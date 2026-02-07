Genoa-Napoli, De Rossi distrutto: “Il mio calcio non esiste più”. Vergara e il rigorino nel mirino dei social, la rivelazione di Conte

Il finale del match allo stadio Marassi è destinato a scatenare ancora polemiche, il rigore concesso per fallo su Vergara fa discutere. Conte rivela cosa è successo a McTominay

Una finale di partita destinata a far discutere. Il Napoli passa sul campo del Genoa al termine di un match che ha cambiato volto tante volte nel corso dei novanta minuti e che alla fine è stato deciso da una scelta del Var e dall’assegnazione di un calcio di rigore che Daniele De Rossi non riesce a mandare giù.

Lo sfogo di De Rossi a fine partita

Daniele De Rossi non si vuole lanciare all’attacco dell’arbitro e del Var, ma nel suo sfogo si legge amarezza e frustrazione ancora prima che rabbia per quello che è avvenuto (ancora una volta) nei minuti finali contro il suo Genoa: “Questo non mi sembra un chiaro errore per cui richiamare il Var. Il calcio che abbiamo giocato noi non esiste più: devo lavorare per chiedere ai mie giocatori di saltare con le mani distro alla schiena, di restare lontano dagli avversari in area di rigore. E’ un regolamento distorto che sta trasformando il gioco. L’arbitro in campo ormai non c’è più. Massa? Gli ho fatto solo un in bocca al lupo per la stagione. Però questo rigore lascia tanta amarezza”.

Le condizioni di McTominay e Anguissa

Un vero e proprio flagello senza fine. Anche contro il Genoa, Antonio Conte perde un suo big per infortunio. Stavolta tocca a Scott McTominay e ai microfoni di Dazn il tecnico del Napoli è costretto a fare il solito punto sulla situazione: “McTominay ha un problema che si porta dietro da inizio ogni. Ogni tanto gli si infiamma la zona del tendine che va dal gluteo all’ischiocrurale. Deve giocare a marce ridotte ogni tanto. Anguissa? Non riescono a recuperarlo, ha un problema alla schiena e i dottori non riescono a risolverlo, Gilmour si è operato e Di Lorenzo dovrà stare due mesi fuori. Possiamo dire tutto quello che vogliamo ma io faccio i complimenti ai ragazzi che stanno facendo qualcosa di straordinario”.

E a fine primo tempo quando McTominay comincia ad accusare le prime difficoltà dal punto di vista fisico, Conte prova a capire le condizioni dello scozzese. Il dialogo arriva anche ai microfoni Dazn con il tecnico che sembra devastato: “Tra poco gioco io”. E in conferenza spiega: “Io non posso giocare perché il regolamento me lo impedisci, altrimenti una mano gliela davo almeno a indirizzarli in campo”.

Vergara e il rigorino nel mirino dei social

Il rigore assegnato a tempo quasi scaduto al Napoli e che ha portato al gol di Hojlund è senza dubbio destinato a far discutere. Il contatto ai danni di Vergara è molto leggero, l’arbitro Massa decide di far continuare prima di essere richiamato al Var. E come spesso capita in queste circostanze dopo la revisione decide di assegnare la massima punizione, una decisione che però ha letteralmente scatenato i tifosi che se la prendono sia con il direttore di gara che con il calciatore del Napoli, reo di simulare. “Piangina Conte colpisce ancora. Rigore inventato che regala tre punti indegni che falseranno la classifica. Chiudete il Var, ha rovinato il calcio”. E ancora: “Il rigore più scandaloso della storia del calcio – scrivere Marco – e meno male che doveva essere la Marotta League”. Ma c’è chi se la prende anche con il calciatore del Napoli: “Se il calcio in Italia fosse una cosa seria, darebbero tre giornate di squalifica a Vergara, giovane promessa italiana dei tuffi. Invece lo premiano con un rigore”.

