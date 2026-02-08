Genoa-Napoli: i rigorini di Marassi infiammano il web, Var ancora nel caos

L'analisi degli episodi da moviola, le proteste del web e la provocazione di Capuano sull'utilizzo del VAR durante Genoa-Napoli. Critiche per i rigori

Ad inizio ed a fine gara, il VAR decide tutto in Genoa-Napoli. Prima con Di Bello che richiama Massa per un fallo di Meret su Vitinha, poi con la revisione finale del direttore di gara per un presunto fallo su Vergara in area di rigore. De Rossi, tecnico dei rossoblù, diventa una furia al termine della gara e sul web si scatena l’inferno per i due rigorini concessi. Le polemiche e gli attacchi dei tifosi al VAR.

Le polemiche sul VAR

Al termine di Genoa-Napoli, sul web si è scatenata una bufera per gli episodi da moviola del match: “Mvp della partita: il var a Lissone che inventa un rigore ridicolo e da ufficio inchieste per regalare l’ennesimo furto al Napoli”. E ancora: “Ma sti rigori ormai li fischiano perché c’è il contatto e l’intervento in ritardo del portiere, il problema é che i giocatori ormai sono portati a cercare il minimo contatto o a calciare a caso in area sperando di prendere un braccio perché il var interviene per ogni sciocchezza.”

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

C’è poi chi fa notare: ““Falli” di mano, “step on foot”, ormai il calcio è in balia di applicazioni fantasiose del regolamento. Il gatto di Schroedinger lo possiamo mandare in pensione e metterci al suo posto il VAR.”

I tifosi del Napoli rispondono: “Oggi ha detto bene al Napoli, ed ovviamente ne sono felice. Resto del mio parere, il var dovrebbe intervenire su fuorigioco e gol line technology. Il Napoli ha subito rigori da var (inter, verona, lecce) ma oggi ne ha beneficiato, per me ripeto va rivista la norma.” C’è chi replica: ““Più forti del var”. Il Var che ha fatto dare un “rigorino” al 92esimo dopo una partita oscena. Mamma mia che ridicoli.”

Non si placano gli animi sul web: “È che come al solito il Var da strumento a supporto degli arbitri è diventata la macchina infernale che decide i destini della partita. Peraltro l’arbitro, una volta richiamato al monitor, non ha mai le palle di dire “no, rimango della mia idea” perché ha paura di essere linciato.”

E infine: “Il VAR è da abolire. Stop. È e sarà la rovina del calcio. Sul campo ci sono già 3 arbitri bastano e avanzano. Si cambiano alcune semplici regole e si gioca. Il calcio è un gioco semplice, non una scienza nucleare.”

L’attacco al Napoli di Giovanni Capuano

Al termine di Genoa-Napoli, è arrivato anche l’attacco ai partenopei da parte del giornalista di Radio24, Giovanni Capuano: “Un rigore che è anche meno di un rigorino (con Vergara che accentua il leggero contatto sul piede destro) tiene a galla il Napoli a Marassi.

Arrivano anche le risposte dei tifosi: “Credevo parlassi del rigore per il tuffo addosso a Meret immobile, del 1° giallo inventato a Jesus e 2° nato da fallo, del fatto che mancano 2-3 rossi al Genoa per somma gialli, delle decine e decine di falli negati al Napoli, regalati al Genoa… Invece, ti sei umiliato ancora.”

C’è chi fa notare: “Lazio 1 Juve 0 Gila pestone su piede di conceicao giocare giocare lo sfiora e accentua ritenuto RIGORINO Gen 2 Napoli 2 Vergara strisciato sullo scarpino con scenata e doppia giravolta a terra massa fa proseguire corretto. Poi lo show del parrucchino Oriali e calcio di rigore.”

Gli animi restano infuocati: “Ma un minimo di onestà intellettuale. Magari non sarà rigore, come non lo era quello del Genoa, come è discutibile il primo giallo di JJ, ma almeno metti una foto diversa, tanto i gonzi gobbonordisti ti daranno ragione lo stesso. E ancora: “Siamo in CREDITO di almeno 10 rigori. È ora che la ssc napoli si faccia sentire dopo gli arbitraggi vergognosi che stiamo avendo. A proposito analizza anche il non-rigore per tuffo del genoano.”

E infine: “E di Vitinha in caduta prima del contatto con Meret, non parli? Strano…Obiettività e professionalità sono i tuoi capisaldi…”

Gli episodi controversi

Sul web continuano le analisi dei tifosi sugli episodi da moviola: “Rigore per tenere a galla i pulcinellra…..ad un passo dalla stagione fallimentare….”

Le critiche sono feroci: “Tra i tanti perché vorrei sottolineare il rosso di Juan Jesus che secondo me non era neanche un’ocra. Mi sembra che questa squadra aimé segue quello che è stato De Rossi un grande truffatore.”

E ancora: “Contro il Napoli tutti fischiati questi rigori. Se il metro di giudizio è questo ci sta anche che ti va bene. E poi, in quanto eventuali torti subiti, siamo ancora in debito di 10 col resto di due.”

C’è poi chi scrive: “Lo sostengo da mesi: il VAR è diventata moviola. La vivisezione al rallenty delle immagini sta stravolgendo le dinamiche. Decine di casi da un paio d’anni a questa parte, che condizionano i risultati finali dei campionati. L’arbitro in campo non decide, è un altro sport.”

Non si placano le polemiche: “Il Var serve unicamente ad indirizzare le partite come vuole il potere. Di solito a favore di una squadra e a turno della altre che giocano in concorrenza con un’altra. Il rigore di ieri contro de rossi in realtà è contro una altra squadra, che ha almeno 35 decisioni contrarie.”

E infine: “In Italia il livello della classe arbitrare e il var a forza di assecondare le capriole le simulazioni e le sceneggiate di Lautaro, Barella, Bastoni ecc…. si è ridotta ad una pagliacciata.”