Genoa, individuato l'erede di Perin

In attesa di definire la cessione di Mattia Perin, il Genoa è alla ricerca di un degno sostituto. Nelle ultime settimane il 'Grifone' aveva sondato il profilo di Lukasz Skorupski ma la Roma valuta il ragazzo almeno dieci milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva da Enrico Preziosi.

La soluzione alternativa potrebbe arrivare sempre dalla Capitale, sponda Lazio, con Federico Marchetti. L'ex portiere della Nazionale è reduce da un infortunio al ginocchio rimediato a febbraio 2017 ma, una volta recuperato, è finito ai margini della rosa di Simone Inzaghi.

Il contratto che lega Marchetti alla società biancoceleste è in scadenza a giugno e con ogni probabilità non verrà rinnovato, dando la possibilità al Genoa di appropriarsene a costo zero, proponendo un contratto biennale all'estremo difensore veneto.

SPORTAL.IT | 25-05-2018 13:00