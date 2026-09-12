Genoa-Frosinone: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Genoa-Frosinone di Serie A 2026-27, 4a giornata: tutte le informazioni fondamentali

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Sabato 12 settembre 2026 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova va in scena Genoa–Frosinone, sfida della 4a giornata di Serie A: calcio d’inizio alle 15:00. Il Genoa è 19° con 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi, 3 sconfitte; 1 gol segnato, 7 subiti), alla ricerca di riscatto in un confronto che profuma di punti salvezza. Il Frosinone è 7° a quota 6 (2 vittorie, 0 pareggi, 1 sconfitta; 6 gol fatti, 3 incassati), in fiducia e in cerca di continuità.

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Probabili formazioni di Genoa-Frosinone

Nel Genoa si va verso il 3-4-1-2: Bijlow in porta, difesa a tre con Marcandalli, Ostigard e Vasquez. Sulle corsie potrebbe esserci spazio per Ehizibue a destra e Ellertsson a sinistra, con Sow e Baldanzi in mezzo; Frendrup agirebbe tra le linee alle spalle di Colombo e Osmajic. Restano out Havel e Venturino; al momento non risultano squalifiche. Il Frosinone dovrebbe riproporre il 4-2-3-1: Palmisani tra i pali; linea difensiva con Oyono, Calvani, Cittadini e Bracaglia; in regia Calò–Masini, trequarti con Fini, Schmid, Kvernadze a supporto di Raimondo. Opzioni in corsa Zerbin sulle fasce e Terzic a sinistra; possibili rotazioni a gara in corso.

Genoa (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Sow, Baldanzi, Ellertsson; Frendrup; Colombo, Osmajic.

(3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Sow, Baldanzi, Ellertsson; Frendrup; Colombo, Osmajic. Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini; Fini, Schmid, Kvernadze; Raimondo.

Gli indisponibili di Genoa-Frosinone

Capitolo assenze: il Genoa paga qualcosa davanti con Havel in dubbio per un problema muscolare e Venturino fermo ai box; gruppo comunque competitivo e soluzioni in panchina. Nel Frosinone non emergono al momento defezioni rilevanti: rosa quasi al completo e ballottaggi legati soprattutto a scelte tecniche.

Genoa – Infortunati: Havel (infortunio alla coscia), Venturino (infortunio al ginocchio). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: Havel (infortunio alla coscia), Venturino (infortunio al ginocchio). Squalificati: nessuno. Frosinone – Infortunati: nessuno. Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Trend contrapposti nelle gare più recenti: il Genoa cerca di invertire una striscia negativa, mentre il Frosinone ha mostrato brillantezza e cinismo, alternando solidità difensiva a ripartenze efficaci.

Genoa ko ko ko Frosinone ko ok ok

Questo il dettaglio dei risultati:

Genoa

Genoa-Napoli 0-2; Lazio-Genoa 1-0; Genoa-Como 1-4.

Frosinone

Frosinone-Juventus 0-1; Fiorentina-Frosinone 0-3; Frosinone-Venezia 3-2.

L’arbitro di Genoa-Frosinone

Direzione affidata a Rapuano. Squadra arbitrale: assistenti Cavallina e El Filali, IV uomo Perenzoni, VAR Camplone, AVAR Cosso. In questa Serie A 2026/27 Rapuano ha diretto 1 gara: 0 rigori assegnati, 4 ammonizioni, nessun rosso; 20 falli fischiati e 4 fuorigioco segnalati.

Arbitro: RAPUANO

Assistenti: CAVALLINA – EL FILALI

IV: PERENZONI

VAR: CAMPLONE

AVAR: COSSO

Informazioni interessanti sul match

Storia e numeri delineano un confronto più equilibrato di quanto dica la classifica. Il Frosinone ha spesso imposto il pari negli incroci con il Genoa, che però al Ferraris è tradizionalmente ostico per i ciociari. I rossoblù arrivano da un avvio complicato, ma cercano di spezzare la serie negativa interna proprio contro un avversario che vive un momento felice, con attacco prolifico e fiducia crescente. Gli ospiti pressano alto (PPDA 9.1) e verticalizzano rapidamente, rinunciando a lunghi palleggi: un rebus per una squadra, il Genoa, che dovrà alzare intensità e precisione nelle due fasi. Riflettori su Osmajic, in cerca di continuità, e su Raimondo, partito fortissimo. Occhio anche alle palle inattive: i ciociari sono produttivi da fermo e i liguri dovranno limitare le seconde palle in area.

