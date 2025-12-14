Genoa-Inter: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Genoa-Inter di Serie A 2025-26, 15a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, pillole e statistiche a confronto.

Genoa e Inter si affrontano per la 15a giornata di Serie A domenica 14 dicembre 2025 alle 18:00 allo Stadio Comunale Luigi Ferraris di Genova. Incrocio ad alta tensione: nerazzurri da vertice (3° posto, 30 punti: 10V, 0N, 4P; 32 gol fatti, 13 subiti), rossoblù a caccia di margine sulla zona calda (15° posto, 14 punti: 3V, 5N, 6P; 15 gol segnati, 21 incassati). L’Inter arriva con numeri da big, il Genoa con l’inerzia giusta per mettere sabbia negli ingranaggi ai più quotati avversari.

Probabili formazioni di Genoa-Inter

Nel Genoa si va verso il 3-5-2: Leali tra i pali, dietro ballottaggi ma la linea potrebbe essere formata da Marcandalli, Otoa e Vasquez. Sulle corsie, fiducia a Norton-Cuffy e Martin, in mezzo regia e muscoli con Masini, Malinovskyi, Thorsby; davanti coppia dinamica Colombo–Vitinha, con alternative come Ekuban o Stanciu per cambiare in corsa. Nell’Inter, con Darmian e Dumfries non al meglio e Acerbi in dubbio, Chivu potrebbe confermare il 3-5-2: dietro Bisseck, Akanji, Bastoni; a tutta fascia Luis Henrique e Dimarco. In mezzo, se Calhanoglu non recupera, toccherebbe a Zielinski con Barella e Mkhitaryan. In avanti il tandem Martinez–Thuram, con Esposito carta dalla panchina.

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Masini, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Colombo, Vitinha.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez.

Gli indisponibili di Genoa-Inter

Nel Genoa da valutare l’emergenza tra i pali e in difesa: stop per Siegrist e affaticamento per Ostigard, che potrebbe recuperare in extremis. L’Inter monitora i rientri di Darmian, Acerbi e Calhanoglu (tutti in dubbio), mentre sulle fasce pesa l’assenza di Dumfries. In porta out secondario Di Gennaro; ai box anche Palacios. Nessuno squalificato al momento.

Genoa – Infortunati: Siegrist (dito rotto), Ostigard (infortunio al polpaccio). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: Siegrist (dito rotto), Ostigard (infortunio al polpaccio). Squalificati: nessuno. Inter – Infortunati: Darmian (infortunio al polpaccio, in dubbio), Acerbi (infortunio alla coscia, in dubbio), Calhanoglu (infortunio all’inguine, in dubbio), Di Gennaro (polso rotto), Dumfries (infortunio alla caviglia), Palacios (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Genoa in serie positiva e con slancio offensivo, tra pareggi pesanti e vittorie di carattere. L’Inter mostra continuità: quattro successi nelle ultime cinque e un solo stop nel derby, con porta spesso inviolata e incisività sulle palle inattive.

Genoa ok x x ok ok Inter ok ok ko ok ok

Nelle ultime 5 partite il Genoa ha totalizzato 11 punti, l’Inter 12. Dettaglio dei risultati:

Genoa

Sassuolo-Genoa 1-2; Genoa-Fiorentina 2-2; Cagliari-Genoa 3-3; Genoa-Verona 2-1; Udinese-Genoa 1-2.

Inter

Verona-Inter 1-2; Inter-Lazio 2-0; Inter-Milan 0-1; Pisa-Inter 0-2; Inter-Como 4-0.

L’arbitro di Genoa-Inter

Arbitra il signor Daniele Doveri di Volterra. In questa Serie A 2025/26 ha diretto 7 gare con 1 rigore assegnato, 30 ammonizioni e 1 espulsione (media 4,4 cartellini a partita). Al VAR Camplone, AVAR Abisso.

Arbitro: DOVERI

Assistenti: ROSSI M. – BERCIGLI

IV: FOURNEAU

VAR: CAMPLONE

AVAR: ABISSO

Informazioni interessanti sul match

La storia recente sorride all’Inter, imbattuta da anni contro il Genoa e spesso micidiale nei finali. Al Ferraris però le ultime sfide hanno raccontato equilibrio, con pareggi in serie. I nerazzurri stanno viaggiando a ritmi da titolo e hanno trovato un’arma letale sui calci d’angolo, mentre i rossoblù soffrono proprio sulle palle inattive laterali. Occhi su Dimarco, re degli assist, e su Lautaro, tradizionalmente più frenato a Genova. Tra le curiosità, l’exploit del giovane Norton-Cuffy e i trend positivi di entrambe con i nuovi tecnici: Chivu da una parte, De Rossi dall’altra.

