ proteste del Ferraris che insorge per un fallo fischiato da Rapuano dopo un contrasto di Osmaijc con un difensore che aveva portato l’attaccante rossoblù a tu per tu con Palmisani. Valdio al 14′ il gol di Kvernadze. Primo giallo al 16′, è per Cittadini che trattiene Colombo. Al 25′ trattenuta su Colombo che lamenta il metro di giudizio di Rapuano nei confronti della marcatura strettissima di Cittadini che è già ammonito.

L’intervento del Var

Al 42′ il Genoa chiede un rigore per un tocco di mani in area di Cittadini che di fatto stoppa il tiro diretto in porta di Baldanzi, l’arbitro lascia correre ma stavolta il Var, per la prima volta dall’inizio della stagione in A, richiama l’arbitro all’OFR e il direttore di gara cambia idea e concede il rigore al Grifone. E’ il primo penalty fischiato quest’anno in campionato. Dal dischetto Colombo però mette nettamente a lato.

Al 49’ ammonito Ehizbue per un intervento ruvido su Kvernadze. Regolare al 50’ il gol di Vasquez. Al 61’ giallo per Bracaglia per netta ostruzione su Messias. Al 66’ giallo per Vasquez per proteste. Il capitano del Genoa all’86’ rimedia anche il secondo giallo per trattenere la fuga di Fini che viene atterrato. Prima espulsione del campionato (eccezion fatta per Gaetano del Cagliari che però era stato espulso dopo il fischio finale) e Genoa in 10. Dopo il recupero finisce 1-1.

Chi è l’arbitro Rapuano

Antonio Rapuano, la scelta per Genoa-Frosinone, è stato il primo direttore di gara riminese ad arbitrare in serie A. Laureato in Economia, 39 anni da compiere il prossimo 10 aprile, Rapuano è figlio d’arte: suo padre, già maresciallo dell’Aeronatica, è stato arbitro, assistente di gara in serie B. E’ un arbitro di indubbia esperienza, al decimo anno in AIA. Personalità, grande empatia e dialogo aperto con i giocatori costituiscono i suoi punti di forza anche se due anni fa è stato assai contestato per la finale di Supercoppa tra Inter e Napoli. Nella scorsa stagione aveva arbitrato in A solo Verona-Juve, Fiorentina-Lecce e Verona-Torino, Lecce-Udinese e Cagliari-Lazio. Ultima uscita in Venezia-Lecce.

I precedenti tra le due squadre

Cinque vittorie del Genoa, due dei ciociari e tre pari nei precedenti.

L’arbitro ha espulso Vasquez

Coadiuvato dagli assistenti Cavallina-El Filiali con Perenzoni IV uomo, Camplone al Var e Cosso all’Avar, l’arbitro del match ha espulso per doppia ammonizione Vasquez e ha ammonito Cittadini, Ehizbue, Bracaglia