Genoa-Milan, le formazioni ufficiali: Leao titolare, Theo no

Napoli, Inter, Juventus e compagnia premono. Il Milan gioca in casa del Genoa, dopo essere riuscito a rimontare il Parma e rimanere imbattuto: i rossoblù invece, in una difficile situazione di classifica, sono reduci dalla sconfitta contro Madama. Una gara fondamentale per entrambi.

Maran sceglie Shomurodov al fianco di Destro, lasciando Scamacca in panchina. Sturaro interno alla pari di Lerager, gli esterni sono Pellegrini e Ghiglione . In porta Perin sarà difeso da Goldaniga, Bani e Masiello. Infortunati Pandev, Zapata e Zappacosta. Sulla trequarti Pjaca.

Nel Milan fuori Saelemaekers ed Hauge, dentro Castillejo e Leao con Calhanoglu e Rebic. Ci sono Tonali e Kessiè a centrocampo, mentre Dalot e Calabria sono i terzini. In porta Donnarumma, centrali Romagnoli e Kalulu. Out Kjaer, Bennacer, Gabbia e Ibrahimovic. Panchina per Theo Hernandez.

Le formazioni ufficiali di Genoa-Milan:

GENOA (3-4-1-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello; Ghiglione, Lerager, Sturaro, Pellegrini; Pjaca; Destro, Shomurodov.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Leao; Rebic.

