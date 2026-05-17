Genoa-Milan: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Genoa-Milan di Serie A 2025-26, 37a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, pillole e statistiche a confronto.

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Genoa–Milan illumina la 37a giornata della Serie A 2025-26: appuntamento al Luigi Ferraris di Genova, domenica 17 maggio 2026 alle 12:00. Gara di prestigio con un Milan in piena corsa Champions, 4° con 67 punti (19V, 10N, 7P; 50 gol segnati, 32 subiti), atteso da un Genoa 14° a quota 41 (10V, 11N, 15P; 40 gol fatti, 48 incassati), sereno ma ambizioso. I rossoneri cercano rilancio dopo un ritorno altalenante; il Grifone vuole chiudere in spinta davanti al suo pubblico.

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Probabili formazioni di Genoa-Milan

Verso il fischio d’inizio, il Genoa dovrebbe confermare il 3-4-2-1: Bijlow in pole tra i pali, linea a tre in cui Marcandalli potrebbe agire sul centro-destra con Otoa e Vasquez a completare. Sulle corsie, Ellertsson a destra e Martin a sinistra; in mezzo Frendrup e Malinovskyi per fisicità e calci piazzati. Davanti, Ekhator e Vitinha alle spalle di Colombo, ma Sabelli e Baldanzi restano opzioni. Tra gli assenti, Messias e Norton-Cuffy, mentre Ostigard è in dubbio. Il Milan, privo per squalifica di Leao, Estupinan e Saelemaekers, si orienterebbe su un 3-5-2: Maignan guida il reparto con Tomori, Gabbia e Pavlovic; Athekame e Bartesaghi esterni, Ricci regista con Fofana e Rabiot mezzali. In attacco Nkunku e Gimenez, con Loftus-Cheek alternativa per alzare il baricentro. Non si esclude qualche rotazione in corsa.

Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Ekhator, Vitinha; Colombo.

(3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Ekhator, Vitinha; Colombo. Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku.

Gli indisponibili di Genoa-Milan

Nel Genoa qualche grattacapo: Ostigard resta da valutare, Messias ai box, Norton-Cuffy fermo e Nuredini out di lungo corso. Il Milan paga le squalifiche di uomini pesanti come Leao e Saelemaekers sulle corsie e di Estupinan a sinistra, costringendo Pioli a soluzioni più prudenti o a spingere con profili giovani.

Genoa – Infortunati: Ostigard (in dubbio), Messias (infortunio all’inguine), Norton-Cuffy (infortunio alla coscia), Nuredini (lesione del legamento crociato anteriore). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: Ostigard (in dubbio), Messias (infortunio all’inguine), Norton-Cuffy (infortunio alla coscia), Nuredini (lesione del legamento crociato anteriore). Squalificati: nessuno. Milan – Squalificati: Estupinan (somma di ammonizioni), Leao (somma di ammonizioni), Saelemaekers (somma di ammonizioni). Infortunati: nessuno segnalato.

Le ultime partite giocate

Genoa in crescita: 2 vittorie, 2 pareggi e 1 ko nelle ultime cinque, tenuta difensiva e punti pesanti. Milan più altalenante: un solo successo, un pari e tre sconfitte, con fatica a incidere in area avversaria. Tendono a emergere un Grifone compatto e un Diavolo che cerca continuità.

Genoa ok ok ko x x Milan ko ok x ko ko

Nelle ultime 5 di campionato il Genoa ha totalizzato 8 punti, mentre il Milan ne ha raccolti 4. Dettaglio risultati:

Genoa

Genoa–Sassuolo 2-1; Pisa–Genoa 1-2; Genoa–Como 0-2; Atalanta–Genoa 0-0; Fiorentina–Genoa 0-0.

Milan

Milan–Udinese 0-3; Verona–Milan 0-1; Milan–Juventus 0-0; Sassuolo–Milan 2-0; Milan–Atalanta 2-3.

L’arbitro di Genoa-Milan

Designato il signor Simone Sozza (Seregno). Assistenti Lo Cicero e Cecconi, IV Marchetti, VAR Mazzoleni, AVAR Paganessi. In questa Serie A 2025/26 Sozza ha diretto 15 gare: 6 rigori concessi, 50 ammonizioni, 3 doppi gialli e 6 rossi, con una media di 3,9 cartellini a partita; 384 falli fischiati e 41 offside segnalati.