Nei sei precedenti di Serie A i ciociari hanno pareggiato tre volte con il Genoa (1V, 2P), loro massimo numero di pari contro una singola avversaria nel torneo.

(1V, 2P), loro massimo numero di pari contro una singola avversaria nel torneo. Il Genoa è imbattuto in casa in Serie A contro il Frosinone (1V, 2N), parziale 5-1 di gol; ultimo incrocio al Ferraris 1-1 il 30 marzo 2024.

è imbattuto in casa in Serie A contro il (1V, 2N), parziale 5-1 di gol; ultimo incrocio al Ferraris 1-1 il 30 marzo 2024. Avvio in salita per il Genoa : tre ko nelle prime tre giornate, come non accadeva dal 1957/58, quando alla quarta arrivò un pari.

: tre ko nelle prime tre giornate, come non accadeva dal 1957/58, quando alla quarta arrivò un pari. Rossoblù reduci da quattro sconfitte casalinghe consecutive tra fine scorsa stagione e questa: nel massimo campionato ne persero cinque di fila in casa solo tra ottobre e dicembre 2020.

Il Frosinone ha vinto due delle prime tre: aggancio al record di partenza e ambizione di migliorarlo alla quarta.

ha vinto due delle prime tre: aggancio al record di partenza e ambizione di migliorarlo alla quarta. Due trasferte vinte di fila tra fine 2023/24 e inizio 2026/27: i giallazzurri inseguono la prima striscia esterna di tre successi in A.

Stile di gioco ospite: pochi palleggi prolungati (sequenze di 10+ passaggi rarissime) e grande pressione; PPDA 9.1, tra i migliori valori del campionato.

Osmajic cerca il secondo centro consecutivo in A con il Genoa ; traguardo già toccato da giovani rossoblù illustri in passato.

cerca il secondo centro consecutivo in A con il ; traguardo già toccato da giovani rossoblù illustri in passato. Raimondo può diventare il più giovane italiano a toccare quota 5 gol con una neopromossa dal record di Colombo (Lecce 2022/23).

Le statistiche stagionali di Genoa e Frosinone

Nelle prime tre giornate il Genoa ha prodotto 18 tiri (5 nello specchio) con possesso medio 46.0%, segnando 1 gol e subendone 7; il Frosinone ha costruito di più in verticale: 28 tiri (16 in porta), 6 reti segnate e 3 incassate, possesso 39.2% ma forte intensità (PPDA 9.1). Cartellini: 6 gialli per i rossoblù, 7 per i giallazzurri.

Focus giocatori: capocannoniere Genoa Osmajic (1), assistman Colombo (1); per il Frosinone guida Raimondo (4) e tra gli assist spicca Calò (1). Più ammoniti: Ostigard (3) e Schmid (2). Portieri: Bijlow 0 clean sheet, Palmisani 1.

Genoa Frosinone Partite giocate 3 3 Vittorie 0 2 Pareggi 0 0 Sconfitte 3 1 Gol fatti 1 6 Gol subiti 7 3 Possesso palla (%) 46.0 39.2 Tiri totali 18 28 Tiri in porta 5 16 Precisione tiro (%) 27.78 57.14 PPDA 16.9 9.1 Cartellini gialli 6 7 Clean sheet 0 1

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando e a che ora si gioca Genoa-Frosinone? Sabato 12 settembre 2026 alle ore 15:00 (italiane). Dove si gioca Genoa-Frosinone? Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Chi è l’arbitro di Genoa-Frosinone? Antonio Rapuano; assistenti Cavallina e El Filali, IV Perenzoni, VAR Camplone, AVAR Cosso.