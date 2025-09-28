Genoa-Lazio: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche. Orario e diretta tv

Genoa–Lazio accende la 5a giornata della Serie A 2025-26 allo stadio Luigi Ferraris di Genova, lunedì 29 settembre alle 20:45. In classifica il Genoa è 16° con 2 punti ( 2 pareggi, 2 sconfitte; 2 gol fatti, 4 subiti), mentre la Lazio è 13ª con 3 punti (1 vittoria, 3 sconfitte; 4 gol segnati, 4 incassati). Contesto teso e punti pesanti in palio per indirizzare l’avvio di stagione.
- Probabili formazioni di Genoa-Lazio
- Gli indisponibili di Genoa-Lazio
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Genoa-Lazio
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Genoa e Lazio
- Dove vedere Genoa-Lazio in tv o in streaming
Probabili formazioni di Genoa-Lazio
Si va verso un Genoa che potrebbe confermare il 4-2-3-1: in difesa fiducia a Norton-Cuffy e a una coppia centrale fisica con Ostigard–Vasquez, a sinistra Martin. In mezzo, Masini e Frendrup dovrebbero garantire gamba e copertura, con Malinovskyi rifinitore alle spalle di Colombo, e corsie presidiate da Ellertsson e Vitinha. Possibili alternative: Sabelli dietro, Stanciu o Grønbæk tra le linee.
La Lazio, priva degli squalificati Guendouzi e Belahyane e con vari acciaccati, dovrebbe ripartire dal 4-2-3-1: Marusic a destra, Gila–Romagnoli al centro, Nuno Tavares a sinistra; in mediana Cataldi–Rovella, davanti tridente leggero con Cancellieri e Zaccagni a supporto di Dia o Castellanos. Attenzione alle opzioni Hysaj/Pellegrini terzini e Noslin/Isaksen sulla destra.
- Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Colombo.
- Fonte: V:Sport
- Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Cataldi, Rovella; Cancellieri, Dia, Zaccagni; Castellanos.
- Fonte: V:Sport
Gli indisponibili di Genoa-Lazio
- Genoa – Infortunati: nessuno segnalato. Squalificati: nessuno.
- Lazio – Infortunati: Pedro (Problema fisico), Vecino (Infortunio alla coscia), Lazzari (Infortunio al polpaccio), Gigot (Infortunio alla caviglia), Dele-Bashiru (Infortunio all’anca), Kamenovic (Infortunio all’inguine). Squalificati: Guendouzi (2 giornate per rosso), Belahyane (1 giornata per rosso).
Le ultime partite giocate
Genoa in cerca di slancio dopo due pareggi e due sconfitte; Lazio altalenante, con un solo successo nelle ultime quattro.
|Genoa
|x
|ko
|x
|ko
|Lazio
|ko
|ok
|ko
|ko
- Genoa
Genoa-Lecce 0-0; Genoa-Juventus 0-1; Como-Genoa 1-1; Bologna-Genoa 2-1.
- Lazio
Como-Lazio 2-0; Lazio-Verona 4-0; Sassuolo-Lazio 1-0; Lazio-Roma 0-1.
L’arbitro di Genoa-Lazio
Dirige Giovanni Ayroldi, assistenti Cecconi e Zingarelli, IV Zanotti, VAR Abisso, AVAR Dionisi. In questa Serie A ha arbitrato 2 gare, con 7 ammonizioni, 1 doppio giallo, 1 rosso diretto e nessun rigore fischiato; media di 4,5 cartellini a partita e 62 falli sanzionati complessivi.
