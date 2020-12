Genoa-Juventus, le formazioni ufficiali: Dybala c'è

Agli ottavi di Champions League come prima del proprio girone, la Juventus affronta il Genoa in campionato per poter avvicinare la vetta occupata dal Milan. Per i bianconeri una delle sfide più ostiche degli ultimi anni, con due sconfitte al Ferraris nelle ultime quattro gare disputate.

Maran ripropone Perin in porta, difeso da Goldaniga, Bani, Masiello e Pellegrini nel quartetto difensivo: Genoa coperto. A centrocampo ci sono Lerager, Rovella, Radovanovic e Sturaro, mentre in attacco al fianco di Scamacca c’è Pjaca.

Pirlo sceglie Dybala in attacco insieme a Cristiano Ronaldo, con Chiesa e McKennie che partono dal 1′ sugli esterni. In mezzo ci sono Bentancur e Rabiot, panchina per Arthur e Kulusevski. In porta c’è Szczesny, difesa composta da Cuadrado, Bonucci, De Ligt ed Alex Sandro.

Le formazioni ufficiali di Genoa-Juventus:

GENOA (4-3-1-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello, Pellegrini; Lerager, Rovella, Radovanovic; Sturaro; Pjaca, Scamacca.

JUVENTUS (4-4-2) Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo

OMNISPORT | 13-12-2020 17:24