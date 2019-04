Genoa-Inter, le probabili formazioni

L'Inter tormentata dal caso Icardi è chiamata a riprendere immediatamente la corsa per la Champions League: alle sue spalle perdono Milan e Roma ma si fanno più minacciose che mai Lazio e Atalanta. Spalletti dovrebbe convocare Maurito per il match di Marassi, anche se l'argentino si accomoderà probabilmente in panchina dell'inizio: in attacco confermato Keita. Probabile invece il ritorno dal 1' di Nainggolan, schierato nel tridente dei trequartisti con Politano e Perisic. A centrocampo Gagliardini con Brozovic, ma attenzione a Vecino. In difesa confermato Miranda al fianco di Skriniar.

Il Genoa reduce dal ko con l'Udinese deve fare i conti con l'assenza di Criscito: al suo posto ci sarà Pezzetta. Prandelli si affida in attacco al trio Lazovic-Sanabria-Kouamé, mentre a centrocampo Radovanovic dovrebbe prendereil posto di Sturaro.

Genoa-Inter, ore 21

GENOA (4-3-3): Radu; Pedro Pereira, Romero, Zukanovic, Giu. Pezzella; Lerager, Radovanovic, Rolón; Lazovic, Sanabria, Kouamé.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Brozovic, Gagliardini; Politano, Nainggolan, Perisic; Keita.

SPORTAL.IT | 02-04-2019 08:25