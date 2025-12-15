Genoa-Inter, moviola: dubbi sul rigore negato e sul fuorigioco sul gol, l’errore su Barella

La prova dell’arbitro romano Daniele Doveri al Luigi Ferraris per il match della quindicesima giornata di serie A analizzata al microscopio da Marelli

Classe 1977 della sezione di Roma 1, l’arbitro Doveri – la scelta per Genoa-Inter – ha debuttato in Serie A nel marzo 2010 ed è stato internazionale dal 2018 al 2022. Fra gli arbitri più esperti del nostro campionato, la scorsa stagione al debutto stagionale in Udinese-Lazio ha lasciato un po’ a desiderare. Si è rifatto in Juve-Napoli, Genoa-Bologna e Cagliari-Inter mentre è stato contestato in Napoli-Inter. In questa stagione ha debuttato bene in Bologna-Como, ultima uscita in Pisa-Parma ma come se l’è cavata il fischietto laziale a Marassi?

I precedenti di Doveri con Genoa e Inter

Nei 37 precedenti i nerazzurri avevano vinto 15 volte, pareggiato 12 e perso 10 gare, 32 incroci con il Grifone (14 vittorie, 9 pari e 9 ko).

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti M.Rossi e Bercigli con Fourneau IV uomo, Camplone al Var e Abisso all’Avar, l’arbitro ha ammonito Akanji, Barella, Bisseck, Ekathor.

Genoa-Inter, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. All’8′ regolare il gol di Bisseck che porta in vantaggio i nerazzurri. Al 9′ rimessa per il Genoa battuta da Norton-Cuffy per Colombo, Akanji lo contrasta e sembra mettere palla in corner. L’assistente assegna il rinvio dal fondo all’Inter tra le proteste dei rossoblu. Al 34′ Sucic cade in area del Genoa dopo una spinta di Marcandalli, Doveri fa segno che è tutto buono. Nessun intervento dal VAR. Al 54′ ammonito Akanji per un fallo su Colombo. Graziato al 57′ Ellertsson che avrebbe meritato il giallo per una gomitata a Zielinski. Regolare la posizione di partenza di Ekuban e Vitinha al 68′ in occasione del gol del Grifone. Al 73′ ammonito Barella per proteste dopo che gli era stato fischiato un dubbio fallo di mani. Al 78′ ammonito Bisseck per un intervento falloso su Ekuban. Al 92′ giallo anche a Ekathor. Dopo 5′ di recupero Genoa-Inter finisce 1-2.

La sentenza di Marelli

Sui casi dubbi della gara ecco l’intervento del talent di Dazn, Luca Marelli, che si sofferma sulla discussa ammonizione per Barella: “Non c’era il tocco di braccio di Barella, Doveri è stato colto di sorpresa ma le proteste sono state troppo plateali sia all’inizio che dopo, quando si è allontanato”.