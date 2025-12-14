Pagelle Genoa-Inter 1-2: non basta Vitinha, Bisseck e il solito Lautaro regalano il primo posto ai nerazzurri

La squadra di De Rossi spaventa l'Inter, ma gli uomini di Chivu resistono e approfittano dei passi falsi di Milan e Napoli: i voti del match di Marassi.

Dopo il pari del Milan e la sconfitta del Napoli, l’Inter ne approfitta e si prende la vetta solitaria della classifica. I nerazzurri vincono a “Marassi”, mandando ko il Genoa di De Rossi grazie alle reti di Bisseck e capitan Lautaro nel primo tempo. Nella ripresa, rientra in partita il Grifone con la rete di Vitinha, che dà fiducia ai rossoblù, mette in difficoltà i nerazzurri, ma non riesce ad agguantare il pareggio. Lautaro e compagni ora in testa alla classifica con 33 punti all’attivo. Si interrompe invece la serie positiva del Grifone, reduce dai successi contro Verona e Udinese, che resta fermo a 14 punti.

Inter in pieno controllo: Bisseck in avvio, Lautaro raddoppia

Intensa e applicata, l’Inter prende subito il controllo della gara a “Marassi”, smorzando l’avvio sontuoso del Genoa. Un lampo di Bisseck, dopo appena cinque minuti dal fischio d’inizio, indirizza la sfida in favore dei nerazzurri. Con il passare dei minuti emerge la qualità della squadra di Chivu, ordinata nella gestione del possesso e intenzionata a blindare immediatamente la vittoria. Il raddoppio porta la firma del solito Lautaro Martinez, che fa a sportellate in area di rigore e con un diagonale supera Leali. Inter in pieno controllo, contro un Genoa partito con il giusto atteggiamento ma che, alla distanza, fatica a reggere il ritmo avversario.

Vitinha riaccende “Marassi”, l’Inter soffre ma porta a casa la vittoria

L’Inter continua a fare la sua partita e si rende subito pericolosa in avvio con Lautaro, pronto ad approfittare di un errore di Otoa e Marcandalli, con quest’ultimo che rimedia murando la conclusione del capitano. Il Genoa prova a ritrovare ritmo, ma si scontra ancora una volta con la qualità dei nerazzurri, che non abbassano l’intensità.

Nonostante la gestione del possesso da parte dei nerazzurri, arriva il lampo di Vitinha che riaccende le speranze del Grifone. Di fronte a un calo di lucidità, Chivu interviene con i cambi per dare energie fresche e mettere al sicuro il risultato, inserendo Mkhitaryan, Thuram e Diouf. La rete di Vitinha accende “Marassi” e aumenta l’entusiasmo del Genoa, costringendo l’Inter a soffrire nel finale. I nerazzurri stringono i denti e rialzano il capo nel finale, vicinissimi al 3-1 con il colpo di testa di Thuram fermato dalla gran parata di Leali. Non c’è più tempo, vince l’Inter.

Top e flop del Genoa

Vitinha 6.5: Si muove molto, lavora per la squadra e si sacrifica. Riaccende le speranze del Genoa con il gol che accorcia le distanze. (33′ st Ekhator 5.5: Rischia in pieno recupero con l’intervento in netto ritardo su Carlos Augusto)

Si muove molto, lavora per la squadra e si sacrifica. Riaccende le speranze del Genoa con il gol che accorcia le distanze. Rischia in pieno recupero con l’intervento in netto ritardo su Carlos Augusto) Ekuban 6: De Rossi si affida a lui nella ripresa e la scelta si rivela corretta. Entra benissimo in partita, porta energie fresche alla manovra offensiva.

De Rossi si affida a lui nella ripresa e la scelta si rivela corretta. Entra benissimo in partita, porta energie fresche alla manovra offensiva. Norton-Cuffy 5.5: Buon avvio, in linea con l’atteggiamento della squadra, poi fatica a dare continuità e spinge poco.

Buon avvio, in linea con l’atteggiamento della squadra, poi fatica a dare continuità e spinge poco. Leali 5.5: Sorpreso dalla conclusione di Bisseck, sulla quale non appare impeccabile. Nel finale, gran parata sul colpo di testa si Thuram.

Sorpreso dalla conclusione di Bisseck, sulla quale non appare impeccabile. Nel finale, gran parata sul colpo di testa si Thuram. Ellertson 5.5: Fatica a trovare continuità e posizione, resta spesso fuori dal gioco. (45′ st Carboni ng)

Le pagelle dell’Inter

Sommer 6: Praticamente mai chiamato in causa nel primo tempo. Non ha colpe sul gol subito.

Praticamente mai chiamato in causa nel primo tempo. Non ha colpe sul gol subito. Bisseck 7: Attento in fase difensiva e decisivo in avanti. Sblocca la gara con un mancino improvviso e dà solidità al reparto.

Attento in fase difensiva e decisivo in avanti. Sblocca la gara con un mancino improvviso e dà solidità al reparto. Akanji 6: Prestazione ordinata nel primo tempo. Nella ripresa il giallo condiziona la sua gara.

Prestazione ordinata nel primo tempo. Nella ripresa il giallo condiziona la sua gara. Bastoni 6: Solito contributo in termini di intensità e attenzione.

Solito contributo in termini di intensità e attenzione. Luis Henrique 5.5: Qualche imprecisione di troppo, il meno brillante dei suoi.

Qualche imprecisione di troppo, il meno brillante dei suoi. Barella 6: Dinamico e continuo, accompagna molto bene la manovra. Solità elettricità.

Dinamico e continuo, accompagna molto bene la manovra. Solità elettricità. Zielinski 6: Regia ordinata, buona intesa con Barella e gestione lucida del possesso.

Regia ordinata, buona intesa con Barella e gestione lucida del possesso. Sucic 6.5: Qualità e personalità, alternando giocate semplici a soluzioni di classe. (30′ st Mkhitaryan 6: Aiuta i compagni a difendere il risultato)

Qualità e personalità, alternando giocate semplici a soluzioni di classe. Aiuta i compagni a difendere il risultato) Carlos Augusto 6: Partita di sostanza anche per lui. Nel finale stringe i denti insieme ai compagni.

Partita di sostanza anche per lui. Nel finale stringe i denti insieme ai compagni. Lautaro Martinez 7: Il solito capitano. Serve l’assist per il vantaggio e trova un gol da “Toro”. (39′ st Diouf ng)

Il solito capitano. Serve l’assist per il vantaggio e trova un gol da “Toro”. Pio Esposito 6: Lavora tanto per la squadra, fa a sportellate nel corso della sua permanenza in campo. Leali gli nega la gioia del gol. (30′ st Thuram 6: Va vicinissimo al gol del 3-1)

