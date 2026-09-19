Genoa, la sfuriata di Daniele De Rossi sui sapientoni con webcam e cuffiette diventa un boomerang

Il tecnico del Grifone ha attaccato duramente i cronisti improvvisati sui social, arrivano le risposte piccate dei tifosi sul web

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Non è nuovo a polemiche ad alta voce in sala stampa Daniele De Rossi. Qualche settimana fa attaccò direttamente un cronista per una domanda ritenuta capziosa innescando un corto circuito di botta e risposte al calor bianco ed anche ora, alla vigilia della delicata gara col Parma, usa il microfono come una clava per sfogarsi scatenando una polemica sul web.

Le parole di De Rossi

Dice il tecnico del Genoa, che ha iniziato con le polemiche già dopo la prima giornata: “l mio lavoro per me è importantissimo, il Genoa per me è importantissimo. Ci tengo a fare bene, a tenermi il Genoa e a restare il più a lungo possibile. Adesso viviamo in un’epoca di comunicazione particolare. Voi giornalisti siete le prime vittime di uno che si sveglia, si compra le cuffiette, si compra la webcam e diventa esperto di calcio, usando un vocabolario imbarazzante. Vivo con il dispiacere di non aver fatto abbastanza punti, vivo con la responsabilità nei confronti dei tifosi del Genoa che sono meravigliosi con me, dei giocatori e della società che continua a dimostrarmi fiducia tutti i giorni”.

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La replica dei tifosi

Fioccano le reazioni sui social: “De Rossi non dice una cosa sbagliata nella sostanza ma nei tempi e nei modi. Sembra più che altro averla buttata in caciara per non parlare di quanto è scarso come allenatore” e poi: “Quanta banalità e quante sciocchezze in poche frasi. Quindi per De Rossi chiunque può fare l’allenatore anche il panettiere mentre di calcio può parlare solo lui e i giornalisti iscritti all’ordine. Pensasse a far giocare a calcio il Genoa è meglio” e anche: “Ma come per De Rossi tutti possono iscriversi a Coverciano per fare gli allenatori e poi di calcio invece possono parlare solo i giornalisti iscritti all’ordine? Dove è la coerenza. Quanta banalità. Si trova in grande difficoltà e pensasse a far giocare il Genoa”, oppure: “Quindi per De Rossi anche un panettiere può iscriversi a Coverciano e fare il corso allenatori però di calcio non posso parlare YouTuber o Streamer? Coerenza. Ha detto una banalità enorme, dichiarazione che gli tornerà indietro come un boomerang”

C’è chi scrive: “C’è anche chi si sveglia e pensa di essere Guardiola e invece meriterebbe di allenare l’Ostia Mare per i risultati ottenuti da allenatore ” e poi: “E’ solo e soltanto il “bar” che si è spostato dal locale fisico al web…Sono i tempi di oggi vanno accettati” e anche: “Credo che Se Rossi tu sia molto peggio. Raccomandato dalle giovanili. Allenatore senza meriti sportivi, dove ha fallito ovunque” e ancora: “Succede in ogni settore. Giornalismo, cucina, influencer di tutto, anche allenatori pensa un pó.”, oppure: “Si può fare lo stesso discorso per gli allenatori, stranamente sono sempre quelli che hanno avuto una carriera di successo e non chi magari ha intrapreso quella strada da giovane facendo la gavetta in categorie inferiori. Lo so che lo disse pure lui ma è più o meno la stessa cosa”

Il web è scatenato: “Giusto, ma vale anche per gli allenatori. Rispetto a 20 e 30 anni fa ci sono ormai troppi calciatori campioni che hanno le stimmate da allenatore di alto livello… prime vittime gli allenatori che fanno la gavetta tutta la vita”. Non manca chi si schiera col tecnico del Grifone: “Ha ragione. E il peggio è che i giornalisti non si rendono conto di cadere nella manipolazione. E non depone a loro favore” e poi: “Oltretutto, la quasi totalità di ‘sta gente con le webcam se gli lanci un pallone si sposta, non avrebbero nemmeno idea di come si controlla una palla, però sanno di calcio e di tattica perchè hanno usato football manager” e infine: “Si può dire che ormai fanno a gara tra chi fa peggio onestamente”