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Genoa-Frosinone: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Genoa-Frosinone di Serie A 2026-27, 4a giornata: tutte le informazioni fondamentali

6 min di lettura

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Redazione

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Sabato 12 settembre 2026 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova va in scena GenoaFrosinone, sfida della 4a giornata di Serie A: calcio d’inizio alle 15:00. Il Genoa è 19° con 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi, 3 sconfitte; 1 gol segnato, 7 subiti), alla ricerca di riscatto in un confronto che profuma di punti salvezza. Il Frosinone è 7° a quota 6 (2 vittorie, 0 pareggi, 1 sconfitta; 6 gol fatti, 3 incassati), in fiducia e in cerca di continuità.


Probabili formazioni di Genoa-Frosinone

Nel Genoa si va verso il 3-4-1-2: Bijlow in porta, difesa a tre con Marcandalli, Ostigard e Vasquez. Sulle corsie potrebbe esserci spazio per Ehizibue a destra e Ellertsson a sinistra, con Sow e Baldanzi in mezzo; Frendrup agirebbe tra le linee alle spalle di Colombo e Osmajic. Restano out Havel e Venturino; al momento non risultano squalifiche. Il Frosinone dovrebbe riproporre il 4-2-3-1: Palmisani tra i pali; linea difensiva con Oyono, Calvani, Cittadini e Bracaglia; in regia CalòMasini, trequarti con Fini, Schmid, Kvernadze a supporto di Raimondo. Opzioni in corsa Zerbin sulle fasce e Terzic a sinistra; possibili rotazioni a gara in corso.

  • Genoa (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Sow, Baldanzi, Ellertsson; Frendrup; Colombo, Osmajic.
  • Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini; Fini, Schmid, Kvernadze; Raimondo.

Gli indisponibili di Genoa-Frosinone

Capitolo assenze: il Genoa paga qualcosa davanti con Havel in dubbio per un problema muscolare e Venturino fermo ai box; gruppo comunque competitivo e soluzioni in panchina. Nel Frosinone non emergono al momento defezioni rilevanti: rosa quasi al completo e ballottaggi legati soprattutto a scelte tecniche.

  • Genoa – Infortunati: Havel (infortunio alla coscia), Venturino (infortunio al ginocchio). Squalificati: nessuno.
  • Frosinone – Infortunati: nessuno. Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Trend contrapposti nelle gare più recenti: il Genoa cerca di invertire una striscia negativa, mentre il Frosinone ha mostrato brillantezza e cinismo, alternando solidità difensiva a ripartenze efficaci.

Genoa ko ko ko
Frosinone ko ok ok

Questo il dettaglio dei risultati:

  • Genoa

Genoa-Napoli 0-2; Lazio-Genoa 1-0; Genoa-Como 1-4.

  • Frosinone

Frosinone-Juventus 0-1; Fiorentina-Frosinone 0-3; Frosinone-Venezia 3-2.

L’arbitro di Genoa-Frosinone

Direzione affidata a Rapuano. Squadra arbitrale: assistenti Cavallina e El Filali, IV uomo Perenzoni, VAR Camplone, AVAR Cosso. In questa Serie A 2026/27 Rapuano ha diretto 1 gara: 0 rigori assegnati, 4 ammonizioni, nessun rosso; 20 falli fischiati e 4 fuorigioco segnalati.

  • Arbitro: RAPUANO
  • Assistenti: CAVALLINA – EL FILALI
  • IV: PERENZONI
  • VAR: CAMPLONE
  • AVAR: COSSO

Informazioni interessanti sul match

Storia e numeri delineano un confronto più equilibrato di quanto dica la classifica. Il Frosinone ha spesso imposto il pari negli incroci con il Genoa, che però al Ferraris è tradizionalmente ostico per i ciociari. I rossoblù arrivano da un avvio complicato, ma cercano di spezzare la serie negativa interna proprio contro un avversario che vive un momento felice, con attacco prolifico e fiducia crescente. Gli ospiti pressano alto (PPDA 9.1) e verticalizzano rapidamente, rinunciando a lunghi palleggi: un rebus per una squadra, il Genoa, che dovrà alzare intensità e precisione nelle due fasi. Riflettori su Osmajic, in cerca di continuità, e su Raimondo, partito fortissimo. Occhio anche alle palle inattive: i ciociari sono produttivi da fermo e i liguri dovranno limitare le seconde palle in area.

  • Nei sei precedenti di Serie A i ciociari hanno pareggiato tre volte con il Genoa (1V, 2P), loro massimo numero di pari contro una singola avversaria nel torneo.
  • Il Genoa è imbattuto in casa in Serie A contro il Frosinone (1V, 2N), parziale 5-1 di gol; ultimo incrocio al Ferraris 1-1 il 30 marzo 2024.
  • Avvio in salita per il Genoa: tre ko nelle prime tre giornate, come non accadeva dal 1957/58, quando alla quarta arrivò un pari.
  • Rossoblù reduci da quattro sconfitte casalinghe consecutive tra fine scorsa stagione e questa: nel massimo campionato ne persero cinque di fila in casa solo tra ottobre e dicembre 2020.
  • Il Frosinone ha vinto due delle prime tre: aggancio al record di partenza e ambizione di migliorarlo alla quarta.
  • Due trasferte vinte di fila tra fine 2023/24 e inizio 2026/27: i giallazzurri inseguono la prima striscia esterna di tre successi in A.
  • Stile di gioco ospite: pochi palleggi prolungati (sequenze di 10+ passaggi rarissime) e grande pressione; PPDA 9.1, tra i migliori valori del campionato.
  • Osmajic cerca il secondo centro consecutivo in A con il Genoa; traguardo già toccato da giovani rossoblù illustri in passato.
  • Raimondo può diventare il più giovane italiano a toccare quota 5 gol con una neopromossa dal record di Colombo (Lecce 2022/23).

Le statistiche stagionali di Genoa e Frosinone

Nelle prime tre giornate il Genoa ha prodotto 18 tiri (5 nello specchio) con possesso medio 46.0%, segnando 1 gol e subendone 7; il Frosinone ha costruito di più in verticale: 28 tiri (16 in porta), 6 reti segnate e 3 incassate, possesso 39.2% ma forte intensità (PPDA 9.1). Cartellini: 6 gialli per i rossoblù, 7 per i giallazzurri.

Focus giocatori: capocannoniere Genoa Osmajic (1), assistman Colombo (1); per il Frosinone guida Raimondo (4) e tra gli assist spicca Calò (1). Più ammoniti: Ostigard (3) e Schmid (2). Portieri: Bijlow 0 clean sheet, Palmisani 1.

Genoa Frosinone
Partite giocate 3 3
Vittorie 0 2
Pareggi 0 0
Sconfitte 3 1
Gol fatti 1 6
Gol subiti 7 3
Possesso palla (%) 46.0 39.2
Tiri totali 18 28
Tiri in porta 5 16
Precisione tiro (%) 27.78 57.14
PPDA 16.9 9.1
Cartellini gialli 6 7
Clean sheet 0 1

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ

Quando e a che ora si gioca Genoa-Frosinone?

Sabato 12 settembre 2026 alle ore 15:00 (italiane).

Dove si gioca Genoa-Frosinone?

Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.

Chi è l’arbitro di Genoa-Frosinone?

Antonio Rapuano; assistenti Cavallina e El Filali, IV Perenzoni, VAR Camplone, AVAR Cosso.

Genoa-Frosinone: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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