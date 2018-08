Colpo in prospettiva per il Genoa.

Il Grifone si è infatti assicurato le prestazioni del giovane Denilho Cleonise, ala sinistra classe 2001 prelevata dall’Ajax. Il giocatore verrà aggregato alla Primavera ma non è detto che Davide Ballardini decida di chiamarlo in Prima Squadra in caso di assenze nel reparto offensivo.

SPORTAL.IT | 21-08-2018 21:05