Arbitro: SOZZA

Assistenti: LO CICERO – CECCONI

IV: MARCHETTI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

Informazioni interessanti sul match

Tradizione dalla parte del Milan, ma il Genoa arriva con fiducia e un rendimento casalingo in crescita. I rossoneri sono reduci da un ritorno meno brillante dell’andata, mentre il Grifone ha cambiato marcia nella seconda metà di stagione. La gara potrebbe decidersi sui duelli: il Genoa è tra le squadre più aggressive negli uno contro uno, al contrario di un Milan più posizionale. Occhi su Colombo, ex rossonero e riferimento dell’attacco ligure, e su Nkunku, che ha incrementato la produttività realizzativa. Storicamente, il Diavolo ha spesso trovato varchi al Ferraris, ma il recente trend interno del Grifone invita alla prudenza: pochi fronzoli, densità centrale e ricerca dell’ampiezza con gli esterni. In questo contesto, piazzati e seconde palle potrebbero pesare, così come la gestione emotiva in una partita che oppone ambizioni europee consolidate a orgoglio e solidità ritrovata.

Il Milan è rimasto imbattuto in 15 delle ultime 16 sfide di Serie A contro il Genoa (10V, 5N); unico acuto rossoblù nel marzo 2020.

è rimasto imbattuto in 15 delle ultime 16 sfide di Serie A contro il (10V, 5N); unico acuto rossoblù nel marzo 2020. I rossoneri hanno vinto le ultime tre trasferte di campionato al Ferraris contro il Genoa : mai nella loro storia sono arrivati a quattro di fila.

: mai nella loro storia sono arrivati a quattro di fila. Il Genoa non segna da tre gare in Serie A: striscia negativa che non supera da febbraio 2022.

non segna da tre gare in Serie A: striscia negativa che non supera da febbraio 2022. Al Ferraris il Genoa ha vinto cinque degli ultimi otto match di campionato: progresso netto rispetto alle precedenti 18 gare interne.

ha vinto cinque degli ultimi otto match di campionato: progresso netto rispetto alle precedenti 18 gare interne. Rendimento dimezzato tra andata e ritorno per il Milan : 42 punti all’andata, 25 nel girone di ritorno finora.

: 42 punti all’andata, 25 nel girone di ritorno finora. Solo quattro punti nelle ultime sei per il Milan (1V, 1N): trend così povero mancava dal 2019.

(1V, 1N): trend così povero mancava dal 2019. Nei duelli, il Genoa è tra le squadre più coinvolte della Serie A; il Milan è quella che ne affronta meno.

è tra le squadre più coinvolte della Serie A; il è quella che ne affronta meno. Colombo , cresciuto nel Milan , ha già colpito due volte i rossoneri in A e in questa stagione è arrivato a 7 gol.

, cresciuto nel , ha già colpito due volte i rossoneri in A e in questa stagione è arrivato a 7 gol. Nkunku ha già eguagliato in rossonero i gol segnati nelle ultime due annate di Premier: solo Pulisic ha una media minuti/gol migliore nel Milan.

Le statistiche stagionali di Genoa e Milan

Il Milan segna di più (50 a 40) e subisce meno (32 a 48), muove palla con più precisione (87,5% vs 80,3%) e possesso superiore (52,2% vs 47,7%). Il Genoa però regge nei duelli e ha un’accuratezza al tiro comparabile (46,1% contro 44,2%), oltre a 9 clean sheet di squadra contro i 15 rossoneri. Attenzione alle palle inattive: il Diavolo produce più corner (153 a 130), il Grifone capitalizza aggressività e seconde palle.

Focus giocatori: Colombo è il capocannoniere rossoblù (7), seguito da Malinovskyi (6) e Vitinha (5); nel Milan guida Leao (9) con Pulisic (8), Nkunku e Rabiot (6). Assist: Martin a 5 nel Genoa; nel Milan spiccano Rabiot e Ricci (4). Cartellini gialli: picco Malinovskyi (10) per il Grifone; nel Diavolo primato interno condiviso da Tomori e Leao (5). Espulsioni: nel Milan record a quota 1 per Tomori ed Estupinan; nel Genoa un rosso per Leali ed Ellertsson. Clean sheet: Maignan 13, Terracciano 1; nel Genoa coppia Bijlow 5 e Leali 4.

Genoa Milan Partite giocate 36 36 Vittorie 10 19 Pareggi 11 10 Sconfitte 15 7 Gol segnati 40 50 Gol subiti 48 32 Possesso palla (%) 47,7 52,2 Tiri in porta 140 157 Accuratezza al tiro (%) 46,1 44,2 Clean sheet 9 15 Cartellini gialli (squadra) 59 55

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FAQ Quando e a che ora si gioca Genoa-Milan? Domenica 17 maggio 2026 alle ore 12:00 (37a giornata di Serie A 2025-26). Dove si gioca Genoa-Milan? Allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Chi è l’arbitro di Genoa-Milan? Simone Sozza, con assistenti Lo Cicero e Cecconi; IV Marchetti; VAR Mazzoleni; AVAR Paganessi.