Genoa, Meza può arrivare con l'aiuto dell'Inter

Maximiliano Meza si sta mettendo in luce con la maglia dell’Argentina ai Mondiali di Russia.

L’esterno dell’Independiente è finito nel mirino dell’Inter, che come rivelato dall’agente del calciatore a Radio Crc, avrebbe già presentato un’offerta da 12 milioni di euro.

Nella rosa di Luciano Spalletti il classe 1992 non troverebbe molto spazio e perciò ecco spuntare l’ipotesi Genoa, dove si trasferirebbe in prestito per prendere confidenza con il campionato italiano.

SPORTAL.IT | 29-06-2018 21:30