Informazioni interessanti sul match
La sfida tra Genoa e Lazio arriva in un momento chiave: i rossoblù cercano la prima vittoria stagionale, i biancocelesti hanno bisogno di invertire il trend in trasferta. La storia recente pende verso la Lazio, spesso letale nei precedenti, mentre il Genoa dovrà alzare la qualità negli ultimi 30 metri. Occhi su Colombo, già a segno in passato contro i capitolini, e su Zaccagni. Temi tattici: duelli sulle fasce (Marusic/Nuno Tavares contro Ellertsson/Martin) e gestione del palleggio in mediana, dove Rovella e Cataldi potrebbero provare a imporre ritmo e linee di passaggio contro l’intensità di Frendrup. Attenzione anche alla fisicità sui piazzati, con i centrali ospiti pronti a salire e i padroni di casa pericolosi sulle seconde palle.
- La Lazio ha vinto le ultime tre di Serie A contro il Genoa senza subire reti: mai quattro di fila così nel massimo campionato.
- Dal 2015/16 il Genoa ha perso 12 volte in 18 incroci con la Lazio: peggio solo con la Juventus nello stesso periodo.
- Al Ferraris il Genoa ha festeggiato appena due successi nelle ultime 19 contro le romane: uno dei quali proprio con la Lazio nel 2019.
- Il Genoa non ha ancora vinto nelle prime quattro: restare a secco anche alla quinta sarebbe un evento rarissimo nell’era dei tre punti.
- La Lazio arriva da tre ko in quattro e rischia una partenza a -4 sconfitte nelle prime cinque, mai accaduta nella sua storia.
- Biancocelesti in affanno fuori casa: due sconfitte su due e pericolo tris in trasferta come non si vedeva dal 1969/70.
- Solo tre punti in quattro gare per la Lazio: rispetto a un anno fa è uno dei peggiori differenziali dell’intero lotto.
- Genoa squadra più diretta del torneo per lanci lunghi; la Lazio tra le ultime per questo fondamentale: stile contro stile.
- Colombo sogna un gol “collezionista”: potrebbe timbrare contro i biancocelesti con una nuova maglia in Serie A.
- Zaccagni è tra i più colpiti d’Italia: in due stagioni ha subìto oltre 100 falli, marchio del suo peso offensivo.
Le statistiche stagionali di Genoa e Lazio
Numeri a confronto: il Genoa tiene il 48% di possesso, ha segnato 2 reti e ne ha incassate 4, con 13 tiri nello specchio. La Lazio palleggia di più (54,5%), ha 4 gol fatti e 4 subiti, 12 conclusioni in porta e 1 clean sheet come i liguri. Rossoblù molto verticali e fisici nei duelli, biancocelesti più precisi nel fraseggio e pericolosi nelle rifiniture (35 passaggi chiave finora).
|Genoa
|Lazio
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie
|0
|1
|Pareggi
|2
|0
|Sconfitte
|2
|3
|Gol totali segnati
|2
|4
|Gol totali subiti
|4
|4
|Percentuale possesso palla
|48,0
|54,5
|Tiri nello specchio
|13
|12
|Clean sheet
|1
|1
|Cartellini gialli
|10
|7
|Cartellini rossi
|0
|2
Dove vedere Genoa-Lazio in tv o in streaming
• Partita: Genoa-Lazio
• Data: lunedì 29 settembre 2025
• Orario: 20:45
• TV/Streaming: DAZN, Sky Sport Calcio
• Luogo: Genova
• Stadio: Luigi Ferraris
La gara è trasmessa in diretta da DAZN e da Sky.
Abbonati qui a NOW per vedere la partita in diretta
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Genoa-Lazio?
-
Genoa-Lazio si gioca lunedì 29 settembre 2025, con calcio d’inizio alle 20:45.
- Dove si gioca Genoa-Lazio?
-
La partita si disputa allo stadio Luigi Ferraris di Genova.
- Chi trasmette Genoa-Lazio in tv o in streaming?
-
La gara è in diretta su DAZN e su Sky Sport Calcio; è disponibile anche in streaming su NOW.
- Chi è l’arbitro di Genoa-Lazio?
-
L’arbitro è Giovanni Ayroldi, con Cecconi e Zingarelli assistenti; IV uomo Zanotti, VAR Abisso, AVAR Dionisi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.