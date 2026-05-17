Genoa-Milan, moviola: l’errore sul rigore, il giallo della monetina, caos in campo

Ha tenuto la gara in pugno Sozza e non era facile nel match di Marassi. Non sono mancati momenti di tensione, vediamo cosa è successo in Genoa-Milan.
- Genoa-Milan, i casi da moviola
- La monetina colpisce l’assistente
- La moviola di Marelli
- Chi è l’arbitro Sozza
- I precedenti con le due squadre
- L’arbitro ha ammonito 5 giocatori
Genoa-Milan, i casi da moviola
Questi gli episodi dubbi della gara. Primo tempo senza brividi. Al 49′ retropassaggio corto di Amorim, il portiere Bijlow esce e travolge Nkunku, per l’arbitro è rigore e ammonizione. Si scatena una mini rissa poi dal dischetto segna Nkunku.
La monetina colpisce l’assistente
Al 53′ l’assistente Cecconi porta all’arbitro Sozza una monetina piovuta dagli spalti, gioco fermo per alcuni minuti anche perché arrivano in campo fumogeni nell’area rossonera. Al 63′ ammonito Gabbia per un intervento duro su Colombo. Al 63′ ammonito per proteste Vitinha, che era diffidato. Al 72′ giallo a Tomori. All’81’ regolare il gol di Atekhame. All’86’ ammonito Ricci per fallo su Vitinha. Regolare all’86’ il gol di Vasquez. Dopo il recupero finisce 1-2.
La moviola di Marelli
Sui casi dubbi della gara dice la sua il talent di Dazn Luca Marelli, che si sofferma sul rigore per i rossoneri: “Poco da eccepire sul rigore, mi ha lasciato perplesso il giallo: era spa depenalizzata forse è stato concesso per imprudenza. Sull’episodio della monetina Sozza ha richiamato 4 volte il IV uomo dicendo guarda, guarda , guarda, la monetina ha colpito l’assistente Cecconi”.
Chi è l’arbitro Sozza
Considerato fra i migliori prospetti emergenti dell’arbitraggio in Italia, Simone Sozza – scelto per Genoa-Milan – dopo una stagione super tre anni fa è andato alternando prestazioni positive ad altre al di sotto del suo talento ma ultimamente non sta sbagliando un colpo. Il 37enne fischietto cresciuto nella sezione di Seregno, paesino della Brianza in provincia di Monza, scelto per, gode di alta stima da parte del designatore Rocchi che ha dimostrato di considerarlo alla pari dei migliori della Can. Il designatore l’ha scelto per parecchi big-match l’anno scorso e in stagione ha esordito anche in Champions. Ultima uscita in A per Milan-Juve, in assoluto Inter-Como di coppa Italia.
I precedenti con le due squadre
Il 38enne fischietto della Sezione di Seregno aveva diretto il Diavolo 9 volte in carriera. Il bilancio era di 5 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte per i rossoneri tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Otto gli incroci col Grifone (4 vittorie e 4 pari).
L’arbitro ha ammonito 5 giocatori
Coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Cecconi con Marchetti IV uomo, Mazzoleni al Var e Paganessi all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Bijlow, Gabbia, Vitinha, Tomori, Ricci.