La Juventus ha ridefinito l'accordo con il Genoa per Andrea Favilli. In estate i bianconeri si erano accordati con il Grifone per il prestito per 5 milioni di euro con diritto di riscatto a 7 milioni.

Dopo l'incontro e la fumata bianca con Preziosi, Favilli resterà al Genoa in prestito biennale, alla fine del quale il club ligure avrà l'obbligo di riscatto.

SPORTAL.IT | 01-02-2019 14:30