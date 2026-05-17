Genoa-Milan: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Genoa–Milan illumina la 37a giornata della Serie A 2025-26: appuntamento al Luigi Ferraris di Genova, domenica 17 maggio 2026 alle 12:00. Gara di prestigio con un Milan in piena corsa Champions, 4° con 67 punti (19V, 10N, 7P; 50 gol segnati, 32 subiti), atteso da un Genoa 14° a quota 41 (10V, 11N, 15P; 40 gol fatti, 48 incassati), sereno ma ambizioso. I rossoneri cercano rilancio dopo un ritorno altalenante; il Grifone vuole chiudere in spinta davanti al suo pubblico.
- Probabili formazioni di Genoa-Milan
- Gli indisponibili di Genoa-Milan
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Genoa-Milan
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Genoa e Milan
Probabili formazioni di Genoa-Milan
Verso il fischio d’inizio, il Genoa dovrebbe confermare il 3-4-2-1: Bijlow in pole tra i pali, linea a tre in cui Marcandalli potrebbe agire sul centro-destra con Otoa e Vasquez a completare. Sulle corsie, Ellertsson a destra e Martin a sinistra; in mezzo Frendrup e Malinovskyi per fisicità e calci piazzati. Davanti, Ekhator e Vitinha alle spalle di Colombo, ma Sabelli e Baldanzi restano opzioni. Tra gli assenti, Messias e Norton-Cuffy, mentre Ostigard è in dubbio. Il Milan, privo per squalifica di Leao, Estupinan e Saelemaekers, si orienterebbe su un 3-5-2: Maignan guida il reparto con Tomori, Gabbia e Pavlovic; Athekame e Bartesaghi esterni, Ricci regista con Fofana e Rabiot mezzali. In attacco Nkunku e Gimenez, con Loftus-Cheek alternativa per alzare il baricentro. Non si esclude qualche rotazione in corsa.
- Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Ekhator, Vitinha; Colombo.
- Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku.
Gli indisponibili di Genoa-Milan
Nel Genoa qualche grattacapo: Ostigard resta da valutare, Messias ai box, Norton-Cuffy fermo e Nuredini out di lungo corso. Il Milan paga le squalifiche di uomini pesanti come Leao e Saelemaekers sulle corsie e di Estupinan a sinistra, costringendo Pioli a soluzioni più prudenti o a spingere con profili giovani.
- Genoa – Infortunati: Ostigard (in dubbio), Messias (infortunio all’inguine), Norton-Cuffy (infortunio alla coscia), Nuredini (lesione del legamento crociato anteriore). Squalificati: nessuno.
- Milan – Squalificati: Estupinan (somma di ammonizioni), Leao (somma di ammonizioni), Saelemaekers (somma di ammonizioni). Infortunati: nessuno segnalato.
Le ultime partite giocate
Genoa in crescita: 2 vittorie, 2 pareggi e 1 ko nelle ultime cinque, tenuta difensiva e punti pesanti. Milan più altalenante: un solo successo, un pari e tre sconfitte, con fatica a incidere in area avversaria. Tendono a emergere un Grifone compatto e un Diavolo che cerca continuità.
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|Milan
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Nelle ultime 5 di campionato il Genoa ha totalizzato 8 punti, mentre il Milan ne ha raccolti 4. Dettaglio risultati:
- Genoa
Genoa–Sassuolo 2-1; Pisa–Genoa 1-2; Genoa–Como 0-2; Atalanta–Genoa 0-0; Fiorentina–Genoa 0-0.
- Milan
Milan–Udinese 0-3; Verona–Milan 0-1; Milan–Juventus 0-0; Sassuolo–Milan 2-0; Milan–Atalanta 2-3.
L’arbitro di Genoa-Milan
Designato il signor Simone Sozza (Seregno). Assistenti Lo Cicero e Cecconi, IV Marchetti, VAR Mazzoleni, AVAR Paganessi. In questa Serie A 2025/26 Sozza ha diretto 15 gare: 6 rigori concessi, 50 ammonizioni, 3 doppi gialli e 6 rossi, con una media di 3,9 cartellini a partita; 384 falli fischiati e 41 offside segnalati.
