Genoa-Napoli, Ekhator gol di tacco alla Bettega: il talento a km zero abbonato al 5 ottobre

L'attaccante di origini nigeriane sblocca la gara al Maradona con una prodezza, dai gol in Primavera all'Under 21 sta nascendo una stella?

Che gol ha fatto. Questo hanno pensato tutti o quasi quando al 34′ di Napoli-Genoa Jeff Ekhator si è avventato in area – dopo lo scatto bruciante di Norton-Cuffy che aveva lasciato sul posto Olivera – e di tacco ha insaccato nell’angolino alle spalle di Milinkovic-Savic. Un gol alla Bettega, il suo secondo in serie A, non a caso segnato il 5 ottobre. Proprio il 5 ottobre del 2024 Ekahor aveva segnato la sua prima rete nella massima serie nell’1-5 del Genoa con l’Atalanta.

Chi è Jeff Ekhator

Ekhator ha iniziato a dare calci a 3 anni a Genova, dov’è nato nel quartiere Sampierdarena da genitori nigeriani, ed ha mosso i primi passi con la scuola calcio dell’oratorio Don Bosco, lo stesso da cui è uscito un certo Andrea Cambiaso. Lo hanno cercato Entella, Sampdoria e Genoa molto presto ma il Grifone è arrivato per primo e con la maglia rossoblù ha fatto tutta la trafila.

All’età di 8 anni infatti inizia a giocare nelle giovanili Nella stagione 2021/2022 esordisce in Under 17 (con 2 gol in 101′ minuti) e in Under 18. Poi il salto in Primavera dopo 53 presenze in cui ha trovato il gol in 27 occasioni e servito un assist per ben 15 volte.

Il debutto in A da minorenne

Dopo un’ottima stagione con il Genoa nel campionato Primavera, Ekhator ha avuto la possibilità di fare il ritiro con la prima squadra agli ordini di Alberto Gilardino. Ha esordito in Coppa Italia e poi in A a 17 anni, 9 mesi e 6 giorni nella partita Genoa-Inter 2-2.

“Ricordo il Genoa-Milan del 2019 perché fu la mia prima volta da raccattapalle al Ferraris – disse lui in un’intervista Ahanor mi ha insegnato una frase in genovese: “Gasétta e poméllo”, ossia infilare il bottone al posto giusto». E il bottone l’ha infilato nella porta del Napoli da bomber consumato.

Gol a chilometro zero

Il giorno del suo 18° compleanno (11 novembre 2024) ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Genoa, che lo lega al club fino al 30 giugno 2029. Poi è arrivato anche l’azzurro. Nunziata lo ha chiamato nell’Under 21, facendogli fare il salto dall’Under 20 dove già si era messo in luce. Vieira al Genoa gli sta dando fiducia e lui lo sta ripagando. Con gol a chilometro zero.