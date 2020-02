Genoa-Lazio 2019-20: le probabili formazioni

Obiettivi diversi ma stessa fame di punti per le squadre di Davide Nicola e Simone Inzaghi: Genoa e Lazio si affrontano domenica alle 12.30 al Ferraris di Genova.

Assenze importanti, causa squalifiche, per entrambi i tecnici: non saranno della partita Sturaro e Luiz Felipe. Tra gli ex occhi puntati su Goran Pandev e Ciro Immobile, che smaniano di dare un dispiacere, sportivamente parlando, ai loro vecchi tifosi: troppo importante la posta in palio.

Probabili formazioni

Genoa (3-4-3): Perin; Biraschi, Soumaoro, C. Zapata; Ankersen, Behrami, Cassata, Criscito; Pandev, Sanabria, Favilli. Allenatore: Nicola. A disposizione: Ichazo, Marchetti, Masiello, Goldaniga, Barreca, Jagiello, Eriksson, Schöne, Destro, Pinamonti.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, S. Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. Allenatore: S. Inzaghi. A disposizione: Proto, Guerrieri, Vavro, Bastos, Marusic, J.Lukaku, Cataldi, Parolo, A. Anderson, Adekanye, Caicedo.

SPORTAL.IT | 21-02-2020 11:04