Il Genoa non batte l’ Inter in A dal 2-0 del 17/02/2018: da allora 9 vittorie nerazzurre e 3 pari.

non batte l’ in A dal 2-0 del 17/02/2018: da allora 9 vittorie nerazzurre e 3 pari. Ultime tre al Ferraris finite in pareggio: non si vedono quattro pari di fila a Genova dal 1974-82.

finite in pareggio: non si vedono quattro pari di fila a Genova dal 1974-82. Inter a quota 30 punti dopo 14 gare: ritmo vicino ai migliori avvii recenti.

a quota 30 punti dopo 14 gare: ritmo vicino ai migliori avvii recenti. Genoa reduce da 5 risultati utili (3V, 2N) e due successi consecutivi: sogno terza vittoria di fila.

reduce da 5 risultati utili (3V, 2N) e due successi consecutivi: sogno terza vittoria di fila. De Rossi a 2.00 punti/gara col Genoa : media da alta classifica nelle prime uscite.

a 2.00 punti/gara col : media da alta classifica nelle prime uscite. Chivu ha vinto il 71.4% delle gare di A con l’ Inter : rendimento da grande.

ha vinto il 71.4% delle gare di A con l’ : rendimento da grande. Nerazzurri pericolosi da corner (7 reti stagionali); Genoa vulnerabile sui calci d’angolo (6 reti subite).

vulnerabile sui calci d’angolo (6 reti subite). Norton-Cuffy , 2004, è il più giovane difensore con gol+assist in questa A ed è top per dribbling riusciti.

, 2004, è il più giovane difensore con gol+assist in questa A ed è top per dribbling riusciti. Lautaro ha segnato solo 1 gol in 8 gare vs Genoa in A, mai a segno al Ferraris .

ha segnato solo 1 gol in 8 gare vs in A, mai a segno al . Dimarco è già a 5 assist: tra i pochi in Europa con almeno 5 passaggi vincenti nelle ultime tre stagioni.

Le statistiche stagionali di Genoa e Inter

L’Inter produce e concede poco: 32 gol fatti, 13 subiti, possesso 58,7% e 7 clean sheet. Il Genoa è più verticale: 15 gol segnati, 21 concessi, possesso 48,7%, 2 clean sheet. Nerazzurri più precisi (tiri in porta 76 vs 59) e puliti nei passaggi (87% vs 78,6%). Rossoblù competitivi nei duelli e pericolosi da palla inattiva con Malinovskyi e le traiettorie di Martin.

Focus giocatori: Inter — capocannoniere Martinez (7), poi Calhanoglu (6); top assist Dimarco (5). Ammoniti: spiccano Calhanoglu (2), Lautaro (2). Clean sheet portieri: Sommer 6, J. Martinez 1. Genoa — capocannoniere Ostigard (3), poi Malinovskyi e Colombo (2); top assist Martin (2). Più ammonito: Malinovskyi (5); rosso: Norton-Cuffy (1). Clean sheet: Leali 2.

Genoa Inter Partite giocate 14 14 Vittorie 3 10 Pareggi 5 0 Sconfitte 6 4 Gol fatti 15 32 Gol subiti 21 13 Possesso palla % 48,7 58,7 Precisione passaggi % 78,6 87,0 Tiri totali 130 181 Tiri in porta 59 76 Clean sheet 2 7 Cartellini gialli 32 20 Cartellini rossi 1 0 Capocannoniere Ostigard 3 Martinez 7 Top assistman Martin 2 Dimarco 5

FAQ Quando si gioca Genoa-Inter e a che ora? Domenica 14 dicembre 2025 alle ore 18:00. Dove si gioca Genoa-Inter? Allo Stadio Comunale Luigi Ferraris di Genova. Chi è l’arbitro di Genoa-Inter? Daniele Doveri. Assistenti: Rossi M. – Bercigli; IV ufficiale: Fourneau; VAR: Camplone; AVAR: Abisso.