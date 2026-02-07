Genoa-Napoli, giallo sul rigore: decide Massa o il Var? Buongiorno combina un disastro, è bufera sui social

Passano solo 3 minuti e la squadra di De Rossi va in vantaggio grazie a un rigore dio Malinovskyi, ma la decisione di Massa fa arrabbiare tutti, i tifosi di casa chiedono il rosso per Meret

Un avvio che definire da incubo è poco per il Napoli di Antonio Conte che a Genova va sotto dopo soli tre minuti di gioco grazie al rigore messo a segno di Malinovskyi per l’atterramento di Meret ai danni di Vitinha. Ma la decisione dell’arbitro Massa che conferma il rigore al Var riesce a fare arrabbiare tutti.

Il rigore che scatena le polemiche

Passano pochi secondi di gioco e su quello che dovrebbe essere un disimpegno piuttosto banale, Buongiorno finisce per regalare la palla a Vitinha che viene steso da Meret. L’arbitro Massa sembra non avere dubbi e indica immediatamente il dischetto del rigore ma poi va a rivedere l’episodio al monitor. Passa qualche secondo ma il direttore di gara decide di confermare la decisione presa in campo. Non sembrano esserci dubbi anche se Vitinha si lascia leggermente cadere anche prima del contatto con il difensore azzurro. Ma la spiegazione di Dazn offre una versione diversa di quanto successo in campo.

Genoa-Napoli: le emozioni del match

Massa fa arrabbiare tutti

I tifosi del Napoli però protestano veementemente sui social contro la decisione dell’arbitro, per molti Vitinha è già in caduta nel momento in cui arriva il contatto con Meret. E in sede di commento l’esperto arbitrale di Dazn, Luca Marelli, sostiene: “Vitihna ha trascinato molto il piede per cercare il contatto con Meret. Massa forse ha visto un’occupazione ulteriore del campo da parte del portiere. Comunque sbagliata anche l’ammonizione perché non c’era chiara occasione da rete e quindi l’arbitro avrebbe dovuto assegnare il calcio di rigore senza ammonizione”.

Ma è giallo anche sulla decisione di campo di Massa perché secondo Marelli in un primo momento, l’arbitro non indica il dischetto ma la rimessa dal fondo: “Abbiamo rivisto l’azione e Massa non aveva assegnato il rigore ma calcio di rinvio. Quindi non si tratta di calcio di rigore revisionato, si tratta di calcio di rinvio con l’arbitro poi richiamato da Di Bello. Ma rivedendo le immagini, effettivamente l’uscita è fuori tempo”.

Bufera su Buongiorno

Episodio arbitrale a parte, l’avvio choc del Napoli sul campo del Genoa porta la firma di Buongiorno. Il difensore azzurro sta vivendo una stagione molto complicata a cominciare dai tanti infortuni che lo hanno tormentato ma anche per molti errori che ha collezionato. Anche nella sfida di Champions contro il Copenhagen è stano un suo errore a permettere alla formazione danese di trovare un gol e un pareggio che forse sono costati la qualificazione alla squadra di Conte.

I tifosi partenopei sono furiosi di rabbia sui social dopo l’ennesimo errore: “Ho avuto tanta pazienza fino a questo momento – dice Charlotte – ma ora bisogna dirlo. Buongiorno ci ha distrutto un campionato. Scandaloso”. “Per me Buongiorno – commenta Anna – deve farsi un lungo riposo perché mci sta uccidendo. Quarto rigore contro che ci fa prendere. Lasciamo perdere che il genoano trascina il piede. Poi ce la vogliamo prendere con Beukema”.