- Arbitro: SOZZA
- Assistenti: LO CICERO – CECCONI
- IV: MARCHETTI
- VAR: MAZZOLENI
- AVAR: PAGANESSI
Informazioni interessanti sul match
Tradizione dalla parte del Milan, ma il Genoa arriva con fiducia e un rendimento casalingo in crescita. I rossoneri sono reduci da un ritorno meno brillante dell’andata, mentre il Grifone ha cambiato marcia nella seconda metà di stagione. La gara potrebbe decidersi sui duelli: il Genoa è tra le squadre più aggressive negli uno contro uno, al contrario di un Milan più posizionale. Occhi su Colombo, ex rossonero e riferimento dell’attacco ligure, e su Nkunku, che ha incrementato la produttività realizzativa. Storicamente, il Diavolo ha spesso trovato varchi al Ferraris, ma il recente trend interno del Grifone invita alla prudenza: pochi fronzoli, densità centrale e ricerca dell’ampiezza con gli esterni. In questo contesto, piazzati e seconde palle potrebbero pesare, così come la gestione emotiva in una partita che oppone ambizioni europee consolidate a orgoglio e solidità ritrovata.
- Il Milan è rimasto imbattuto in 15 delle ultime 16 sfide di Serie A contro il Genoa (10V, 5N); unico acuto rossoblù nel marzo 2020.
- I rossoneri hanno vinto le ultime tre trasferte di campionato al Ferraris contro il Genoa: mai nella loro storia sono arrivati a quattro di fila.
- Il Genoa non segna da tre gare in Serie A: striscia negativa che non supera da febbraio 2022.
- Al Ferraris il Genoa ha vinto cinque degli ultimi otto match di campionato: progresso netto rispetto alle precedenti 18 gare interne.
- Rendimento dimezzato tra andata e ritorno per il Milan: 42 punti all’andata, 25 nel girone di ritorno finora.
- Solo quattro punti nelle ultime sei per il Milan (1V, 1N): trend così povero mancava dal 2019.
- Nei duelli, il Genoa è tra le squadre più coinvolte della Serie A; il Milan è quella che ne affronta meno.
- Colombo, cresciuto nel Milan, ha già colpito due volte i rossoneri in A e in questa stagione è arrivato a 7 gol.
- Nkunku ha già eguagliato in rossonero i gol segnati nelle ultime due annate di Premier: solo Pulisic ha una media minuti/gol migliore nel Milan.
Le statistiche stagionali di Genoa e Milan
Il Milan segna di più (50 a 40) e subisce meno (32 a 48), muove palla con più precisione (87,5% vs 80,3%) e possesso superiore (52,2% vs 47,7%). Il Genoa però regge nei duelli e ha un’accuratezza al tiro comparabile (46,1% contro 44,2%), oltre a 9 clean sheet di squadra contro i 15 rossoneri. Attenzione alle palle inattive: il Diavolo produce più corner (153 a 130), il Grifone capitalizza aggressività e seconde palle.
Focus giocatori: Colombo è il capocannoniere rossoblù (7), seguito da Malinovskyi (6) e Vitinha (5); nel Milan guida Leao (9) con Pulisic (8), Nkunku e Rabiot (6). Assist: Martin a 5 nel Genoa; nel Milan spiccano Rabiot e Ricci (4). Cartellini gialli: picco Malinovskyi (10) per il Grifone; nel Diavolo primato interno condiviso da Tomori e Leao (5). Espulsioni: nel Milan record a quota 1 per Tomori ed Estupinan; nel Genoa un rosso per Leali ed Ellertsson. Clean sheet: Maignan 13, Terracciano 1; nel Genoa coppia Bijlow 5 e Leali 4.
|Genoa
|Milan
|Partite giocate
|36
|36
|Vittorie
|10
|19
|Pareggi
|11
|10
|Sconfitte
|15
|7
|Gol segnati
|40
|50
|Gol subiti
|48
|32
|Possesso palla (%)
|47,7
|52,2
|Tiri in porta
|140
|157
|Accuratezza al tiro (%)
|46,1
|44,2
|Clean sheet
|9
|15
|Cartellini gialli (squadra)
|59
|55
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FAQ
- Quando e a che ora si gioca Genoa-Milan?
-
Domenica 17 maggio 2026 alle ore 12:00 (37a giornata di Serie A 2025-26).
- Dove si gioca Genoa-Milan?
-
Allo stadio Luigi Ferraris di Genova.
- Chi è l’arbitro di Genoa-Milan?
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Simone Sozza, con assistenti Lo Cicero e Cecconi; IV Marchetti; VAR Mazzoleni; AVAR Paganessi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.