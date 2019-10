Genoa-Milan 2019-2020, le probabili formazioni

Sabato sera, al Ferraris, va in scena Genoa-Milan, gara valida per la settima giornata di Serie A. Sia Andreazzoli che Giampaolo sono obbligati a vincere per salvare le rispettive panchine. Da notare che il Diavolo ha vinto quattro delle ultime cinque sfide con il Grifone.

Giampaolo dovrebbe schierare, in attacco, Suso, Leao e Rebic (possibile panchina per Piatek). In difesa spazio a Duarte, al posto dello squalificato Musacchio. Nel Genoa, Andreazzoli dovrebbe puntare sulla coppia d’attacco Pinamonti-Kouamè.

Le probabili formazioni:

Genoa (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Pajac: Pinamonti, Kouamè. All. Andreazzoli

Milan (4-3-2-1): Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Rebic; Leao. All. Giampaolo

SPORTAL.IT | 04-10-2019 07:51