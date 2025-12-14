Genoa-Inter, formazioni ufficiali: Chivu senza 4 titolari, la scelta tra Bonny, Pio e Thuram

Anticipo di lusso a Marassi, sfida tra gli amici De Rossi e Chivu in Genoa-Inter: i due tecnici hanno deciso gli undici che si daranno battaglia

Anticipo pomeridiano di lusso per la 15a giornata di Serie A : va in scena a Marassi Genoa-Inter col confronto due tecnici della new generation, De Rossi contro Chivu, grandi amici tra loro dai tempi della Roma. Ecco le scelte dei due allenatori: le formazioni ufficiali.

Genoa-Inter, il momento delle due squadre

Sono state comunicate le formazioni ufficiali, ma prima fotografiamo il cammino delle due squadre. I rossoblù non perdono da 5 gare, con 3 successi e 2 pareggi e stanno attraversando un buon momento. L’Inter deve cancellare il ko in Champions col Liverpool e riprendere il cammino in campionato.

Dimarco e Thuram riposano, le scelte di Chivu

Oltre a Dumfries e Darmian, il tecnico romeno deve fare a meno pure di Acerbi e Calhanoglu, infortunatisi nel match di Champions. In difesa Bisseck con lo spostamento di Akanji al centro, mentre in cabina di regia conferma per Zielinski. Turnover per Dimarco con Carlos Augusto al suo posto. A destra, invece, ancora Luis Henrique dal 1′. Davanti Pio Esposito ha vinto la concorrenza di Bonny e fa coppia con Lautaro, con Thuram inizialmente in panchina. Nel Genoa manca ancora Østigard e al suo posto ci sarà di nuovo Otoa.

Genoa-Inter: le formazioni ufficiali

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Pio Esposito. Allenatore Chivu.

