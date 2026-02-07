Genoa-Napoli: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Genoa–Napoli, 24a giornata di Serie A 2025-26, va in scena allo stadio Luigi Ferraris di Genova sabato 7 febbraio 2026 alle ore 18:00. Sfida tra obiettivi diversi: il Genoa cerca punti per allontanarsi dalla zona calda (14° con 23 punti in 23 gare: 5 vittorie, 8 pareggi, 10 sconfitte; 27 gol fatti, 34 subiti), mentre il Napoli viaggia in alta quota (3° con 46 punti: 14 vittorie, 4 pareggi, 5 sconfitte; 33 gol segnati, 21 incassati). Al Ferraris il Grifone punta sulla spinta casalinga, i partenopei vogliono consolidare la corsa Champions.
Probabili formazioni di Genoa-Napoli
A ridosso del via, il Genoa dovrebbe confermare il 3-5-2: in porta potrebbe toccare a Leali, con retroguardia fisica e aggressiva; sulle corsie Norton-Cuffy e Martín garantirebbero ampiezza, mentre in mezzo Malinovskyi e Frendrup darebbero gamba e inserimenti insieme a Ellertsson. Davanti, coppia mobile con Colombo e Vitinha. Il Napoli si orienterebbe sul 3-4-2-1: linea a tre con esperienza, in mezzo il metronomo Lobotka accanto alla fisicità di McTominay; corsie a tutta spinta con Gutiérrez e Spinazzola. Sulla trequarti Vergara e Elmas a supporto di Højlund. Le scelte restano legate alle condizioni degli indisponibili e all’assenza di squalificati: non si escludono sorprese o rotazioni last minute.
- Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martín; Colombo, Vitinha.
- Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Jesus; Gutiérrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Højlund.
Gli indisponibili di Genoa-Napoli
Capitolo assenze: il Genoa deve fare i conti soprattutto tra i pali, mentre il Napoli arriva con defezioni pesanti tra fascia e trequarti che potrebbero influire sulle rotazioni e sulla gestione dei cambi. Nessuno squalificato al momento, ma i recuperi dell’ultima ora potrebbero cambiare qualche pedina in panchina.
- Genoa – Infortunati: Siegrist (dito rotto). Squalificati: nessuno.
- Napoli – Infortunati: De Bruyne (problema ai flessori), Di Lorenzo (infortunio al ginocchio), Politano (infortunio alla coscia), Mazzocchi (infortunio alla caviglia), Anguissa (infortunio alla coscia), Neres (infortunio alla caviglia), Gilmour (infortunio all’inguine). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Il Genoa arriva da un buon filotto interno e ha raccolto 8 punti nelle ultime 5. Anche il Napoli ha totalizzato 8 punti nell’ultimo segmento, alternando prestazioni solide a qualche frenata in trasferta. Forma simile, inerzia e obiettivi diversi: l’equilibrio potrebbe decidersi nei dettagli.
|Genoa
|x
|ok
|x
|ok
|ko
|Napoli
|x
|x
|ok
|ko
|ok
- Genoa
Milan-Genoa 1-1; Genoa-Cagliari 3-0; Parma-Genoa 0-0; Genoa-Bologna 3-2; Lazio-Genoa 3-2.
- Napoli
Inter-Napoli 2-2; Napoli-Parma 0-0; Napoli-Sassuolo 1-0; Juventus-Napoli 3-0; Napoli-Fiorentina 2-1.
L’arbitro di Genoa-Napoli
Dirige il match il sig. Massa (Davide, Imperia). Assistenti: Meli – Alassio; IV uomo: Manganiello; VAR: Di Bello; AVAR: Fabbri. In stagione per la Serie A 2025/26 Massa ha diretto 10 gare: 0 rigori assegnati, 42 ammonizioni, 1 doppia ammonizione e 4 rossi diretti (media 4,7 cartellini a partita).
Statistiche interessanti
Tradizione recente favorevole al Napoli contro il Genoa, ma al Ferraris spesso lo spettacolo non manca: nelle ultime sfide entrambe hanno trovato la via del gol con frequenza. Il Grifone arriva con buone sensazioni casalinghe, i partenopei con qualche scoglio lontano dal Maradona. Attenzione alle palle inattive: i rossoblù hanno sofferto sui corner, mentre gli azzurri tendono a blindare l’area su queste situazioni. Riflettori su Malinovskyi, in grande forma, e su Højlund, chiamato a spezzare un digiuno pesante. In panchina, gestione dei cambi e letture tattiche nella ripresa potrebbero indirizzare il risultato, in una gara che promette ritmo e duelli a tutto campo.
- Il Napoli è rimasto imbattuto in 24 delle ultime 25 contro il Genoa: dominio recente interrotto solo da un successo ligure nel 2021 (2-1).
- Al Ferraris, nelle ultime sette sfide tra Genoa e Napoli, hanno segnato entrambe: 24 reti totali e media altissima per gara.
- Il Genoa in casa è in serie positiva: cerca il tris interno consecutivo dopo i colpi su Cagliari e Bologna.
- Contro le squadre da Top-4, il Genoa ha faticato recentemente: solo due punti nelle ultime 11, uno proprio contro il Napoli (2-2).
- Trasferte altalenanti per il Napoli: già otto ko esterni stagionali complessivi, dato tra i più alti del campionato.
- Per Conte, cinque sconfitte in 12 gare esterne in A: un campanello che invita alla massima attenzione anche in gestione.
- Angoli decisivi: il Genoa ha incassato più gol da corner di tutti, il Napoli è tra i migliori nel difenderli.
- In panchina confronto inedito tra i due tecnici in A: curiosità anche dal punto di vista delle scelte a gara in corso.
- Malinovskyi è caldo: a segno nelle ultime due, e potrebbe allungare la striscia.
- Højlund cerca il gol che manca nel 2026 nonostante tanti tentativi: può essere la sua partita.
Le statistiche stagionali di Genoa e Napoli
Più palleggio e controllo per il Napoli (possesso 57,2%, precisione passaggi 86,3%), più verticalità e intensità per il Genoa (possesso 46,5%). Gli azzurri tirano e centrano di più lo specchio (219 tiri, 105 in porta) e hanno più clean sheet (9 a 4). Il Grifone converte bene (14% circa) e sfrutta le fasce con cross e inserimenti.
Giocatori: capocannonieri Colombo (5) per il Genoa e Højlund (6) per il Napoli. Miglior assistman rossoblù Martín (4), azzurro McTominay (3). Più ammoniti: Malinovskyi (8) e Jesus (6). Più espulsi: Leali e Norton-Cuffy (1) per il Genoa, Mazzocchi (1) per il Napoli. Clean sheet: Leali 4; per gli azzurri Milinković-Savić 7 e Meret 2.
|Genoa
|Napoli
|Partite giocate
|23
|23
|Vittorie
|5
|14
|Pareggi
|8
|4
|Sconfitte
|10
|5
|Gol fatti
|27
|33
|Gol subiti
|34
|21
|Possesso palla %
|46,5
|57,2
|Tiri totali
|193
|219
|Tiri in porta
|93
|105
|Precisione al tiro %
|48,2
|48,0
|Clean sheet
|4
|9
|Ammonizioni
|47
|31
